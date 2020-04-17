ВИДЕО: В Эстонии молодой отец одолжил у друзей подъемник, чтобы "навестить" жену и сына в роддоме

Во время пандемии коронавируса отцы не могут навещать своих жен и новорожденных детей в роддомах, но не все готовы с этим смириться. Житель Пайде Суло Сяркинен нашел весьма оригинальное решение, чтобы взглянуть на своего новорожденного сына поближе.

Суло написал в Facebook, что в их семье родился сын Себастьян. Ребенок родился в больнице Ярвамаа в Пайде. “Сегодня я пришел навестить свою супержену и сына, — написал Суло. — Из-за особой ситуации я не могу обнять их, но я постарался подобраться как можно ближе.”

Суло рассказал Delfi о предыстории своего визита. Им с женой Катрин было трудно отказаться от идеи совместных родов. “Старшие родственники говорили, что раньше все так и было, но мы не хотим возвращаться в прошлое. Печально, что я не смог присутствовать при рождении ребенка, но тут ничего не поделаешь”.

Суло и Катрин танцуют в ансамбле народных танцев Väikesed Viisud. Один из коллег по коллективу пошутил, что можно было забраться по лестнице, чтобы заглянуть в окно роддома. “Но это невозможно, так как во время реорганизации родильное отделение было перемещено с первого этажа на третий”.

Однако среди танцоров коллектива оказались сотрудники компании, которая использует в работе подъемники, один из которых они и предложили использовать Суло. “Сказано — сделано!”

Чтобы узнать, к какому окну идти, Суло спросил свою жену, в какой палате она находится, и предупредил, что придет помахать им вечером. На самом деле он сделал сюрприз и появился раньше, поднявшись на подъемнике прямо к окну с букетом роз. Как вы можете видеть на видео, на заднем плане новорожденного и его маму приветствуют друзья из танцевального коллектива.