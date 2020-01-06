ВИДЕО: В Германии водителя приговорили к двум годам тюрьмы за опасный обгон

В Германии суд отправил за решетку водителя фуры, который совершая опасный обгон едва не столкнулась с пассажирским автобусом. Суровое наказание, по мнению немецкого суда, должно удержать остальных водителей от необдуманных маневров.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще 22 января 2019 года, решение суда было зачитано только в конце года, сообщает Delfi Auto. Расследование началось после того, как некий водитель выложил в интернете видео, снятое на видеорегистратор - в Баварии водитель фуры совершает опасный обгон на участке, где это запрещено делать и дорога плохо просматривается. В этот момент по встречной полосе едет пассажирский автобус, а за ним легковушки. В результате на двух полосах рядом оказались сразу три транспортных средства, которые чудом разъехались. По словам экспертов, расстояние между ними было не больше 30-40 сантиметров.

Через несколько дней после публикации видео в социальной сети Facebook, немецкие правоохранительные органы объявили водителя фуры в розыск. Нарушителем оказался чех. Он тут же был уволен и арестован.

В декабре 2019 года состоялся суд. Обвинение сочло действия водителя за попытку убийства и настаивало на трех годах лишения свободы. Защита просила условный срок. В результате суд приговорил нарушителя к двум годам и трем месяцам тюрьмы, а также запретил в течение четырех лет садиться за руль.