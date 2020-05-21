Сегодня рано утром на территорию детского сада в Кенгарагсе забежала косуля. На видео, которым поделился читатель DELFI, видно, как животное бегает вдоль забора и отчаянно пытается выбраться.

Косулю около шести часов утра заметили работники детского сада. "Примерно в этом время на территорию заехала машина с продуктами, ворота были открыты и она, видимо, забежала следом за машиной. Сразу были вызваны все соответствующие службы, которые поймали животное и обещали доставить обратно в лес", - рассказала руководитель Рижского дошкольного образовательного учреждения № 224 Инесса Сапешко.

По словам местных жителей, косулю в Кенгарагсе видят уже не первый раз.

Вызов в учебное заведение Государственная пожарно-спасательная служба получила в 6.23. Работы по поимке животного были организованы таким образом, чтобы не подвергать опасности посетителей детсада. Спустя два часа косулю удалось поймать, успокоить и передать ветеринарам.