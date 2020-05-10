Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ майский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Виктора Герасимова (1964 г.р.) ищет дочь Евгения: "Отец пропал после моего рождения".

Валерия Селезнева (1976 г.р.), которая может проживать в Резекне, ищет брат Алексей.

Ларису Илькову (1963 г.р.) ищет родственница Людмила: "Связь оборвалась в 1989 году".

Екатерину Шульгу, которая проживает в Риге, ищет сводная сестра Марина: "Очень хочу ее найти и общаться".

Татьяну Жабринскую (1959-62 г.р.), которая проживала в Юрмале, Асари, ищет сестра по отцу Анна.

Игоря Вавилова (1960 г.р.) ищет брат Павел: "Связь оборвалась после того, как поменял место жительства".

Аргус Берзиньш (1959 г.р.) - тебя ищет сослуживец Михаил.

Владимира Ковальчука (1963 г.р.), который проживает в Лиепае, ищет брат Василий: "Связь оборвалась в 1982 году".

Виталия Дрелиньша (1970 г.р.) ищет сестра Наталья: "Его маму зовут Жанна".

Виктора Дмитриева (1955-57 г.р.) и Юлию Дмитриеву (1959-61 г.р.) ищет двоюродная сестра Маргарита.

Игорь Толмачев (1988 г.р.) - тебя ищет сестра Зинаида: "Ищу старшего брата. Последняя встреча была в 2006 году".

Светлану Черняк (1970 г.р.) ищет подруга Марина: "Связь пропала в 1993 году".

Константина Канепона (1968 г.р.) ищет сестра Наталья: "Связь пропала в 2001 году".

Троюродную сестру Ингу Березовскую (1964 г.р.) ищет Лили.

Леонид Павлюченко (1960 г.р.) - тебя ищет брат Яков.

Валерия Булдыгина (1957 г.р.) ищет дочь Татьяна: "Связь с отцом пропала в 1992 году".

Свою родственницу Викторию Гартмане ищет Александра.

Ирину Клюбину (1962 г.р.) ищет сестра со стороны отца Елена.

Николая Зверева (1958 г.р.) ищет сестра Любовь.

Олег ищет сестру по отцу Анжелику Малиню (1970 г.р.).

Двоюродную сестру Марину Логинову (1958 г.р.) ищет Наталья.

Валентину Филичову ищет дочь Ирина: "Я родилась в 1950 году в Тукумсе. Может, у меня есть братья и сестры".

Брата по отцу Дмитрия Геруцкого (1970 г.р.) ищет сестра Наталья.

Волдемара Рыжова (1981 г.р.) ищет родственница Юлия.

Анна Кароле (1989 г.р.) - тебя ищет брат Владимир.

Волдемара Римшана ищет сын Виталий.

Плоциньш Павел - тебя ищет крёстная дочь Анастасия.

Людмилу Чернову Николаевну (1948 г.р.) ищет подруга Зинаида.

Прасковью Газину (1949 г.р.) и ее семью ищет брат Иван.

Валдиса Дрейманиса (1965-67 г.р.) ищет дочь Вита: "Мою маму зовут Бобровская Марина. Папа, отзовись".

Регину Лочь ищет подруга Алла: "Вместе учились в Зилупской средней школе".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.