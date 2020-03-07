Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ мартовский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Валентину Молеву (1942 г.р.), которая проживает в Сигулде, Ткаченко (Ларину ) Светлану (1964 г.р.) ищет Виктор Ткаченко.

Свою маму Косенко Оксану Петровну (1973 г.р.), которая проживает в Царникавском крае, в Калнгале ищет сын.

Тимченко Марию, Раздобудько Светлану (1970 г.р.) и Роздобудько Руслана (1976 г.р.) ищет Раздобудько Петр.

Свою маму Измайлову Ирину Хасановну (1955 г.р.) ищет дочь Ирина.

Шкапаре Марите ищет свою сестру Янсоне Лиените (1977 г.р.).

Родственника Иванова Афанасия (1961 г.р.) ищет Васильева Анна.

Штубис Любовь ищет родственницу Штубис Валю: "Родственники проживали в Лиепае".

Кубаева Наталья (1964 г.р.) - тебя ищет сестра по линии отца Светлана.

Бондаренко Татьяна (1952 г.р.) - тебя ищет Яворская Инна.

Своего отца Зуева Николая (1961 г.р.), который проживает в Екабпилсе, ищет сын Зуев Алексей.

Абдуллаева Алла (1952 г.р.) - тебя ищет Кулиева Мадина.

Соколов Геннадий ищет родственницу Землинскую Галину (1955 г.р.).

Шматов Павел ищет двоюродного брата Брянова Андрея, который проживал в Резекне.

Широкова Татьяна (1954-56 г.р.) - тебя ищет Медведева Татьяна.

Смирнов Пётр ищет маму Карпову Антонину, а также братьев и сестер, которые проживали в Даугавпилсе.

Павлов Борис (1977 г.р.) - тебя ищет сын Гарькавый Богдан.

Антонова Татьяна (1971 г.р.) - тебя ищет сестра Еремеева Наталья.

Брата Игнатьева Валерия (1975-77 г.р.) - тебя ищет сестра Светлана Урбанович.

Отца Рысина Владимира (1957 г.р.), который проживал в Лиепае, ищет дочь Рысина Марина.

Отца Шмединьша Андриса (1964-65 г.р.), который проживал в Юрмале, ищет сын Шмединьш Юрий.

Ефремова Дениса (1980 г.р.) и Ефремова Кирилла ищет брат Ермолин Анатолий: "Наш отец Ефремов Сергей".

Мудрая Людмила ищет свою сестру Мудрую Аллу (1969 г.р.) и остальных родственников: "Нашу маму звали Чапинайте Аполония".

Филипова Галина ищет свою подругу Мирдзу Цауне (1949 г.р.).

Шматова Леся ищет отца Шматова Леонида, который проживал в Юрмале: "Моя мама Любовь Шматова".

Желтова Владимира (1950-53 г.р.) ищет друг Владимир Крупнов.

Игаунис Янис (1968 г.р.) из Виесите - тебя ищет сослуживец по Афганистану Андрей Коробейников.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.