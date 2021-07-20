Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным

Я также работаю с другими целевыми группами, но сегодня мы будем говорить о лицах, отбывших наказание.

У Рижской социальной службы сложилось хорошее сотрудничество с Государственной службой пробации, и в основном с лицами, которые освобождаются из заключения, мы знакомимся уже в службе пробации, обмениваясь мнением о том, что им могут предложить Рижская социальная служба и другие учреждения.

Лицо, попавшее в поле зрения Рижской социально службы, продолжает сотрудничать с Государственной службой пробации, так как мы получаем от них необходимую информацию, а служба пробации – информацию о проделанном социальной службой.

В основном эти люди хотят получить у нас какой-то статус, например, малообеспеченного или нуждающегося лица. После получения статуса мы рассматриваем возможность предоставления им одного из пособий, например кризисного пособия, чтобы люди могли найти себе жилье.

Затем мы информируем их о возможности получения социальной квартиры. До ее получения решается вопрос о том, чтобы у человека было какое-то временное жилье.

Какую именно поддержку можно получить от социальной службы?

Для того чтобы получить помощь, прежде всего необходим соответствующий статус. После этого можно получить пособие, например, пособие минимального дохода, которое сейчас составляет 109 евро.

Также есть возможность получить кризисное пособие, чтобы найти постоянное место жительства. После этого при необходимости уже решается вопрос о предоставлении социальной квартиры.

Все зависит от отношения самого человека – заинтересован ли он в улучшении своих жилищных условий или нет.

У тех, кто освободился из мест лишения свободы, зачастую есть зависимости. Поэтому мы предлагаем им помощь специалистов по профилактике зависимостей, например, нарколога.

Что должен делать человек, которому необходима помощь после выхода из тюрьмы? Он должен сам обратиться к вам?

Рижская социальная служба – это учреждение, оказывающая помощь. Это значит, что мы можем помочь человеку, если он обратится к нам с соответствующим заявлением.

После этого подыскивается работник, который будет работать с этим человеком, составляется план – какие шаги необходимы для оказания помощи. Чаще всего у людей, которые выходят из тюрьмы, нет не только средств, но и человека, который мог бы оказать им поддержку. Мы можем предложить им семейного ассистента – помощника, который поможет советом и информацией, чтобы достичь желаемых целей.

Именно семейный ассистент помогает лучше ориентироваться в мире, который сильно изменился, пока человек находился в тюрьме.

Еще одна возможность, которую мы можем предложить, это специалисты.