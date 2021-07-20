Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным

Лица, освободившиеся из мест заключения, принадлежат к группе особого социального риска. После выхода из тюрьмы им нередко не хватает финансовых средств, необходимы жилье и работа. В таких случаях на помощь приходят самоуправления и социальные службы. О широком выборе услуг, доступных в Риге, мы попросили рассказать социального работника Рижской социальной службы Мариса Адамовича.
Как работает ваша служба, как вы сотрудничаете с лицами, которые освободились из мест заключения и обращаются к вам?
В социальной службе я работаю уже шестой год. Мои клиенты – это совершеннолетние лица, включая тех, кто отбыл наказание. Мы смотрим на них, как на любых других людей, так как они уже получили наказание.
Я также работаю с другими целевыми группами, но сегодня мы будем говорить о лицах, отбывших наказание.
У Рижской социальной службы сложилось хорошее сотрудничество с Государственной службой пробации, и в основном с лицами, которые освобождаются из заключения, мы знакомимся уже в службе пробации, обмениваясь мнением о том, что им могут предложить Рижская социальная служба и другие учреждения.
Лицо, попавшее в поле зрения Рижской социально службы, продолжает сотрудничать с Государственной службой пробации, так как мы получаем от них необходимую информацию, а служба пробации – информацию о проделанном социальной службой.
В основном эти люди хотят получить у нас какой-то статус, например, малообеспеченного или нуждающегося лица. После получения статуса мы рассматриваем возможность предоставления им одного из пособий, например кризисного пособия, чтобы люди могли найти себе жилье.
Затем мы информируем их о возможности получения социальной квартиры. До ее получения решается вопрос о том, чтобы у человека было какое-то временное жилье.
Какую именно поддержку можно получить от социальной службы?
Для того чтобы получить помощь, прежде всего необходим соответствующий статус. После этого можно получить пособие, например, пособие минимального дохода, которое сейчас составляет 109 евро.
Также есть возможность получить кризисное пособие, чтобы найти постоянное место жительства. После этого при необходимости уже решается вопрос о предоставлении социальной квартиры.
Все зависит от отношения самого человека – заинтересован ли он в улучшении своих жилищных условий или нет.
У тех, кто освободился из мест лишения свободы, зачастую есть зависимости. Поэтому мы предлагаем им помощь специалистов по профилактике зависимостей, например, нарколога.
Что должен делать человек, которому необходима помощь после выхода из тюрьмы? Он должен сам обратиться к вам?
Рижская социальная служба – это учреждение, оказывающая помощь. Это значит, что мы можем помочь человеку, если он обратится к нам с соответствующим заявлением.
После этого подыскивается работник, который будет работать с этим человеком, составляется план – какие шаги необходимы для оказания помощи. Чаще всего у людей, которые выходят из тюрьмы, нет не только средств, но и человека, который мог бы оказать им поддержку. Мы можем предложить им семейного ассистента – помощника, который поможет советом и информацией, чтобы достичь желаемых целей.
Именно семейный ассистент помогает лучше ориентироваться в мире, который сильно изменился, пока человек находился в тюрьме.
Еще одна возможность, которую мы можем предложить, это специалисты.
Лицам, освободившимся из заключения, также важно найти работу. Мы также консультируем их и помогаем сориентироваться на рынке труда, подсказываем какие-то идеи, чтобы человек мог начать самостоятельную жизнь.
В этом году совсем недавно был случай, когда человек был без работы и жилья и не знал, что делать. Я рассказал ему, что на одном заводе открылась новая производственная линия, да и зарплату предлагают не маленькую. Это была хорошая зарплата, там же можно было снимать комнату. Он выслушал, принял предложение и сейчас работает. Жилье он также нашел.
Лицам, которые к нам приходят, важно доверять.
Не секрет, что есть люди, которые все-таки не меняются и через какое-то время снова совершают правонарушение.
К нам обратился мужчина без определенного местожительства. Он освободился от заключения и оказался в приюте. Мы предложили ему следующий вариант – если он соблюдает правила внутреннего распорядка, то мы предлагаем ему снимать комнатку в этом же здании. Через два месяца он переехал в съемную комнату, был принят в очередь на социальное жилье, которое получил через полгода.
Предоставленная ему квартира была без мебели. Ему был предоставлен семейный ассистент, были прикреплены также волонтеры, Латвийский Красный крест, которые помогли ему с мебелью.
Это история успеха о том, что можно сделать, если привлечь различные ресурсы, например, волонтеров, церковь, негосударственные организации.
Это значит, что есть люди, которые просили им помочь, а потом исчезли?
Есть как успешные, так и неуспешные случаи. Вот, например, один успешный пример: человек, с которым сейчас работают специалисты SOS, так как он живет в гражданском браке и у него есть ребенок. До этого я с ним работал, к нему были прикреплены специалисты реабилитационного центра, работающие с зависимостями. Занятия он посещал нерегулярно, много лгал. Избегал контактов с социальной службой.
Сейчас с этим человеком работают специалисты SOS – это хорошо, так как они могут посвятить ему больше времени, у них больше ресурсов, на месте есть нарколог, психолог, другие специалисты, они могут уделить ему больше внимания.
У Рижской социальной службы есть широкие возможности, однако все зависит от самого человека. Мы не ловим людей на улицах и не зазываем к себе, а также не стоим у ворот Центральной тюрьмы. Обычно люди, обращающиеся за помощью, послушны, часть из них находится под надзором Государственной службы пробации и обязана сотрудничать также с другими учреждениями.
Мы сотрудничаем с социальными работниками мест заключения. Готовя своих клиентов к выходу из тюрьмы, они уже предоставили им информацию о том, куда можно обращаться, и были случаи, когда они связываются с нашим работником и говорят, что скоро человек выйдет из тюрьмы и ему потребуется помощь.
Правда, бывают ситуации, когда человек говорит, что придет, а после выхода из тюрьмы больше не сообщает о себе. Однако чаще люди, обратившиеся в Рижскую социальную службу, ориентированы на сотрудничество.
Скольким лицам, вышедшим из тюрьмы, Рижская социальна служба в среднем помогает за год?
В Риге наша служба имеет 11 территориальных центров, в основном в каждом из них работают по два специалиста, которые работают с лицами, освободившимися из мест заключения. Исходя из моей статистики, это 4–6 человек.
Мы работаем, проводим мониторинг, например, чтобы человек осуществлял коммунальные платежи, чтобы он не очутился на улице и позже – снова в тюрьме. Иногда необходимо сказать и более строгое слово, привлечь коллег, чтобы напомнить ему, что, если он будет продолжать вести себя так же, то может оказаться там же, откуда вышел.
Вот еще один случай. Я посещал одного бывшего заключенного, и каждый раз видел, что в его комнате все больше людей, у которых очевидно есть зависимости.
В этом случае мы подключились, чтобы открыть этому человеку глаза, чтобы он понял, что происходит вокруг него. Возможно, он не понимал последствий своих действий.
Клиентам доступны центры социальной реабилитации, где они могут решать различные вопросы, проблемы с трудоустройством, зависимостями. В 2020 году такую поддержку получили 145 лиц.
Говоря о людях, которым требуется "более строгое слово". Какие инструменты позволяют вернуть их на правильный путь?
В основном, если человек выбрал какую-то из реабилитационных услуг, то помощь оказывают специалисты. Мы должны обследовать этого человека, если это возможно. Мы можем его консультировать, дать понять, что он встал на неправильный путь.
Конечно, есть люди, которые осознанно идут в неправильном направлении, так как поняли, что там, где они были раньше, было достаточно хорошо. Есть лица, которые специально идут на это, чтобы вернуться в тюрьму. В таких случаях мы никак помочь не можем.
Мы можем помочь только тем людям, которые сами хотят меняться.
Много ли есть людей, которые задались целью вернуться в тюрьму? Они были у вас, однако осознанно или неосознанно пытаются вернуться в тюрьму?
В прошлом году был один такой человек, и сейчас, если не ошибаюсь, он возвращается в шведскую тюрьму. В моем поле зрения таких людей – немного.
Кампания по информированию общества "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание" реализуется в рамках проекта "Повышение эффективности системы ресоциализации" при финансовой поддержке Европейского Социального фонда.