Канада – феномен разработок в области коррекции

Руководитель проекта Европейского социального фонда “Повышение эффективности системы ресоциализации” Марис Лусте рассказывает о лучших в мире примерах – о Норвегии и Канаде. Воодушевленный подходом и решениями этих стран, он вместе с коллегами из Управления мест заключения осуществляет масштабные перемены в области ресоциализации латвийских заключенных, чтобы разумно позаботиться об их самодисциплине в долгосрочной перспективе, когда они выйдут из тюрьмы.

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Ресоциализация. Какой она была в самом начале, какова она сейчас и как изменится в будущем?

Если говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, то в моем случае плох был бы тот руководитель проектов по повышению эффективности ресоциализации, который не мечтал бы о том, что однажды в Латвии мы сможем говорить именно о системе коррекции поведения для лиц, совершивших преступление. Соответственно, ресоциализация как процесс и цель для лиц, которые "сошли с дороги", так же как социализация лиц, которые никогда не были на этой дороге, на мой взгляд является только переходным этапом на пути к основанной на доказательствах коррекции от первой до последней минуты отбывания наказания.

В советское время работу учреждений по исполнению наказаний, которая сегодня известна как ресоциализация, называли "воспитанием". Однако воспитывать под крылом государства взрослых, иногда достаточно закаленных преступными похождениями людей столь же утопично, сколь утопичной в то время была вся государственная идеология. За отдельными исключениями это было именно идеологическое воспитание — рядовой строитель коммунизма не может одновременно быть преступником. Когда мыльный пузырь красной империи лопнул, в латвийских местах заключения фактически остался лишь последний элемент влияния, о котором мы можем говорить с тех пор, когда от тюрем стали ожидать нечто большее, чем только "функцию ямы со львами". Это требование к дисциплине заключенных. Однако даже разбавленное положительными стимулами репрессивное отношение само по себе не может решить проблемы с поведением, которые сквозь призму человеческого мышления коренятся иногда в столь искаженной реакции на раздражители внешнего мира, как преступление. Не даром наука уже давно не оценивает поведение людей и животных по одним критериям, списывая важнейшее на достаточно примитивные рефлексы. Сегодня, особенно в тюрьмах, мы можем говорить о когнитивно-поведенческом подходе — людям нужно помочь разобраться в мыслях о себе и окружающей среде и прийти к выводу о том, как их мысли влияют на их эмоции и поведение. С точки зрения сегодняшнего дня, ресоциализация пришла на пост-советскую арену исполнения наказаний как средство равновесия с репрессивной функцией тюрьмы. Поэтому еще сохранилась традиция доверять вопросы, связанные с гражданскими и общечеловеческими правами заключенных, именно специалистам по ресоциализации — от различных бытовых вопросов до организации процесса выборов. Однако основная функция ресоциализации состоит в том, чтобы разумно позаботиться о самодисциплине человека в долгосрочной перспективе — когда он выйдет из тюрьмы. Короче говоря — это коррекция.

Илона Спуре наметила очертания новой тюрьмы, ядром которой является ресоциализация. Почему Латвия создает ее по образцу Норвегии и Канады?

Читая Латвийский кодекс исполнения наказаний, мы видим, что ресоциализация уже сейчас является целью исполнения наказания. Поэтому — разговоры о ресоциализации в отрыве от исполнения всего остального наказания носят, возможно, даже немного наигранный характер, однако это свидетельствует о главном — мы находимся в поисках наилучшего пути. И у нас есть преимущество, так как мы учимся у норвежских и канадских коллег, которые являются самыми опытными в мире.