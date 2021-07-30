Когда есть, где спрятаться от дома

Создатель общества “OPEN Radošais centrs” Эдийс Клайшис рассказывает об оказании поддержки молодежи и подросткам, которые ежедневно проводят время на улице, и о необходимости просвещать общество в социальных вопросах.

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Работы в социальной сфере достаточно – о том, как был создан и развивался "OPEN Radošais centrs".

Посмотри и узнай, для чего вообще необходимы творческие центры и чем они отличаются от других социальных учреждений. Что о творческих центрах думают сами молодые люди?

Не отворачивайся! Прислушайся и узнай о том, как общество может помочь молодым людям, оказавшимся в кризисных ситуациях.

Правдивые и непростые человеческие истории вокруг нас – опыт общения с молодыми людьми, которые уходят из дому.

Посмотри, с чем ежедневно сталкиваются работники центров для подростков и молодежи: о нетерпимости общества и необходимости просвещать его в социальных вопросах.

Если Ты попал в жизненную ситуацию, в которой требуется помощь, помни: обращение за помощью – это не признак слабости, а как раз наоборот! Если в жизни что-то случилось, Тебе помогут: Центр ресурсов для подростков, Центр "Dardedze", "Skalbes", Менторская программа, "OPEN Radošie centri", "Resilience", "Kaņieris", "House of hope", "Gaišo domu platforma", Центр ресурсов для подростков в Вентспилсе, "Dzīle", "Valdardze", "Saulīte", "Saulstariņi", "Gulbenes rajona izglītības pārvalde", "Saules taka", "Putni", "Limbaži", "Vārpiņa", „Mūsmājas", "Smiltene" ,"Daugavpils", „Rasas pērles"

Кампания по информированию общества "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание" реализуется в рамках проекта "Повышение эффективности системы ресоциализации" при финансовой поддержке Европейского Социального фонда.