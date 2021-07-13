Не "зона", а зона Covid-19: принудительные работы как мера наказания

28 июня стартовала коммуникационная кампания Управления мест заключения "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание". Продолжением ее является эта рубрика, в которой мы расскажем об Управлении мест заключения, о буднях мест лишения свободы и о работе с заключенными, или ресоциализации. Мы также будем говорить о том, почему люди совершают тяжкие преступления и почему современные тюрьмы — это необходимость на пути к изменению и развитию подхода к отбыванию наказания и его методов. А также о том, что тюрьма — это суровая и сложная среда, а вопросы, связанные с заключенными, в целом очень часто вызывают негативные ассоциации и стереотипы в обществе и среди работодателей.

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Зигмар всегда любил праздновать Янов день, да и брата его звали Янис. Нынче на праздники он тоже хорошо отдохнул, наслаждаясь летом, песнями и пивом. Вот только беда — пиво иногда заканчивается, и именно Зигмару выпало заняться его доставкой. "Сказано — сделано", — подумал Зигмар и сел за руль автомобиля. Магазин был еще открыт и два ящика пива уже лежали в багажнике, когда вдруг в зеркале заднего вида появились синие огни. Полицейские вежливо попросили Зигмара "дунуть в трубочку", и он понял, что "попал". В первый раз прибор показал 1,5 промилле, во второй — уже 1,6. Машина вместе со всем пивом была конфискована, а самого Зигмара доставили в участок. Через пару месяцев состоялся суд, который лишил Зигмара водительских прав на пять лет, а также присудил ему 260 часов принудительных работ. "Вот тебе и Янов день", — подумал Зигмар, отправляясь в Государственную службу пробации.

Эта история, хоть и выдумана, является хрестоматийной. Только за первые пять месяцев этого года за рулем в состоянии алкогольного опьянения были пойманы 1428 водителей. Для части из них эти поездки закончились не только лишением прав, но и принудительными работами. Такую меру наказания можно применить не только за езду в пьяном виде, но и за кражи, мошенничество, присвоение имущества в небольших размерах, преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ, а также за их употребление или реализацию в небольших объемах.

Что такое принудительные работы?

Как объяснил руководитель Государственной службы пробации (ГСП) Михаил Папсуевич, эта одна из мер наказания, которую суд может назначить за менее тяжкие преступления. Он отметил, что ГСП обеспечивает исполнение принудительных работ для более чем 8000 клиентов службы.

После вступления в силу обвинительного приговора осужденный должен отправиться в ГСП, где ему объясняют дальнейшие условия, а также подыскивают подходящую работу. После этого составляется график принудительных работ и клиент вместе с работником ГСП отправляется на новое место работы. В первый рабочий день клиент знакомится с новым порядком, после чего должен отработать положенное количество часов в соответствии с составленным графиком.

Руководитель ГСП отметил, что в Латвии действует одна из наиболее строгих моделей контроля за лицами, занятыми на принудительных работах. "Конечно, мы не приезжаем каждый день, так как это было бы нерационально, однако такое право у нас есть", – говорит Папсуевич. Он отмечает, что работники ГСП также могут просто позвонить работодателю, чтобы убедиться, что клиент выполняет свои рабочие обязанности. В свою очередь, работодатель может связаться со службой, если, например, возникли подозрения, что клиент находится на работе в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением правил.

Папсуевич отметил, что большая часть клиентов занята на так называемых "малоквалифицированных" работах, результаты которых большинство жителей может видеть ежедневно. Например, выполняющие принудительные работы приводят в порядок парки, скверы и кладбища. Он подчеркнул, что перед назначением принудительных работ проводится оценка способностей и умений клиента, например, если он по профессии сварщик, то ему подыскивают работу, где можно будет применить эти умения. Папсуевич добавил, что именно такие – квалифицированные – работники пользуются наибольшим спросом у работодателей.

Не только в садах и парках, но и в зонах Covid-19

Папсуевич также рассказал, что в период, когда в стране действовали различные ограничения в связи с распространением Covid-19, выполнение большей части принудительных работ остановилось, однако активно продолжали работать клиенты, помогающие лечебным учреждениям. Руководитель ГСП особо отметил тех, кто работал в Рижской Восточной клинической университетской больнице, устраняя последствия Covid-19.

Он отметил, что для такой работы требовалось согласие клиентов, чтобы они осознавали возможные риски, связанные с работой в этой среде, однако несколько клиентов согласились. "Это отличный пример того, что принудительный труд способствует пониманию наказания. Эти люди могли подождать, пока закончится Covid-19, и тогда что-то делать, но они предпочли перевозить пациентов из одной палаты в другую и находиться в больнице в зоне Covid-19", – подчеркнул Папсуевич.

"Своим примером они ясно показали, что раскаиваются в содеянном. Конечно, мы не можем развешивать афиши с их фотографиями на всех столбах, но я думаю, что они являются героями этого времени, так как были рядом с медиками. Да, они попали туда, совершив правонарушение и получив наказание, но я знаю нескольких парней, которое после отработки принудительных часов продолжали работать там в качестве добровольцев, чтобы закончить начатое", – подчеркнул Папсуевич. Он также отметил, что несколько из этих клиентов ГСП за свою работу получили награды от службы. "Это яркий пример того, что наказание достигло своей цели", – охарактеризовал ситуацию глава ГСП.

В качестве еще одного положительного признака Папсуевич упомянул участие негосударственных организаций (НГО) в работе с теми, кто занят на принудительных работах. Он выделил одну НГО, занятую приведением в порядок окрестностей реки Гауя. Эта организация обеспечивает работой нескольких клиентов ГСП, часть из которых потом продолжает помогать этой организации и делать хорошие дела. Руководитель ГСП пояснил, что добавленная стоимость НГО состоит в том, эти организации дают возможность осужденным сменить среду с, возможно, антисоциальной на такую, которая мотивирует делать что- то хорошее, например, привести в порядок окрестности какой-нибудь реки.

Что делать, если человек все-таки оказался за решеткой?

Суд не всегда назначает только принудительные работы, а бывшим заключенным также требуется работа. О том, что им делать, мы спросили у директора Департамента услуг Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвы Лоссане.

Она отметила, что бывшим заключенным после оценки индивидуальной ситуации доступны все услуги агентства занятости. В частности, они могут получить помощь в поисках работы, участвовать в обучающих мероприятиях, выполнять временные оплачиваемые общественные работы, работать на субсидированных рабочих местах, получать поддержку региональной мобильности, а также лечиться от зависимостей.

ГАЗ работает с клиентами в индивидуальном порядке, каждому из них предлагаются наиболее подходящие услуги, соответствующие его ситуации, или профилю безработного. В начале июня на учете в ГАЗ состояли 58 бывших заключенных, что составляет 0,1% от общего числа безработных.

Лоссане подчеркнула, что очень важно своевременно, еще находясь в месте заключения, помочь этим людям подготовиться к трудовой жизни на свободе. Поэтому с ноября 2016 года ГАЗ участвует в проекте Европейского Социального фонда (ЕСФ) "Интеграция бывших заключенных в общество и рынок труда", реализуемом Управлением мест заключения. В рамках этого проекта в семи местах лишения свободы групповые можно получить и индивидуальные консультации по карьере.

Карьерные консультанты ГАЗ работают с заключенными Центральной и Ильгюциемской тюрем в Риге, в Даугавгривской тюрьме, что в Даугавпилсе, в Екабпилсской, Елгавской, Валмиерской и Лиепайской тюрьмах. Карьерные консультации в местах лишения свободы проводятся по двум тематическим направлениям – определяется профессиональная пригодность заключенных и рекомендуются учебные программы, заключенные также получают информацию о текущей ситуации и спросе на рынке труда, получают поддержку в развитии навыков поиска работы и планирования занятости после освобождения.

"Как показывает наш опыт, люди, получившие консультации еще в местах заключения, могут лучше интегрироваться в рынок труда, особенно если во время заключения они приобрели новые профессиональные умения, они также способны более продуктивно сотрудничать с ГАЗ в вопросах поиска работы", – отметила Лоссане.

Она также отметила, что с начала реализации проекта в карьерных консультациях ГАЗ приняли участие 2435 заключенных. Для того чтобы мотивировать заключенных на получение поддержки от карьерных консультантов ГАЗ, совместно с Управлением мест заключения были подготовлены информационные материалы, проводились информационные семинары о возможностях получения поддержки от ГАЗ. В ходе реализации проекта заметно улучшились информированность и мотивация заключенных.

Интересам большинства заключенных соответствуют такие сферы профессиональной деятельности, как строительство, деревообработка, транспорт и логистика, лесное хозяйство, электротехника, электроника, телекоммуникации и энергетика.

Вышел из тюрьмы — нужна работа. Можно ли ее вообще найти?

Лоссане подчеркнула, что на учете в ГАЗ нет ни одного бывшего заключенного, который находился бы в статусе безработного дольше одного года. Она также отметила, что в соответствии с законом о поддержке безработных и ищущих работу, если безработный без уважительных причин не выполняет своих обязанностей безработного и дважды отказывается от предложения подходящей работы, он может лишиться статуса безработного.

Соответственно приблизительно 2/3 бывших заключенных, зарегистрированных в ГАЗ, теряют статус безработного, так как не выполняют своих обязанностей, а 1/3 — так как успешно устраиваются на работу. "Наша работа направлена на то, чтобы повысить эти показатели, так как именно способность обеспечить себя, работая и получая зарплату, является важнейшим условием для возобновления полноценной жизни после заключения. В значительной мере требуется не только практическая помощь в поиске работы, но и формирование и поддержка мотивации и веры", — отметила Лоссане.

Говоря о вакансиях, директор департамента ГАЗ подчеркнула, что в Риге и ее окрестностях предложение весьма широкое. Больше всего вакансий — в строительстве и на производстве, достаточно востребованы на рынке труда также выполняющие простую работу, не требующую особой профессиональной подготовки. На конец июня в базе данных ГАЗ насчитывалось 19,7 тысяч вакансий, зарегистрированных работодателями, и в одном только июне работодатели зарегистрировали 7 тысяч новых вакансий. Таким образом, если есть мотивация и улажены также другие бытовые вопросы, работу можно найти даже в сравнительно короткий срок, отметила Лоссане. Она добавила, что мотивированные бывшие заключенные нередко соглашаются также на временную и сезонную занятость и параллельно продолжают активно искать более подходящую работу.

Много положительных примеров

Как подчеркнула Лоссане, положительных примеров довольно много. Так, в Латгале одному 38-летнему мужчине с несколькими судимостями, который получил только основное образование, ГАЗ помогло выбрать подходящую учебную программу, найти подходящие вакансии, подготовить резюме и записаться на рабочее интервью. Еще во время обучения из учебного заведения были получены положительные отзывы о его старании и успехах. В результате при поддержке ГАЗ была получена профессиональная квалификация рабочего-специалиста по отделочным работам и клиент по-прежнему продолжает трудиться на даугавпилсском предприятии, рекомендованном ГАЗ. Он рад тому, что у него есть работа, ценит свое место работы, а также поддержку, полученную от ГАЗ, поддерживает контакт со своим карьерным консультантом, информирует его о своих трудовых достижениях. Клиент был мотивирован изменить свою жизнь к лучшему, а это главное для достижения положительного результата, рассказала директор департамента ГАЗ.

Еще один пример: 50-летний мужчина, когда-то получивший высшее образование в сфере механизации сельского хозяйства, посещал карьерные консультации в Екабпилсской тюрьме, а освободившись, зарегистрировался в ГАЗ. У него была мотивация работать, он искал любую работу, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни. Мужчине был предложен ряд подходящих вакансий, в том числе на новом производстве, и при поддержке ГАЗ работа была найдена. Карьерный консультант помог написать резюме и подготовится к рабочему интервью. Бывший заключенный и сейчас успешно трудится на этом заводе слесарем монтажных работ, доволен зарплатой, привык как к городу, так и к месту работы, отметила Лоссане.

Как в этом может участвовать общество?

Руководитель ГСП Михаил Папсуевич отметил, что самое главное — это коммуникация. "Говорить, говорить и говорить", — подчеркнул он, поясняя, что в обществе происходит смена поколений, а это особенно важно в связи с молодежью, попадающей в поле зрения ГСП. Он отметил, что молодежи может особенно пригодиться предлагаемая ГСП программа сопровождающих, которые фактически работают как менторы. Они помогают клиентам ГСП адаптироваться к повседневной жизни, а также способствуют их разрыву с антисоциальными компаниями, в которые они могут попасть.

"Спасибо, что в моей жизни есть ты, понимающий взрослый, с которым я могу поговорить, так как с родителями, к сожалению, я поговорить не могу: они только учат, как мне жить, и игнорируют мои нужды", — такие комментарии также получают сопровождающие, рассказал руководитель ГСП. Он подчеркнул, что у взрослых нужно уметь учиться и адаптироваться к происходящему, а также нужно уметь менять свои взгляды.