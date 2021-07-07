Плявниеки, рижский "город в городе", никогда не был спокойным районом. Десятки тысяч молодых и активных жителей на сравнительно небольшой территории в условиях 1990-х — это гарантия проблем для полиции. Прилегающий к Плявниеки Дарзциемс — полная противоположность. Какой была криминальная история Плявниеки и Дарзциемса, и что там происходит сейчас?

Плявниеки — один из самых молодых районов Риги: активное строительство началось здесь в 1985 году. В основном, строили панельные девятиэтажки 602-й серии, к которым потом добавились пятиэтажки-малосемейки. Это был молодой спальный район на окраине города: много молодежи, разной, не всегда законопослушной. Люди получали новые квартиры, у каждого были знакомые и друзья, которые приезжали в гости со всех частей Риги. В какой-то момент Плявниеки сами стали небольшим центром, в котором бурлила жизнь.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.



Поначалу за порядком в Плявниеки следили сотрудники управления милиции Московского (впоследствии — Латгальского) района Риги. Однако вскоре стало ясно, что участок милиции нужен на месте: так будет больше порядка, можно быстрее реагировать на вызовы и оперативнее раскрывать преступления по "горячим следам".

Помещения участка "Плявниеки" в типовой девятиэтажке на ул. Руденс, 4 проектировали и обустраивали сами сотрудники милиции. Возглавлял участок Павел Шаповалов. Всеволод Левин пришел в участок в конце 1980-х и стал его заместителем.

"В конце 1980-х машины и квартиры "бомбили" со страшной силой. По-черному просто, — вспоминает Всеволод Левин. Охраняемых стоянок еще не было, зато запчасти для машин были дефицитом. У "Жигулей" снимали лобовые или задние стекла (с подогревом), колеса. Зеркала популярностью не пользовались, зато в цене были автомагнитолы. Техника была примитивная: брали два вантуза, и с их помощью вытаскивали стекла. У специалиста на это уходила пара минут. Угонщики в Плявниеках тоже были большие мастера: даже те, у кого не было особого опыта, взламывали и заводили машину за 45 секунд. Что тогда говорить о профи?"