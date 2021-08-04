Пурвциемс — самый густонаселенный район Риги — в последние годы стал спокойнее, хотя там по-прежнему много квартирных краж и угонов машин. Здесь есть и "нехорошие дома", и проблемные ночные клубы, и систематические кражи из магазинов. А в недалеком прошлом этого района можно обнаружить совсем мрачные страницы. Delfi вспоминает криминальную историю Пурвциемса и рассказывает о том, насколько безопасно там сейчас.

Для Пурвциемса, самого населенного района Риги, большой проблемой всегда считались кражи из машин и квартирные кражи. Особенно актуальной эта проблема стала в 1980-е годы, когда там начали активно возводить новостройки 104-й и 119-й серии.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

"Дома эти строили стройбатовцы. Сами строили, сами же потом и крали. Видят, например, что въезжает в новый дом человек, автомобиль у него. Гаражей тогда всем не хватало, машины под домом ставили. Ну и два варианта: либо машину украдут, либо колеса скрутят. "Запаску" в то время было не купить, дефицит. А спрос рождал и предложение", — рассказывает бывший сотрудник милиции Андрей (пожелал не указывать фамилию — Ред.). В 1980-х годах он работал в Пролетарском районе Риги, на территории которого располагался микрорайон Пурвциемс.