Бывшая рабочая окраина Риги, Чиекуркалнс долгие годы оставался нелюбимой падчерицей городских властей. Здесь не чинили дороги, а в домах с сухим туалетом жили завсегдатаи пивных, маргиналы и тунеядцы. Большинство преступлений совершалось "под градусом". Отдельной славой пользовался рынок "Чиекурильник" — рай фарцовщиков, спекулянтов и мошенников. Сейчас в Чиекуркалнс перебралось большинство правоохранительных ведомств. Окрестности хорошеют на глазах. Чем памятна криминальная история Чиекуркалнса вчера и сегодня?

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

"Раньше между рабочими окраинами Саркандаугавой и Чиекуркалнсом можно было проводить какие-то параллели: эти два района были очень похожи. Сейчас Чиекуркалнс котируется выше — там стали приводить в порядок дома, район заселяют более состоятельные люди, которые как бы вытесняют прежний контингент. Конечно, там по-прежнему остались и "синьки", которые пьют у входа в магазин, происходят кражи из автомашин, периодически случаются грабежи, по-прежнему есть алкогольные "точки". Однако, в целом район становится более респектабельным", — считает начальник Зиемельского участка полиции Янис Барздайнис.

Долгое время Чиекуркалнс оставался для городских властей падчерицей. Несмотря на то, что здесь еще в конце 50-х годов была возведена ТЭЦ-1, а позже работало знаменитое производственное объединение "Дайльраде" и другие предприятия, город не торопился развивать прилегающие территории. Например, десятилетиями не хотели менять дорожное покрытие, поэтому многие улицы были вымощены неудобной для проезда брусчаткой. Брусчатка на некоторых улицах сохранилась и в наши дни, но сейчас это скорее историческая достопримечательность, подчеркивающая особенность района.