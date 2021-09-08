Убийцы из "Агентства по сбору информации"

Если пересмотреть хронику происшествий прошлых лет, то в ней особняком стоят истории двух убийств, имеющих отношение к Вецмилгравису и подросткам.



28 февраля 2004 года в сосняке у недостроенной Вецмилгравской больницы нашли обезображенные тела медсестры из 46-й средней школы Ларисы Б. и ее гражданского супруга Михаила И. К приезду медиков мужчина уже был мертв, а женщина прожила еще несколько часов и скончалась в реанимации. Полиции удалось установить, что недалеко от школы пару остановили Юрий Г., его 16-летний брат Дмитрий, а также Владимир Е. Сначала они отобрали у своих жертв телефон и мелочь, а потом устроили им изощренные пытки, пережить которые Лариса и Михаил не смогли.



Второе преступление – убийство 15-летней Оли К – произошло 5 июля 2009 года. Это преступление было тщательно спланировано: четверо школьников, заигравшихся в мафию, готовились к нему больше месяца. При этом мотива у подростков не было. Двое из них даже учились с жертвой в одном классе.



Организатором и вдохновителем преступления стал Никита О., который собирался завоевать авторитет у сверстников, а также создал организацию "Агентство по сбору информации". В него входили его приятели: Филипп, Вадим и Павел. Никита убедил друзей в том, что "агентство" войдет в некую организацию Veros и будет собирать для нее информацию для последующих убийств и ограблений. Все это было плодом фантазии школьника.



Группа вооружилась газовыми пистолетами. Никита уговорил друзей убить Ольгу К., которая регулярно помогала ему выполнять домашнюю работу. Для убийства группа купила две рации, резиновые перчатки и зажигательную жидкость. Утром 5 июля двое школьников вырыли в Яунциемском лесу яму, замаскировали ветками и спрятали три лопаты. Возле места преступления также была спрятана тачка, на которой группа собиралась перевозить тело.



Около полудня Ольга стояла на автобусной остановке, где дожидалась Никиту, чтобы помочь ему с учебой. После встречи они отправились на перрон железнодорожной станции. Там их поджидали сообщники подростка. Они инсценировали нападение на Ольгу и Никиту, а затем предложили разобраться в лесу. К тому времени на месте, где планировалось убийство, оказались люди, поэтому вся компания отправилась прямо к вырытой яме.



Затем один из парней в блокноте стал записывать личные данные Ольги, после чего школьнице нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и груди. У девушки забрали 40 латов и мобильный телефон, тело закопали. Найти Ольгу удалось спустя месяц: тело своей дочери обнаружил отец, который со знакомыми шаг за шагом обследовал лес.



В 2010 году Рижский окружной суд приговорил несовершеннолетних на тот момент подсудимых к длительным срокам лишения свободы. В 2017 году Европейский суд по правам человека рассмотрел иск Никиты О. к Латвии и присудил компенсацию в размере 9 210 евро. В своем иске осужденный жаловался на то, что в 2010 году сотрудники конвоя Госполиции нанесли ему в здании суда физические увечья. Согласно заключению медиков, у него были синяки на руках и ногах. Факт избиения подтвердила мать осужденного, его адвокат, подельник и один из конвоиров. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования полиция не запросила записи камер видеонаблюдений, установленных в суде, а спустя два месяца все записи были уничтожены.

