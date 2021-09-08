Как вспоминают участники тех событий, первый обстрел со стороны ОМОН произошел уже 14 января. Два дня спустя "черные береты" начали разбирать заграждения из груженых песком КАМАЗов и "ежей" на мосту через Милгравский канал. В результате обстрела от пули омоновцев погиб шофер Министерства сообщения Роберт Мурниекс, находившийся в проезжавшем мимо автомобиле.
Пули попали и в ехавший позади микроавтобус, в котором находились дети. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. Омоновцы продолжали стрельбу, изрешетив несколько находившихся на мосту машин. После этого автомобили были непригодными для передвижения, и позже их убрали с помощью автокранов. В память о погибшем Роберте Мурниексе возле Вецмилгравского моста установлен белый крест.
16 января омоновцы разоружили местный филиал Минской высшей школы милиции, вынесли оттуда 42 автомата, 215 пистолетов, пять пулеметов, четыре снайперские винтовки, два гранатомета и боеприпасы. Именно после этого 17 января 1991 года министр внутренних дел Латвии Алоиз Вазнис издал приказ, позволявший сотрудникам милиции применять огнестрельное оружие при охране зданий и по бойцам ОМОНа, которые приближаются к объектам МВД Латвии на расстояние менее 50 метров. О том, как развивались январские события 1991 года и кто не допустил дальнейшего кровопролития в Риге, мы расскажем в главе о Вецриге.
Июль 1994 года. Неподалеку от кафе Vētra шестью выстрелами в упор убит бизнесмен Юрий Н.
Апрель 1995 года. Недалеко от магазина "Ветра" был застрелен сотрудник Рижской муниципальной полиции (РМП) Армандс Квицевич.
"Поэтому сейчас контингент как бы перемешивается. Исторически сложилось так, что почти в каждом дворе есть бар. До Covid-19 там постоянно что-то происходило: пьяный мордобой, разборки, – говорит начальник участка полиции. – В наши дни в Вецмилгрависе живет много гастарбайтеров – с Украины и Беларуси. Бывает, что работодатели отбирают у них паспорта и не дают выйти, то есть просматриваются признаки торговли людьми. Случаются у них и разборки между собой – кто-то кого-то пырнул ножом. Но никто не заявляет: куда без паспорта, ты же нелегал. И тогда мы пытаемся вместе с коллегами из Пограничной службы разбираться, что происходит".
28 февраля 2004 года в сосняке у недостроенной Вецмилгравской больницы нашли обезображенные тела медсестры из 46-й средней школы Ларисы Б. и ее гражданского супруга Михаила И. К приезду медиков мужчина уже был мертв, а женщина прожила еще несколько часов и скончалась в реанимации. Полиции удалось установить, что недалеко от школы пару остановили Юрий Г., его 16-летний брат Дмитрий, а также Владимир Е. Сначала они отобрали у своих жертв телефон и мелочь, а потом устроили им изощренные пытки, пережить которые Лариса и Михаил не смогли.
Второе преступление – убийство 15-летней Оли К – произошло 5 июля 2009 года. Это преступление было тщательно спланировано: четверо школьников, заигравшихся в мафию, готовились к нему больше месяца. При этом мотива у подростков не было. Двое из них даже учились с жертвой в одном классе.
Организатором и вдохновителем преступления стал Никита О., который собирался завоевать авторитет у сверстников, а также создал организацию "Агентство по сбору информации". В него входили его приятели: Филипп, Вадим и Павел. Никита убедил друзей в том, что "агентство" войдет в некую организацию Veros и будет собирать для нее информацию для последующих убийств и ограблений. Все это было плодом фантазии школьника.
Группа вооружилась газовыми пистолетами. Никита уговорил друзей убить Ольгу К., которая регулярно помогала ему выполнять домашнюю работу. Для убийства группа купила две рации, резиновые перчатки и зажигательную жидкость. Утром 5 июля двое школьников вырыли в Яунциемском лесу яму, замаскировали ветками и спрятали три лопаты. Возле места преступления также была спрятана тачка, на которой группа собиралась перевозить тело.
Около полудня Ольга стояла на автобусной остановке, где дожидалась Никиту, чтобы помочь ему с учебой. После встречи они отправились на перрон железнодорожной станции. Там их поджидали сообщники подростка. Они инсценировали нападение на Ольгу и Никиту, а затем предложили разобраться в лесу. К тому времени на месте, где планировалось убийство, оказались люди, поэтому вся компания отправилась прямо к вырытой яме.
Затем один из парней в блокноте стал записывать личные данные Ольги, после чего школьнице нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и груди. У девушки забрали 40 латов и мобильный телефон, тело закопали. Найти Ольгу удалось спустя месяц: тело своей дочери обнаружил отец, который со знакомыми шаг за шагом обследовал лес.
В 2010 году Рижский окружной суд приговорил несовершеннолетних на тот момент подсудимых к длительным срокам лишения свободы. В 2017 году Европейский суд по правам человека рассмотрел иск Никиты О. к Латвии и присудил компенсацию в размере 9 210 евро. В своем иске осужденный жаловался на то, что в 2010 году сотрудники конвоя Госполиции нанесли ему в здании суда физические увечья. Согласно заключению медиков, у него были синяки на руках и ногах. Факт избиения подтвердила мать осужденного, его адвокат, подельник и один из конвоиров. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования полиция не запросила записи камер видеонаблюдений, установленных в суде, а спустя два месяца все записи были уничтожены.
В марте 2015 году на Яунциемском кладбище прогремел взрыв. В результате погиб 60-летний мужчина, который в этот момент ухаживал за могилой вместе с женой. Женщина не пострадала. Саперы нашли на месте происшествия металлические осколки и фрагменты взрывателя, которые были передан экспертизу.
Вскоре полиция выступила с заявлением, что произошедшее – убийство, подозреваемый задержан. Известно, что 43-летний задержанный мужчина проживал в Яунциемсе. Ранее он был судим за порчу чужого имущества – поджог автомобиля. Также стало известно, что предмет, который взорвался на Яунциемском кладбище, был, скорее всего, ручной гранатой.
Пожар на железнодорожной станции "Мангали". Возгорание произошло в помещении управления движением, в результате чего поврежденной оказалась система управления поездами и приостановлено движение поездов на участке Саркандаугава-Зиемельблазма.
Взрыв на железнодорожных путях недалеко от станции Мангали.
В лесном массиве недалеко от остановки Kūdras bāze (Яунциема гатве) найдено тело таксиста Владимира М. с резаной раной горла. Его автомобиль Mercedes Benz 200 лимонно-желтого цвета объявили в розыск. Спустя некоторое время машину нашли неподалеку от станции «Зиемельблазма»: преступники врезались на ней в дерево, после чего автомобиль загорелся.
На ул. Ледургас, возле Электролампового завода был обнаружен автомобиль Audi, в котором нашли два тела с огнестрельными ранениями в голову. Недалеко от машины лежало еще одно тело: эксперты констатировали ранения в голову и сердце. Позже удалось установить, что убиты сотрудник Главного управления полиции Владимир Я, а также связанные с теневым автобизнесом Юрий Ч. и Вячеслав Ш.
На Яунциемском кладбище произошел взрыв, в результате которого погиб пожилой мужчина. Взрыв произошел, когда человек делал уборку на могиле и задел взрывоопасный предмет.
Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Яунциемсе, возле 4-й поперечной линии молодой человек в форме полицейского остановил проезжавшую машину, осмотрел ее со всех сторон, после чего, не сказав ни слова, скрылся в кустах. После прочесывания территории стражи порядка обнаружили 22-летнего парня, на котором был светоотражающий жилет с надписью "Policija", а также черно-белый жезл. Он пояснил, что нашел эти аксессуары на улице, а машины тормозил ради забавы.
Около полудня в 12-е почтовое отделение на Яунциема гатве вошел мужчина и облил сидевшую за разделительным барьером работницу неизвестной химической жидкостью, по запаху напоминающей керосин. Испугавшаяся женщина убежала, а посетитель забрал деньги из кассы.
На Яунциема гатве найдено тело 61-летней женщины со следами насильственной смерти.
На Яунциема гатве нашли мужчину, на голове которого экcперты констатировали несколько рубленых ран.
В квартире на Яунциема гатве во время совместного распития спиртных напитков между 57-летним Михаилом и его 52-летним братом Николаем возник конфликт. В итоге, Михаил ударил брата табуреткой по голове. От полученных травм Николай скончался на месте происшествия.
На одном из складов стройматериалов после совместного распития алкоголя Эдуард в застрелил из пистолета Светлану. Преступник скрылся с места преступления на автомобиле VW Jetta. В ходе погони от полиции водитель свернул на ул. Яунциема гатве и направился в сторону Вецмилгрависа, но полиция уже заблокировала поворот на Царникаву, Вецмилгравский мост и конечную остановку 11-го автобуса, откуда были эвакуированы все пассажиры. Дорога была преграждена маршрутным автобусом. Увидев, что все пути отрезаны, Эдуард въехал в кювет, выскочил из автомобиля и открыл стрельбу по полицейским, но был задержан. Во время задержания он получил ранение в плечо
Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве Лидии К. (1939 г.р.), тело которой обнаружили в квартире на Яунциема гатве.
В Яунциемском лесу обнаружили тело пропавшей 15-летней школьницы. Ее убийцами оказались подростки, двое из которых - ее одноклассники из придуманной организации "Агентство по сбору информации"
В одном из многоквартирных домов на ул. Эзера произошел странный случай — туда заявилась незнакомая дама и, не глядя на хозяина жилища, принялась выбрасывать его имущество на улицу. 21-летний мужчина забыл закрыть двери своей квартиры на ключ, и этим воспользовалась некая женщина. Войдя в чужое жилье, она стала выбрасывать все, что попадало под руку, в окно — компьютер, одежду, даже клетку с кроликом. Ошарашенный таким поведением незнакомки молодой человек вызвал полицию и хулиганку задержали. Оказалось, что 44-летняя женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший заверил стражей порядка, что не знает ее. Кролик после падения со второго этажа, к счастью, выжил.
На ул. Морес совершено нападение на сотрудника Криминальной полиции Виталия Г. Когда полицейский вышел со двора дома в Яунмилгрависе, неизвестные преступники выстрелили в него пять раз, две пули попали в голову и грудь. По подозрению в заказном убийстве были задержаны двое ранее судимых мужчин.
Неизвестные вандалы осквернили могилу на Яунциемском кладбище: место погребения разрыли, а у покойного вырвали золотые зубы.
Полиция быстро установила: мать и дочь проживали в социальном доме, не имели вредных привычек, не водили в дом мужчин, не выясняли отношений с соседями. Социальное жилье им было предоставили по причине плохого материального положения. И женщину, и девушку все характеризовали только с положительной стороны.
Спустя два месяца после убийства был задержан 37-летний сосед убитых, а также его 41-летняя подруга. Их подельники успели скрыться за границей, однако позже их задержали в Нидерландах, а затем выдали Латвии.
Как оказалось, убийство было совершено в состоянии немотивированной агрессии. Никаких мотивов для преступления у них не оказалось: компанию раздражало, что мать и дочь были"слишком правильными".
Суд приговорил Артура С. к 18 годам лишения свободы с конфискацией, Валию Г. – к 16 годам и конфискации имущества, Ларису К. и Алексея Е. – к шести и четырем годам лишения свободы за недонесение о преступлении.