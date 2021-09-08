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Криминальная история Вецмилгрависа и окрестностей


КРИМИНАЛЬНАЯ РИГА. ПРАВЫЙ БЕРЕГ
Диана Чучкова
Автор проекта
Ольга Петрова
Автор проекта
И бывшие сотрудники милиции, и действующие полицейские единодушны: Вецмилгравис всегда был и остается сам по себе. Это государство в государстве, со своим стилем жизни и со своим укладом. Большой район, на территории которого разместились два судоремонтных завода, порты и несколько терминалов. И в 1980-х, и в 1990-х здесь было неспокойно: случались и резонансные преступления, и бандитские разборки, и двойные убийства.
Вецмилгравис занимает чуть более 697 га территории Риги – это вдвое больше, чем Плявниеки, однако по плотности населения на 1 га микрорайон сопоставим с Вецригой. Бытует мнение, что это район с опасной криминогенной ситуацией, однако по результатам опросов SKDS, проведенных среди рижан, Вецмилгравис не попадает даже в первую десятку "опасных" районов столицы.
Вецмилгравис
Кутежи моряков, разборки и проблемы с "Ветра"
"Район с хорошими спортивными традициями. Здесь в свое время находилась известная школа самбо. А если есть сила, всегда будет желание ее демонстрировать. Так было и в Вецмилгрависе. Хулиганить там любили, драться, выяснять отношения. Потом эти же спортивные парни стали "крышевать" торговцев и кооперативы. Тогда в начале 90-х многие спортсмены стали вымогателями", – вспоминает бывший сотрудник Криминальной полиции Зиемельского района Риги Алексей (попросил не указывать фамилию – Ред.).
Изначально в Вецмилгрависе не было своего участка полиции. В случае необходимости полиция приезжала на вызов с улицы Аллажу на Саркандаугаве. Однако по мере того, как расширялся район, было принято решение и о создании отдельного участка. Обустроили его в помещениях бывшей пожарной части: с изолятором, кабинетами, с инспекцией по делам несовершеннолетних.
Фото: Марис Морканс
В районе проживало много моряков. А моряки, как известно, специфический народ: полгода в море – тоскуют по дому, а едва ступили на сушу – сразу надо "оторваться". Многие из них спускали крупные суммы на алкоголь и веселье. Где алкоголь – там драки, кражи, ограбления. Бывало, что кровавые драмы разыгрывались и из-за женщин.
В 1984 году на Вецмилгравской 4-й линии открылся новый современный универсам "Ветра", на втором этаже которого находилось кафе с таким же названием. В конце 80-х – начале 90-х оно стало довольно часто появляться в криминальных сводках. "В конце мая 1993 года кто-то обстрелял кафе "Ветра", когда там была дискотека, – рассказывает Алексей. – Пять человек было ранено, бармен от полученных ранений скончался. Когда мы расследовали это дело, оказалось, что к нему был причастен тот самый Валерий Воловик, который вместе с сообщниками спустя несколько дней совершит дерзкое нападение на инкассаторов предприятия Latvijas bērzs", – вспоминает Алексей. Подробнее об этой истории – в главе о Саркандаугаве. В тот же вечер преступники взорвали две гранаты РГ-42 у киосков около Вецмилгравского рынка. При нападении на "Ветру" использовали автомат Калашникова.
ОМОН, стрельба на мосту и первая жертва баррикад
Не обошли Вецмилгравис стороной и события 1991 года. 14 января бойцы Рижского ОМОНа разоружили отделение милиции "Вецмилгравис" и устроили там свою базу. Одновременно с этим на мостах Браса и Вецмилгравском мосту началось строительство заграждений, чтобы блокировать омоновцам дороги к центру города. Рядом с баррикадами у костров оставались протестующие.

Как вспоминают участники тех событий, первый обстрел со стороны ОМОН произошел уже 14 января. Два дня спустя "черные береты" начали разбирать заграждения из груженых песком КАМАЗов и "ежей" на мосту через Милгравский канал. В результате обстрела от пули омоновцев погиб шофер Министерства сообщения Роберт Мурниекс, находившийся в проезжавшем мимо автомобиле.

Пули попали и в ехавший позади микроавтобус, в котором находились дети. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. Омоновцы продолжали стрельбу, изрешетив несколько находившихся на мосту машин. После этого автомобили были непригодными для передвижения, и позже их убрали с помощью автокранов. В память о погибшем Роберте Мурниексе возле Вецмилгравского моста установлен белый крест.

16 января омоновцы разоружили местный филиал Минской высшей школы милиции, вынесли оттуда 42 автомата, 215 пистолетов, пять пулеметов, четыре снайперские винтовки, два гранатомета и боеприпасы. Именно после этого 17 января 1991 года министр внутренних дел Латвии Алоиз Вазнис издал приказ, позволявший сотрудникам милиции применять огнестрельное оружие при охране зданий и по бойцам ОМОНа, которые приближаются к объектам МВД Латвии на расстояние менее 50 метров. О том, как развивались январские события 1991 года и кто не допустил дальнейшего кровопролития в Риге, мы расскажем в главе о Вецриге.
Фото: Марис Морканс
Годом позже – в июле 1994 года – неподалеку от кафе "Ветра" шестью выстрелами в упор застрелили бизнесмена Юрия Н. В апреле 1995 года недалеко от магазина был застрелен сотрудник Рижской муниципальной полиции (РМП) Армандс Квицевич. По словам очевидцев, утром в участок муниципальной полиции на улице Скую, который открылся лишь месяц назад, зашел мужчина и сообщил, что некие хулиганы разбили в его машине стекла и угрожали расправой. На вызов отправились двое сотрудников РМП. Недалеко от универмага "Ветра" со стороны стоянки такси внезапно выбежал мужчина и открыл прицельный огонь по машине. Квицевич получил тяжелые ранения и скончался по дороге в больницу.
КАРТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
Вецмилгравиc
Декабрь 2011 года. В одной из школ в Вецмилгрависе прогремел взрыв: детские забавы едва не обернулись трагедией, т.к. время взрыва пиротехники один из учеников получил ожог руки. Подросток вместе с приятелями приобрел пиротехнику в магазине на ул. А. Домбровска. Опробовать покупку школьники решили в туалете, в результате чего пострадал сам "подрывник", а у одной девочки заложило уши.
2 августа 2011 года. Преступники проникли в ювелирный магазин на ул. Балтасбазницас, расположенный в торговом центре. Для этого они взломали жалюзи ювелирного отдела и украли оттуда сотни ювелирных изделий из золота и серебра на общую сумму более 34 000 латов. 9 ноября этот же магазин был обворован снова. Полиция задержала шесть раз судимого мужчину 1972 г.р. Во время задержания у него нашли и изъяли часть похищенных золотых и серебряных украшений.
1 декабря 2012 года. В одной из служебных гостиниц Вецмилгрависа, что на ул. Эммас, произошло ЧП: в комнату к рабочему из Казахстана зашел незнакомый мужчина и решил завязать разговор. Однако иностранец пояснил, что хочет спать и попросил его не тревожить. Незнакомец скрылся, однако казах заметил, что вместе с ним пропал и мобильный телефон. В тот момент, когда рабочий попытался задержать подозреваемого в краже, тот выхватил нож и ударил гражданина Казахстана в область сердца. К счастью, пострадавший выжил, а злоумышленника задержали.
Август 2012 года. В Вецмилгрависе обнаружено тело 52-летнего мужчины с телесными повреждениями, погибший был ограблен. По подозрению в убийстве задержаны подростки. В ходе расследования было установлено, что в воскресенье подростки употребляли алкоголь и синтетическую марихуану, под воздействием которых убили и ограбили одного из своих знакомых, а его тело зарыли в лесу. Убитому было 20 лет. Задержанные подростки выросли в нормальных семьях, хотя ранее уже попадали в поле зрения полиции за мелкие кражи и употребление одурманивающих веществ.
16 января 1991 года. 16 января 1991 года на Вецмилгравском мосту от пули омоновцев погиб шофер Министерства сообщения Роберт Мурниекс
12 июня 2012 года. В Вецмилгрависе был задержан ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина, пытавшийся украсть металлический забор, установленный вокруг школы. О подозрительном незнакомце в дежурную часть сообщили бдительные жители. К моменту приезда стражей порядка мужчина успел спилить две секции забора.
Апрель 2012 года. На ул. Лайвиниеку 5, где находится терминал компании Neste Oil Terminal Riga, горел электрошкаф. Однако, поскольку объект находится на территории порта, ему была присвоена высшая категория опасности, а на место ЧП отправлено 12 единиц спецтехники.
17 августа 2010 года. На терминале в Вецмилгрависе произошло ЧП: ураган снес несколько многотонных металлических конструкций высотой с десятиэтажное здание. Они рухнули на землю, накрыв собой поезд, рельсы и другие близлежащие постройки. На складах хранилось взрывоопасное вещество — аммиачная селитра, которую используют в качестве удобрений. Падавшие конструкции просто чудом не задели склады.
17 сентября 2009 года. На ул. А. Домбровска неустановленные злоумышленники разбили в магазине окно, проникли в помещение и вынесли оттуда сейф, в котором хранилось 600 латов и 30 мобильных телефонов.
Апрель 2011 года. В одной из квартир на ул. Балтабазницас разыгралась драма: 44-летняя женщина убила 39-летнего собутыльника своего супруга. По данным полиции, женщина нанесла своей жертве ножевое ранение в ногу. Ранение оказалось настолько серьезным (была задета артерия), что пострадавший умер от потери крови еще до приезда "скорой"
Май 2010 года. На ул. Атлантияс полиция накрыла нелегальное производство алкоголя. С «точки» изъято 400 литров спиртосодержащей жидкости и оборудование для фильтрации.
19 марта 2010 года. В квартире на ул. Скую нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Вскоре 55-летний мужчина пришел с повинной: накануне убийства распивал с другом алкоголь, затем они поссорились, мужчина достал нож и несколько раз ударил приятеля, после чего скрылся.
28 сентября 2009 года. На выходе из игорного зала на перекрестке улиц Домбровска и Балтабазницас ограблены инкассаторы.
Июль 2009 года. Неизвестные преступники при помощи грузовой машины пытались украсть банкомат, установленный в одном из супермаркетов на ул. Балтасбазницас. Преступники протаранили двери автомобилем VW LT. Банкомат, однако, похитить не удалось, и они скрылись с места происшествия.
3 февраля 2009 года. В квартире на ул. Балтасбазницас был убит мужчина 1968 года рождения. Полиция установила, что убийцей был молодой человек, который проживал в той же квартире и сообщил о преступлении в полицию.
Ноябрь 2008 года. В магазин на ул. Балтасбазницас зашел мужчина в маске и, пригрозив продавщице похожим на пистолет предметом, похитил из кассы более 200 латов.
19 октября 2008 года. Сотрудник центра содержания иностранцев в Олайне вне своего рабочего времени встретил в Вецмилгрависе гражданина Узбекистана, который ранее сбежал из лагеря переселенцев. Сотрудник центра преследовал беглеца, вызвав на помощь полицию.
Октябрь 2008 года. Рядом с мусорными контейнерами на ул. Милдас найдено обгоревшее тело. Личность погибшей удалось установить через сутки: ею оказалась 46-летняя местная жительница.
Октябрь 2008 года. Ранним утром совершено нападение на зал игровых автоматов на ул. Эммас, 10. Преступник пригрозил работникам зала предметом, похожим на пистолет, и похитил деньги.
8 февраля 2004 года. В лесу у недостроенной Вецмилгравской больницы нашли обезображенные тела медсестры из 46-й средней школы Ларисы Б. и ее гражданского супруга Михаила И. Следствие установило, что их убили местные подростки, добычей которых стала мелочь и телефон
5 марта 2003 года. Управление морской среды обнаружило в Кишэзерсе и протоке Милгравис около ул. Эзера большое нефтяное пятно. Площадь пятна темно-коричневого цвета с запахом дизельного топлива составляла около 10 000 кв. метров. Источником загрязнения стала труба ливневой канализации под железнодорожным мостом.
Февраль 2003 года. На частном кладбище в Вецмилгрависе, принадлежащем лютеранской общине Balta baznica, неизвестный вандал сломал 36 православных крестов.
18 сентября 2002 года. На ул. Пундуру в частном доме с целью ограбления были убиты 81-летний Язеп и 94-летняя Клементина. Убийство совершил 23-летний Каспарс и его подельник - 46-летний Андрис. Преступники ворвались в частный дом, где жили старики, и топором убили Язепа. Клементину они связали изолентой, а затем пытали при помощи утюга, требуя отдать деньги. Жертва ничег о не сказала, и ее тоже убили топором. Преступникам достался только мобильный телефон, который затем продали за восемь латов. 25 сентября того же года Каспара задержали. В ходе следствия он сознался в убийстве своего подельника. Каспарс признался, что убил сообщника металлической трубой, когда тот спал в заброшенном доме на ул. Блауманя.
28 ноября 2001 года. Ранним утром сотрудник полиции заметил, что из магазина на перекрестке улиц Домбровска и Ринкас выбежал мужчина в маске. Полицейский догнал убегавшего мужчину, однако грабитель оглушил стража порядка и скрылся. Тем не менее полицейский все-таки успел сорвать с грабителя маску и опознать его: это был уже попадавший в поле зрение полиции за различные правонарушения 27-летнего Олега. Полицейский также отнял у мужчины женскую сумочку, вероятно, тоже краденную. Через несколько часов грабитель был задержан. Выяснилось, что Олег отобрал в магазине не только 50 латов и женскую сумочку, но и ограбил женщину на углу улиц Домбровска и Балтасбазницас.
Ноябрь 2000 года. В Вецмилгрависе обнаружены два тела - мужчины и женщины с огнестрельными ранами, а рядом с ними - много боеприпасов, в том числе 200 граммов тротила. У убитых нашли патроны, пистолет и гранату, детонатор с бикфордовым шнуром, 200 граммов тротила и пачку малокалиберных патронов. В Валентину Б. Преступники выстрелили два раза, в Исака Б. - девять раз.
Ноябрь 2000 года. На улице Мелдру украдена принадлежащая шведской фирме грузовая автомашина Volvo FH с прицепом-цистерной, в которой перевозили шесть тонн метанола.
Март 2000 года. Неустановленные лица на участке железной дороги Мангали - Зиемельблазма пытались пустить под откос поезд, положив на рельсы связанные между собой бревна. Машинист заметил бревна и резко затормозил. Поезд наехал на препятствие, но с рельсов не сошел.
Апрель 1998 года. На проспекте Вецаку два преступника в масках напали на инкассатора АЗС Lukoil. Ранены инкассатор и клиент бензоколонки
Август 1997 года. В квартире на ул. Скую обнаружены тела 24-летнего Валерия и 29-летней Анджелы со следами насильственной смерти.
6 мая 1997 года. В магазине Augusts, расположенном на ул. Ледус, 1, произошел взрыв. Взрывной волной повреждены полки с товарами, витрины, окна и двери. В момент взрыва в помещениях находился исполнительный директор, однако он не пострадал. Полиция установила, что взрывчатка находилась в вентиляционной шахте магазина.
Март 1997 года. Возле кафе Magdalena, что на ул А. Домбровска, найден тяжело избитый 57-летний Владимир Г. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
На ул. Ледургас, возле Электролампового завода был обнаружен автомобиль Audi, в котором нашли два тела с огнестрельными ранениями в голову. Недалеко от машины лежало еще одно тело: эксперты констатировали ранения в голову и сердце. Позже удалось установить, что убиты сотрудник Главного управления полиции Владимир Я, а также связанные с теневым автобизнесом Юрий Ч. и Вячеслав Ш.
Март 1995 года. Полиция задержала на перекрестке улиц Эммас и Домбровска два автобуса «Икарус», набитых курдскими беженцами. Всего в автобусах находились 128 нелегалов. Водители сообщили, что везут людей из Плявниеков и Пурвциемса в Вецмилгравис, за каждого обещали заплатить по 120 латов. Это был уже третий случай за год, когда Латвию пыталась пересечь большая группа курдов. Чуть ранее у берегов Эстонии на мель село судно «Катрана», перевозившее из Латвии в Швецию 149 курдских беженца. Кроме того, еще 30 курдов задержали чуть позже на КПП в Лугажи — они собирались уехать из Латвии на поезде до Санкт-Петербурга.
15 августа 1994 года. На ул. Вецмилгравья, 17/1 убита пожилая женщина. У нее констатированы колотые раны живота. Преступник также отрезал жертве некоторые органы. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый безработный.
5 августа 1994 года. Возле автозаправки около Вецмилгравского моста в упор расстреливают автомобиль, в котором находился брат Гулмамеда — Ширван. Его автомобиль расстреляли на ходу из другой машины.
Май 1993 года. На железнодорожной станции «Зиемельблазма» найдено тело 8-летнего ребенка. Мальчика убило током, когда он попытался открыть железнодорожный шкаф для автоблокировки.
30 июля 1994 года. В багажнике автомобиля предпринимателя Гулмамеда К. полиция обнаружила мину с дистанционным управлением. Взрывчатка не сработала из-за неисправности детонатора.
16 августа 1994 года. Четверо мужчин в полицейской форме ворвались в одну из квартир на ул. Сармас, 46 и, угрожая хозяину расправой, похитили электротехнику, ювелирные украшения, а также деньги.
Апрель 1993 года. Возле Рижского 28-го участка полиции взорвались две гранаты.
Лето 1992 года. По подозрению в попытке убийства таксиста задержали двоих приятелей, младшему из которых было всего 15 лет. В ходе расследования удалось выяснить, что зимой того же года они задушили в квартире на ул. Домбровска 34-летнего мужчину, а затем бросили тело в ванну, инсценировав утопление.
Май 1993 года. Преступники обстреляли кафе Vētra, когда там была дискотека. Стрелявший ранил пятерых, а бармен от полученных ранений скончался. Одним из нападавших оказался Валерий Воловик, позже ограбивший инкассатров предприятия Latvijas bērzs.
Июль 1994 года. Неподалеку от кафе Vētra шестью выстрелами в упор убит бизнесмен Юрий Н.
Апрель 1995 года. Недалеко от магазина "Ветра" был застрелен сотрудник Рижской муниципальной полиции (РМП) Армандс Квицевич.
12 сентября 1990 года. За кражу 400 кг бананов с территории порта задержан нигде неработающий рижанин 1965 года рождения.
Март 2013 года. В детском саду на ул. Калнгалес, 2 в канализационную шахту, глубина которой составляет 10-12 м, провалилась трехлетняя девочка. У ребенка констатировали перелом ноги и травму головы. Вероятно, люк могли украсть.
10 ноября 2013 года. На ул. А. Домбровска был украден микроавтобус, принадлежащий предприятию, которое занимается частным извозом пассажиров. Утром 10 ноября микроавтобус нашли в лесном массиве на ул. Атлантияс: злоумышленники сожгли автомобиль.
Июнь 2014 года. На территории Рижского свободного порта, в районе улиц Атлантияс и Лайвиниеку, около терминала Neste Latvija с рельсов сошли семь цистерн с топливом. Три цистерны опрокинулись, и из двух вытекло дизельное топливо. Специалисты Государственной пожарно-спасательной службы установили, что в целом из двух цистерн на землю вылилось примерно 30 кубометров дизельного топлива.
Июнь 2014 года. Во время драки на ул. Ледургас одному из участников конфликта нанесли ножевое ранение в горло. От полученного ранения 49-летний пострадавший скончался в скорой по пути в больницу.
23 июня 2014 года. На ул. Мелдру был задержан неадекватный мужчина, который, вооружившись ножом, бросался на местных жителей. Чтобы усмирить дебошира, вместе с полицией на место происшествия прибыла скорая. Общими усилиями задержанного удалось госпитализировать.
1 февраля 2015 года. Неизвестные обстреляли автобус 29-го маршрута. ЧП обошлось без пострадавших, однако у автобуса в результате обстрела повреждены пять окон.
Февраль 2015 года. В конце февраля полиция получила сообщение о захвате заложника, которого держат взаперти и вымогают 30 000 евро. Изначально полиция не знала, в каком районе произошло ЧП, а также, где именно держат мужчину. Не было информации и о личностях нападавших. В ходе операции было установлено, что мужчину прячут в Вецмилгрависе. В ночь с 18 на 19 февраля полиция и бойцы спецподразделения "Омега" приступили к штурму квартиры. Для освобождения заложника использовалась экипировка альпинистов. Когда полиция прибыла к пятиэтажке на ул. Скую, мужчина находился в квартире один. Лиц, причастных к его похищению, задержали на следующий день
27 марта 2015 года. возле гаража на ул. Анитас обнаружили тело мужчины 1941 г.р. с явными признаками насильственной смерти. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что его ограбили — пропали мобильный телефон и золотое кольцо. 30 марта в Вецмилгрависе полицейские задержали мужчину 1988 г.р., который сознался в содеянном. Во время обыска по его месту жительства нашли украденные мобильный телефон и золотое кольцо.
1 сентября 2015 года. В Даугаве, в районе дома номер 2 по ул. Мелдру констатировано загрязнение неизвестным веществом. Площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров.
Октябрь 2015 года. Полиция получила информацию, что на ул. Стиебру обнаружен раненый мужчина. Выяснилось, что пострадавший пришел в гости к своему знакомому, позже у них случился конфликт, который вылился в поножовщину. От полученных травм гость скончался на месте.
Август 2016 года. В одной из квартир на ул. Эммас произошел конфликт на почве распития алкоголя. В результате мужчина 1973 г.р. нанес своему 33-летнему приятелю ножевые ранения в щеку и сердце.
Февраль 2017 года. Убийство в общежитии: мужчина убил соседа (1964 г.р.) по комнате из-за того, что он выразил свое недовольство своим громким храпом. Обиженный мужчина схватил нож и нанес им удар в шею. В полиции отметили, что в момент совершения преступления вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.
27 августа 2017 года. На ул. Стиебру была ограблена женщина 1989 г.р., возвращающаяся из кафе. По словам потерпевшей, к ней со спины подбежал мужчина, с которым она была знакома, приставил к голове предмет, похожий на газовый пистолет, и потребовал отдать мобильный телефон. Подозреваемого задержали.
15 октября 2017 года. Ранены два человека: один пострадавший от госпитализации отказался, а второго отправили в больницу. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования было установлено, что мужчины приехали в микрорайона и на одной из стоянок возле магазина повздорили с местными жителями. Затем один из участников конфликта произвел выстрелы из газового пистолета в сторону гостей и их автомобиля. Следствие установило, что стрельбу открыл мужчина 1988 г.р. В ходе обыска у него в доме нашли форму сотрудника полиции, предмет, напоминающий пистолет, форма охранника, бронежилеты, патроны, маски, а также два пакетика с веществом неизвестного происхождения.
21 февраля 2018 года. Полицейские обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось им неадекватным. Полицейские подошли к мужчине и попытались заговорить, но в это время он бросился бежать, забежал в подъезд многоквартирного дома и что попал в тупик. Подозреваемый извлек из кармана порошкообразное вещество и попытался его высыпать. Потом вытащил газовый пистолет и попытался выстрелить в работника полиции. Задержанного доставили в участок. Позже экспертиза установила, что у него в пакете было 5,6 гр циклопропил фентанила (примерно 56 доз).
2 января 2019 года. В Вецмилгрависе нашли тело 42-летнего мужчины со следами насильственной смерти: у него было сильно разбито лицо. В тот же день полиция задержала подозреваемого: 54-летний мужчина ранее был судим за нанесение телесных повреждений, ограбление и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
23-27 июня 2019 года. Госполиция зафиксировала серию краж из магазинов и с мест отдыха в Вецмилгрависе. Преступники действовали по одной и той же схеме: выбивали окна, проникали в помещения, а затем выносили все, что там находили, включая деньги, кассовые аппараты, телевизоры, компьютеры, алкоголь, сковородки и другие товары. Задержанный ранее уже был судим за ограбления и кражи. Кроме того, он разыскивался по подозрению в попытке убийства, совершенной 2 июня в Вецмилгрависе: в тот день возле магазина между незнакомыми мужчинами вспыхнул конфликт. После словесной перепалки один из них достал кастет, к которому был прикреплен острый предмет, и нанес своему оппоненту десять ударов, а затем скрылся.
Август 2019 года. Госполиция провела операцию, в ходе которой в Вецмилгрависе была прекращена работа нелегальной автозаправки, где торговали дизельным топливом. Всего изъято около 2000 литров нелегального горючего, а также задержан предполагаемый владелец.
Август 2020 года. Полиция задержала подозреваемых в краже из детского сада на ул. Скую в Вецмилгрависе. Воры разбили окно, проникли в помещения и украли мобильный телефон, компьютер, два телевизора, конфеты, а также простыню, в которую собрали краденое и сбежали. Часть похищенных вещей к моменту задержания подозреваемые успели сдать в ломбард. На месте преступления полиция нашла портмоне с документами, принадлежащими одному из воров. В скором времени стражи порядка задержали обоих ранее судимых подозреваемых.
Сентябрь 2020 года. На территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela, которое находится на ул. Атлантияс, произошла утечка аммиака. Утечка произошла во время плановых ремонтных работ, в воздух попало около 50 килограммов газообразного аммиака.
Сентябрь 2020 года. В подвале одного из домов было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Мужчина распивал алкоголь с приятелями, затем все разошлись, а утром тело убитого с ножевым ранением в горло обнаружил сосед
Январь 2021 года. Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции в ходе проверки оперативной информации снова раскрыли в Вецмилгрависе нелегально действующую дизельную автозаправку. Подпольная заправка располагалась на промышленной территории, а топливо хранилось в контейнерах. Во время обыска полиция нашла и изъяла 5300 литров жидкости с характерным запахом дизельного топлива, восемь емкостей, три насоса с фильтрами, два пистолета для заправки, а также два автомобиля VW, на которых, возможно, перевозили топливо
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Республика Вецмилгравис: неприкаянная молодежь, алкоголь и гастарбайтеры
Начальник Зиемельского участка полиции Янис Барздайнис, рассказывая о Вемилгрависе, подчеркивает: это город в городе со своими законами. Если там что-то происходит, то искать тех, кто это натворил, надо там же. Исторически здесь селились рабочие с судоремонтных мастерских и моряки, были времена, когда многие из них по разным причинам стали спиваться и вести асоциальный образ жизни.
"Есть там отдельный контингент, который в полицию вообще не сообщает – сами "порубились", сами выясняют отношения, – рассказывает Барздайнис. – Исторически там работает наркодилер и наркобарон, которых уже несколько раз сажали, но они выходят и все равно пытаются браться за старое. "Наркоточки" работают, очень часто бывали случаи, когда изымали большое количество наркотиков. Есть в Вецмилгрависе и свои алкоточки, и свои "левые" автозаправки: штраф наложили, топливо изъяли, а потом все по новой".
Фото: Марис Морканс
Несмотря на то, что Вецмилгравис расположен достаточно далеко от центра Риги, сейчас сюда переселяются много жителей из других районов. Здесь дешевле квартиры, да и природа ближе.

"Поэтому сейчас контингент как бы перемешивается. Исторически сложилось так, что почти в каждом дворе есть бар. До Covid-19 там постоянно что-то происходило: пьяный мордобой, разборки, – говорит начальник участка полиции. – В наши дни в Вецмилгрависе живет много гастарбайтеров – с Украины и Беларуси. Бывает, что работодатели отбирают у них паспорта и не дают выйти, то есть просматриваются признаки торговли людьми. Случаются у них и разборки между собой – кто-то кого-то пырнул ножом. Но никто не заявляет: куда без паспорта, ты же нелегал. И тогда мы пытаемся вместе с коллегами из Пограничной службы разбираться, что происходит".
Гастарбайтеры из бывших республик Советского Союза часто селятся в гостинице – бывшем общежитии на улице Эммас. Много приехавших работников проживают и на квартирах, которые снимают им работодатели или посредники. Как рассказывают местные жители, по соседству с ними живут не только украинцы и белорусы, но и молдаване.
Тот, что жители Вецмилгрависа фактически живут одной общиной и стараются поддерживать порядок своими силами, наглядно иллюстрировала история, которая произошла здесь в 2015 году. В группе района на Фейсбуке появилось сообщение от жертвы гоп-стопа: мужчина рассказал об ограблении и дал приметы нападавших. После бурного обсуждения в соцсети подозреваемого самостоятельно выследили и сдали полиции.
Проблемными с точки зрения обеспечения общественного порядка остаются старые дома на улице Эммас, где основной контингент это асоциальные элементы, бывшие заключенные и любители выпить. Здесь чаще, чем в других местах Вецмилгрависа, происходят пьяные кутежи, разборки на почве распития алкоголя, хулиганство. Часто здесь случаются пожары.
Фото: Марис Морканс
Еще одна проблема Вецмилгрависа – это небольшие бары, которых в доковидный период было больше. В конце улицы А. Домбровска находится так называемый "пятачок", где как раз расположилась сеть таких "наливаек". Все эти ларьки, как магнитом, круглосуточно притягивают к себе окрестных алкоголиков и бродяг. Этот же контингент регулярно собирается и на скамейке возле магазина "Максима", что на ул. на А. Домбровска, 74: напиваются, начинают драки, потом валяются без сознания. Эту "алкоскамейку" также хорошо знает и полиция, и Служба неотложной медицинской помощи.
Убийцы из "Агентства по сбору информации"
Если пересмотреть хронику происшествий прошлых лет, то в ней особняком стоят истории двух убийств, имеющих отношение к Вецмилгравису и подросткам.

28 февраля 2004 года в сосняке у недостроенной Вецмилгравской больницы нашли обезображенные тела медсестры из 46-й средней школы Ларисы Б. и ее гражданского супруга Михаила И. К приезду медиков мужчина уже был мертв, а женщина прожила еще несколько часов и скончалась в реанимации. Полиции удалось установить, что недалеко от школы пару остановили Юрий Г., его 16-летний брат Дмитрий, а также Владимир Е. Сначала они отобрали у своих жертв телефон и мелочь, а потом устроили им изощренные пытки, пережить которые Лариса и Михаил не смогли.

Второе преступление – убийство 15-летней Оли К – произошло 5 июля 2009 года. Это преступление было тщательно спланировано: четверо школьников, заигравшихся в мафию, готовились к нему больше месяца. При этом мотива у подростков не было. Двое из них даже учились с жертвой в одном классе.

Организатором и вдохновителем преступления стал Никита О., который собирался завоевать авторитет у сверстников, а также создал организацию "Агентство по сбору информации". В него входили его приятели: Филипп, Вадим и Павел. Никита убедил друзей в том, что "агентство" войдет в некую организацию Veros и будет собирать для нее информацию для последующих убийств и ограблений. Все это было плодом фантазии школьника.

Группа вооружилась газовыми пистолетами. Никита уговорил друзей убить Ольгу К., которая регулярно помогала ему выполнять домашнюю работу. Для убийства группа купила две рации, резиновые перчатки и зажигательную жидкость. Утром 5 июля двое школьников вырыли в Яунциемском лесу яму, замаскировали ветками и спрятали три лопаты. Возле места преступления также была спрятана тачка, на которой группа собиралась перевозить тело.

Около полудня Ольга стояла на автобусной остановке, где дожидалась Никиту, чтобы помочь ему с учебой. После встречи они отправились на перрон железнодорожной станции. Там их поджидали сообщники подростка. Они инсценировали нападение на Ольгу и Никиту, а затем предложили разобраться в лесу. К тому времени на месте, где планировалось убийство, оказались люди, поэтому вся компания отправилась прямо к вырытой яме.

Затем один из парней в блокноте стал записывать личные данные Ольги, после чего школьнице нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и груди. У девушки забрали 40 латов и мобильный телефон, тело закопали. Найти Ольгу удалось спустя месяц: тело своей дочери обнаружил отец, который со знакомыми шаг за шагом обследовал лес.

В 2010 году Рижский окружной суд приговорил несовершеннолетних на тот момент подсудимых к длительным срокам лишения свободы. В 2017 году Европейский суд по правам человека рассмотрел иск Никиты О. к Латвии и присудил компенсацию в размере 9 210 евро. В своем иске осужденный жаловался на то, что в 2010 году сотрудники конвоя Госполиции нанесли ему в здании суда физические увечья. Согласно заключению медиков, у него были синяки на руках и ногах. Факт избиения подтвердила мать осужденного, его адвокат, подельник и один из конвоиров. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования полиция не запросила записи камер видеонаблюдений, установленных в суде, а спустя два месяца все записи были уничтожены.
Хлопот доставлял и заброшенный долгострой возле медицинского центра, где любили собираться наркоманы и подростки. Кстати, бесцельно слоняющаяся молодежь – это тоже большая проблема микрорайона. Секций и кружков для подростков в районе осталось не так уж много. Есть футбол, карате, художественная школа и музыкальная школа, есть кружок танцев. Но всего этого недостаточно, поэтому подростки часто создают напряженные ситуации: собираются возле магазинов, ведут себя вызывающе, жгут костры. Полиция их регулярно разгоняет, но проблему это не решает.
Яунциемс-Милгравис: тихая заводь со спиртным налетом
"Яунциемс и тогда, и сейчас можно считать отдельным поселком, где все давно друг друга знают. В основном, это частный сектор. Такая деревня, где чужие не ходят. Бывало, что и там что-то происходило, но это, скорей, исключение, чем правило", – вспоминает бывший полицейский Алексей.
Начальник Зиемельского участка полиции Янис Барздайнис рассказывает, что и в наши дни находящийся на отшибе Яунциемс – это тихое место, преимущественно застроенное частными домами, где периодически случаются кражи с придомовых участков: крадут лопаты, велосипеды, триммеры. Впрочем, нельзя сказать, что кражи происходят систематически, довольно редко. Также там есть алкоточка, с которой полиция пытается бороться.
Яунциемс считается одним из больших районов Риги и занимает более 913 га: это примерно столько же, если сложить вместе Плявниеки, Пурвциемс и Вецригу. При этом проживают здесь всего 2 525 человек (данные за 2017 год). Расположившийся на другом берегу Милгравис намного меньше – всего 322 га, однако жителей там вдвое больше. Впрочем, для обоих районов характерна одна и та же проблема – алкоголь и кражи.
Яунциемс
"Осквернение могил происходит редко. На Яунциемском кладбище, случалось, ловили бабушек, которые "собирали" с могилок цветы, а потом продавали их", – поясняет Барздайнис.

В марте 2015 году на Яунциемском кладбище прогремел взрыв. В результате погиб 60-летний мужчина, который в этот момент ухаживал за могилой вместе с женой. Женщина не пострадала. Саперы нашли на месте происшествия металлические осколки и фрагменты взрывателя, которые были передан экспертизу.

Вскоре полиция выступила с заявлением, что произошедшее – убийство, подозреваемый задержан. Известно, что 43-летний задержанный мужчина проживал в Яунциемсе. Ранее он был судим за порчу чужого имущества – поджог автомобиля. Также стало известно, что предмет, который взорвался на Яунциемском кладбище, был, скорее всего, ручной гранатой.
Фото LETA
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Яунциемс
Май 2012 года.
Пожар на железнодорожной станции "Мангали". Возгорание произошло в помещении управления движением, в результате чего поврежденной оказалась система управления поездами и приостановлено движение поездов на участке Саркандаугава-Зиемельблазма.
Ноябрь 2000 года.
Взрыв на железнодорожных путях недалеко от станции Мангали.
4 октября 1997 года.
В лесном массиве недалеко от остановки Kūdras bāze (Яунциема гатве) найдено тело таксиста Владимира М. с резаной раной горла. Его автомобиль Mercedes Benz 200 лимонно-желтого цвета объявили в розыск. Спустя некоторое время машину нашли неподалеку от станции «Зиемельблазма»: преступники врезались на ней в дерево, после чего автомобиль загорелся.
2 августа 1995 года.
На ул. Ледургас, возле Электролампового завода был обнаружен автомобиль Audi, в котором нашли два тела с огнестрельными ранениями в голову. Недалеко от машины лежало еще одно тело: эксперты констатировали ранения в голову и сердце. Позже удалось установить, что убиты сотрудник Главного управления полиции Владимир Я, а также связанные с теневым автобизнесом Юрий Ч. и Вячеслав Ш.
Март 2015 года.
На Яунциемском кладбище произошел взрыв, в результате которого погиб пожилой мужчина. Взрыв произошел, когда человек делал уборку на могиле и задел взрывоопасный предмет.
24 февраля 2010 года. Кража из частного дома на ул. Яунциема гатве, воры скрылись на машине. Позже появилась оперативная информация, что воры сидят на автобусной остановке там же — на ул. Яунциема гатве. Прибыв на место, стражи порядка задержали одного из подозреваемых — 18-летнего парня. Когда его сажали в машину, мимо проехал автомобиль, который был задействован во время дневного набега на частный дом. Вскоре машину остановили, однако водитель отказался выходить из салона и выстрелил в сторону полицейского. Пуля прошла мимо, преступник тем временем нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полиция открыла огонь, но злоумышленнику удалось бежать. На место вызвали бойцов подразделения "Альфа". Машину снова обнаружили, преступник бросил ее и сбежал. По следам на снегу полицейские вычислили, в какой дом он забежал и вычислили и квартиру, в которой он укрылся. В итоге 17-летний подозреваемый был задержан.
18 июня 2012 года.
Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Яунциемсе, возле 4-й поперечной линии молодой человек в форме полицейского остановил проезжавшую машину, осмотрел ее со всех сторон, после чего, не сказав ни слова, скрылся в кустах. После прочесывания территории стражи порядка обнаружили 22-летнего парня, на котором был светоотражающий жилет с надписью "Policija", а также черно-белый жезл. Он пояснил, что нашел эти аксессуары на улице, а машины тормозил ради забавы.
Август 2002 года.
Около полудня в 12-е почтовое отделение на Яунциема гатве вошел мужчина и облил сидевшую за разделительным барьером работницу неизвестной химической жидкостью, по запаху напоминающей керосин. Испугавшаяся женщина убежала, а посетитель забрал деньги из кассы.
Январь 2013 года.
На Яунциема гатве найдено тело 61-летней женщины со следами насильственной смерти.
Декабрь 2012 года.
На Яунциема гатве нашли мужчину, на голове которого экcперты констатировали несколько рубленых ран.
23 декабря 2004 года.
В квартире на Яунциема гатве во время совместного распития спиртных напитков между 57-летним Михаилом и его 52-летним братом Николаем возник конфликт. В итоге, Михаил ударил брата табуреткой по голове. От полученных травм Николай скончался на месте происшествия.
28 июля 2002 года.
На одном из складов стройматериалов после совместного распития алкоголя Эдуард в застрелил из пистолета Светлану. Преступник скрылся с места преступления на автомобиле VW Jetta. В ходе погони от полиции водитель свернул на ул. Яунциема гатве и направился в сторону Вецмилгрависа, но полиция уже заблокировала поворот на Царникаву, Вецмилгравский мост и конечную остановку 11-го автобуса, откуда были эвакуированы все пассажиры. Дорога была преграждена маршрутным автобусом. Увидев, что все пути отрезаны, Эдуард въехал в кювет, выскочил из автомобиля и открыл стрельбу по полицейским, но был задержан. Во время задержания он получил ранение в плечо
24 января 1994 года.
Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве Лидии К. (1939 г.р.), тело которой обнаружили в квартире на Яунциема гатве.
5 июля 2009 года.
В Яунциемском лесу обнаружили тело пропавшей 15-летней школьницы. Ее убийцами оказались подростки, двое из которых - ее одноклассники из придуманной организации "Агентство по сбору информации"
2 апреля 2011 года.
В одном из многоквартирных домов на ул. Эзера произошел странный случай — туда заявилась незнакомая дама и, не глядя на хозяина жилища, принялась выбрасывать его имущество на улицу. 21-летний мужчина забыл закрыть двери своей квартиры на ключ, и этим воспользовалась некая женщина. Войдя в чужое жилье, она стала выбрасывать все, что попадало под руку, в окно — компьютер, одежду, даже клетку с кроликом. Ошарашенный таким поведением незнакомки молодой человек вызвал полицию и хулиганку задержали. Оказалось, что 44-летняя женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший заверил стражей порядка, что не знает ее. Кролик после падения со второго этажа, к счастью, выжил.
18 сентября 2006 года.
На ул. Морес совершено нападение на сотрудника Криминальной полиции Виталия Г. Когда полицейский вышел со двора дома в Яунмилгрависе, неизвестные преступники выстрелили в него пять раз, две пули попали в голову и грудь. По подозрению в заказном убийстве были задержаны двое ранее судимых мужчин.
Сентябрь 1992 года.
Неизвестные вандалы осквернили могилу на Яунциемском кладбище: место погребения разрыли, а у покойного вырвали золотые зубы.
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Что касается Милгрависа, это место также всегда считалось тихим районом, где чаще всего регистрировались либо ЧП на железной дороге (станция "Мангали"), либо преступления на почве распития алкоголя. На улице Эзера, идущей от конечной остановки 5-го трамвая и до Милгрависа, было много "точек", где в любое время суток любители недорогих горячительных напитков могли купить дешевый алкоголь.
В конце 80-х годов здесь постоянно ловили самогонщиков. Чтобы найти, в каком доме и что гонят, сотрудникам милиции приходилось ходить с пожарными под видом проверки противопожарной безопасности. Изымали тогда все: и аппараты, и алкоголь, и сахар.
Вецаки и Мангальсала: зона эксгибиционистов и краж из машин
В середине 1980-х и начале 1990-х в Вецаки регистрировалось рекордное количество краж с дач, иногда "садовые разбойники" могли выкопать весь участок, а заодно и забрать все, что хранится в домике. Сейчас сезонная проблема этого района – кражи на пляжах. Зачастую люди едут на отдых, но берут с собой документы, крупные суммы денег и даже дорогие украшения.
"Идет человек в море искупаться, оставляет сумку с вещами на берегу, а там уже много желающих их себе присвоить. Искать таких преступников трудно, потому что кругом лес: поди там найди вора. Это значит, что надо на городской пляж своих людей отправлять. Но в форме же их туда не отправишь, значит, надо как-то замаскировать под отдыхающих. А в те времена, например, мужские шорты не купить было. Поэтому приходилось как-то выкручиваться", – вспоминает бывший сотрудник полиции Алексей.
Вецаки и Мангальсала в общей сложности занимают более 1000 га, на которых проживают чуть более 3000 человек. В основном, это лес, дачи и городской пляж. Большая часть зарегистрированных здесь преступлений носят сезонный характер
Вецаки и Мангальсала
"Вецаки – это туристический объект, пляж и все связанные с этим проблемы. Летом это эксгибиционисты. В принципе, это одни и те же люди, – рассказывает начальник Зиемельского участка полиции Янис Барздайнис. – Второе – это кражи из припаркованных машин. "Работают" тоже, в основном, одни и те же – ловим, годик в тюрьме посидят, выходят и опять за старое.
Фото: LETA
Был случай, когда один выслеживал своих жертв в кустах. Приехала пара на море, вещи положили в багажник, а тот все видит, выжидает. Потом владельцы возвращаются – машина целая, а именно в багажнике выбито стекло и украдены вещи. Год так шастал, но мы его поймали. Он посидел, вышел и – вот снова. Мужчине лет 50 мужчине, не наркоман. Но жить-то надо на что-то".
Обычно в сезон десятки машин припаркованы неподалеку от Мангальсальского мола. Именно там чаще всего и происходят кражи из автомобилей. Однако на территории Мангальсалы разворачивались и страшные события: это и убийство семьи Бурмистровых, и таинственная смерть студентки-журналистки.
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Вецаки и Мангальсала
9 мая 1992 года. Совершено нападение на военную часть Nr.69242, что на Мангальсале. Во время нападения в плечо ранен 18-летний военнослужащий, его доставили в госпиталь.
27 сентября 1994 года. На территорию склада российской части Nr. 69242 на Мангальсале проникли земессарги 12-го батальона Зиемельского предместья Риги во главе с командиром Волдемаром М. Ополченцы избили командира части Александра Жебрика, а затем надели наручники и отвезли на экспертизу. В организме военнослужащего наличие алкоголя не констатировали. Во время осмотра в госпитале у капитана 3-го ранга констатировали ушибы головы, сотрясение мозга и повреждение грудной клетки.
15 мая 2002 года. В морозильнике ООО Sala на ул. Тралеру 2а обнаружено 800 тонн неучтенных мясных продуктов без документов, которые подтверждали бы законность их ввоза в Латвию. 17 мая того же года Центр по борьбе с контрабандой возбудил по факту контрабанды уголовное дело, имевшее очень широкий резонанс.
Июнь 2003 года. На территории бывшего пионерлагеря "Чайка" на проспекте Мангалю обнаружена пластиковая взрывчатка весом 500 граммов.
24 февраля 2006 года. В один из частных домов на ул. Звеяс проникли преступники, которые избили хозяина и, пригрозив ему огнестрельным оружием, похитили 30 000 латов и ценные вещи. Грабители снова наведались в дом к этому же мужчине 22 апреля — в тот день они затолкали его в машину, после чего отвезли в лес. Там они отобрали у него кредитку и личные вещи.
30 июня 2009 года. В лесном массиве на Мангальсале найдены тела двух женщин - матери и 15-летней дочери. Полиция установила, что их убили соседи по району на почве немотивированной агрессии
Август 2014 года. На Мангальсале произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщила полиция, столкнулись легковой автомобиль Volvo V40 и грузовая фура MAN. На месте происшествия погибли два парня и две девушки. Еще один 35-летний пострадавший доставлен в больницу с политравмой. В крови погибшего водителя Volvo экспертиза показала 1,54 промилле алкоголя, при этом он не имел прав и ранее на него было заведено уголовное дело о вождении в состоянии опьянения и без прав.
Октябрь 2012 года. Полиция спасла от возможного взрыва жителей Мангальсалы. При патрулировании ул. Мангальсалас сотрудники РМП заметили горящий гараж. Учитывая тот факт, что гараж находится всего в паре метров от жилого дома, полицейские стали будить жителей, чтобы те срочно покинули свои квартиры. Одна из пенсионерок пояснила, что в гараже хранится газовый баллон. В итоге стражи порядка отвели людей в безопасное место, где и удерживали до приезда пожарных.
Ноябрь 2017 года. В Риге, по дороге на учебу бесследно исчезла 19-летняя студентка Синтия Балиня. Поисками студентки занималась не только полиция, но и родственники девушки, а также многочисленные добровольцы, включая волонтеров Bezvests.lv. Именно они вместе с отцом Синтии спустя трое суток нашли ее тело на Мангальсале
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Дело об исчезновении студентки: мистика или несчастный случай
В ноябре 2017 года в Риге по дороге на учебу в бизнес-школу "Туриба" бесследно исчезла 19-летняя студентка факультета журналистики Синтия Балиня. Поисками студентки занималась не только полиция, но и родственники девушки, а также многочисленные добровольцы. Именно они вместе с отцом Синтии спустя трое суток нашли ее тело на Мангальсале. А дальше началось расследование, в котором так и осталось больше вопросов, чем ответов.
Синтия Балиня. Фото из личного архива
Как оказалось, за пару недель до исчезновения Синтия вместе с матерью Марикой обратились в полицию с заявлением о том, что начались странные телефонные звонки, им стали угрожать в соцсетях. Утром 23 ноября девушка вышла из дома, села в общественный транспорт и чуть позже позвонила матери, вдруг поинтересовавшись, все ли в порядке дома. Это был их последний разговор.
Синтия должна была вернуться домой около пяти вечера. Однако дома она так и не появилась, а на телефонные звонки не отвечала: была включена переадресация звонков. Мать сразу же почувствовала неладное, поскольку дочка была домашним ребенком и большую часть времени проводила за учебой. В поисках дочери женщина обзвонила все больницы, а затем обратилась с заявлением в Зиемельский участок полиции.
"Были слишком правильные": двойное убийство на Мангальсале
30 июня 2009 года в лесном массиве на Мангальсале были найдены тела 41-летней женщины и ее 15-летней дочери. Татьяну и Софию Бурмистровых убили, нанеся несколько ударов топором по голове.

Полиция быстро установила: мать и дочь проживали в социальном доме, не имели вредных привычек, не водили в дом мужчин, не выясняли отношений с соседями. Социальное жилье им было предоставили по причине плохого материального положения. И женщину, и девушку все характеризовали только с положительной стороны.

Спустя два месяца после убийства был задержан 37-летний сосед убитых, а также его 41-летняя подруга. Их подельники успели скрыться за границей, однако позже их задержали в Нидерландах, а затем выдали Латвии.

Как оказалось, убийство было совершено в состоянии немотивированной агрессии. Никаких мотивов для преступления у них не оказалось: компанию раздражало, что мать и дочь были"слишком правильными".

Суд приговорил Артура С. к 18 годам лишения свободы с конфискацией, Валию Г. – к 16 годам и конфискации имущества, Ларису К. и Алексея Е. – к шести и четырем годам лишения свободы за недонесение о преступлении.
В интервью LSM Марика рассказала, что они с дочерью переписывались с актером из украинского телесериала, профиль которого нашли в соцсетях. Был ли это настоящий актер или нет – непонятно, но вскоре его поведение стало казаться странным. Сначала он предложил продолжить переписку с профиля своего фан-клуба, а когда Синтия, например, переставала писать, он начал угрожать.
Марика утверждала, что он угрожал им черной магией. Когда же он потребовал, чтобы она встала на колени перед монитором с его портретом, а она отказалась, он загадочно произнес, что знает их адрес и намекнул, что надо ждать гостей. Марика также утверждала, что неизвестный взломал телефон е дочери и стал закачивать туда видео со сценами насилия из своего сериала, а затем якобы взломал и ее аккаунт, удалив всю переписку.
После этого мать и дочь удалили свои профили в соцсети, купили себе новые телефоны, подключили новые номера. Затем они пошли писать заявление в полицию, однако его не приняли. Девушка перестала чувствовать себя в безопасности, так что матери даже пару раз приходилось ездить с ней в "Турибу" и встречать с лекций.
Тело Синтии нашли 26 ноября в лесном массиве Мангальсалы, в 150 метрах от дороги. Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. У нее пропали сумка, деньги, мобильный телефон, кольцо. Остальные вещи валялись разбросанными неподалеку. Экспертиза установила, что смерть Синтии наступила в день ее исчезновения – 23 ноября. Версию о насильственной смерти полиция отбросила в первую очередь. Оставались лишь суицид и несчастный случай.
У родителей Синтии было много претензий к работе правоохранительных органов, они подключили к расследованию частного детектива. В августе 2018 года прокуратура повторно направила в Госполицию материалы дела. По мнению прокуратуры, полиция не имела оснований для закрытия уголовного процесса.
Преступность в Риге: участок "Зиемели"
Авторы: Диана Чучкова, Ольга Петрова (текст), Марис Морканс (фото), Наталия Шиндикова, Инга Чуевска, Оскарс Дрегис и Ралфс Эглитис (дизайн), Николай Трубачистов (разработка). Редактор - Анатолий Голубов.

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