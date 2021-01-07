ФОТО: Латвийская Барби вышла замуж за турецкого возлюбленного

Рижанка Елена Петрова, прославившаяся участием в многочисленных реалити-шоу, вышла замуж. Ее избранником стал житель Турции Шевкет Караджан. Известно, что у пары скоро родится девочка.

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Бракосочетание прошло в Анталье, о чем Елена рассказала в соцсетях. Она также взяла фамилию мужа.

Прошлый год для молодоженов был непростым - из-за ограничений на передвижение людей они почти не виделись. Но перед Новым годом Елене все же удалось приехать к жениху и праздник они встречали уже вместе. В дальнейшем она планирует жить в Турции.

Ранее в интервью Privātā Dzīve Елена рассказывала, что рожать планирует в Латвии, а уже потом переселиться к отцу ребенка. По ее словам, он против того, чтобы его супруга работала.

Несколько лет назад Елена Петрова стала известной как "латвийская Барби" из-за пристрастия к определенному стилю. Затем она приняла участие в нескольких местных реалити-шоу знакомств - Lauku sēta, Plus mīnus īstais и Saimnieks meklē sievu. Женщина не скрывает, что делала пластические операции.