ФОТО: Миссия выполнима. Ученые нашли в Австралии выживших после пожаров малышей поссумов

Австралийские экологи обнаружили карликовых поссумов, о которых не было известно после разрушительных пожаров. Ученые опасались, что и без того небогатая популяция этих крошечных животных может совсем исчезнуть.

Поссумов, вес которых в зависимости от вида составляет от 6 до 80 граммов, обнаружили на острове Кенгуру. Возможно, найти их было сложно именно из-за очень маленького размера. По словам эколога Пэта Ходженса, ученые были очень рады убедиться, что, несмотря на уничтоженные пожаром территории обитания этих зверьков, поссумы смогли выжить.

The status of the little pygmy possum (cercartetus lepidus) was unknown pre 2020 bushfires on #kangarooisland. With most of its habitat severely burnt we are happy to have detected the species for the first time since the fires in the largest unburnt patch #BushfireRecoveryAU pic.twitter.com/tSRjPunDZ8