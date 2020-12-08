ФОТО: Миссия выполнима. Ученые нашли в Австралии выживших после пожаров малышей поссумов
Foto: facebook.com/KILandforWildlife

Австралийские экологи обнаружили карликовых поссумов, о которых не было известно после разрушительных пожаров. Ученые опасались, что и без того небогатая популяция этих крошечных животных может совсем исчезнуть.

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Поссумов, вес которых в зависимости от вида составляет от 6 до 80 граммов, обнаружили на острове Кенгуру. Возможно, найти их было сложно именно из-за очень маленького размера. По словам эколога Пэта Ходженса, ученые были очень рады убедиться, что, несмотря на уничтоженные пожаром территории обитания этих зверьков, поссумы смогли выжить.

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