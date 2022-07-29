ФОТО: Роскошный дом у водопада на Гавайях, где любил отдыхать Джастин Бибер

Один из самых знаменитых домов на Гавайях с невероятным видом на природный водопад выставляется на аукцион. Дом оказался в центре пристального внимания мировых таблоидов несколько лет назад, когда певец Джастин Бибер арендовал его для себя и своей свиты, в которую входили шесть моделей в откровенных бикини, пишет TopTenRealEstateDeals.

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Расположенное в уединенном месте на северо-восточном берегу Большого острова напротив природного 73-метрового водопада домовладение попало на обложки журналов в 2016 году, когда Джастин Бибер арендовал дом для отдыха на две недели по цене 10 000 долларов за ночь. Дом у водопада был фаворитом тропического реалити-шоу, использовался в качестве места съемок фильмов "Остров любви" и "Бывшая на пляже", а также стал локацией для финала шоу "Ultimate House Hunt".





Расположенный в нескольких милях к северу от Хило на восьми акрах земли с видами на то место, где джунгли встречаются с океаном, дом имеет пять спален, десять ванных комнат, а также две главные спальни на третьем этаже с террасой. Из главной жилой зоны, включая огромную кухню шеф-повара и столовую, открывается захватывающий вид на водопад и океан.

На нижнем "водном" уровне, где находится большой бассейн с двухэтажной водной горкой, имеются два гостевых люкса, игровая комната, медиа-зона, две джакузи, сауна, летняя кухня и обеденная зона. На территории также находится гостевой дом с одной спальней, гараж на четыре машины и бар на открытом воздухе. Кроме этого, к услугам владельцев баскетбольная площадка и теннисный корт, поле для гольфа, а также вертолетная площадка.

В настоящее время вся эта недвижимость заявлена ​​на продажу и будет выставлена ​​на аукцион Sotheby's Concierge Auctions, который пройдет с 11 по 15 августа со стартовой ценой в 9,95 млн. долларов.