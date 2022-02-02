Годманис призывает всех экономить и кто такой миллионер Шусторович: о чем пишут латышские таблоиды

Как знаменитые люди Латвии справляются с заоблачными счетами за отопление, кто судится с семьей экс-владельца Parex Виктора Красовицкого за роскошную Villa Marta, почему похудел евродепутат Иябс и чем снова удивил публику провокационный художник Артур Берзиньш? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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