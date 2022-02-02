Годманис призывает всех экономить и кто такой миллионер Шусторович: о чем пишут латышские таблоиды

Как знаменитые люди Латвии справляются с заоблачными счетами за отопление, кто судится с семьей экс-владельца Parex Виктора Красовицкого за роскошную Villa Marta, почему похудел евродепутат Иябс и чем снова удивил публику провокационный художник Артур Берзиньш? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
- 1. Бывшие политики Лейшкалнс и Годманис призывают экономить
- 2. Кто судится за Villa Marta с семьей Красовицкого
- 3. В своем репертуаре. Провокационный Артур Берзиньш презентовал книгу
- 4. Как и почему известные люди худеют и отращивают бороды
- 5. Ушел внезапно. Друзья скорбят по лидеру группы Dakota Эдвину Зариньшу