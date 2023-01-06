В этом году Латвия собиралась вернуться к участию в международном конкурсе красоты Мiss Universe после 16-летнего перерыва. Представлять нашу страну должна была рижанка Кате (Екатерина) Алексеева, однако из-за болезни она вынуждена отказаться от участия.

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Об этом Алексеева сообщила в соцсетях, рассказав, что накануне Нового года у нее диагностировали ковид. Болезнь дала осложнения и сейчас Екатерина проходит курс лечения. "К сожалению, должна отозвать свое участие, - написала Алексеева. - Все еще не могу поверить, что говорю это. Такое решение принято, так как мое здоровье и здоровье других конкурсанток и их семей важнее всего".

Конкурс Мiss Universe пройдет 14 января в Новом Орлеане. Это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией свыше 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. Латвия последний раз принимала в нем участие в 2006 году.