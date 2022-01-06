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Долгожданное возвращение домой
Пес-пожарный, свинка-художница и кот-спасатель. Самые трогательные и смешные истории о людях и животных
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Несмотря на продолжающуюся пандемию и другие трудности, с которыми мы сталкиваемся каждый день, случается немало и добрых событий.

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"Лента.ру" собрала большую подборку удивительных историй о том, как люди и животные спасали друг друга из передряг, поддерживали в трудную минуту и становились настоящими друзьями.

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Долгожданное возвращение домой
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