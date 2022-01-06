Пес-пожарный, свинка-художница и кот-спасатель. Самые трогательные и смешные истории о людях и животных

Несмотря на продолжающуюся пандемию и другие трудности, с которыми мы сталкиваемся каждый день, случается немало и добрых событий.
"Лента.ру" собрала большую подборку удивительных историй о том, как люди и животные спасали друг друга из передряг, поддерживали в трудную минуту и становились настоящими друзьями.
- 1. Долгожданное возвращение домой
- 2. Пес-пожарный
- 3. Кот привел помощь
- 4. Спасение утопающих
- 5. Голубь в сетке
- 6. Борьба за жизнь
- 7. Талантливая свинья
- 8. Чудеса там, где в них верят
- 9. Новогоднее чудо
- 10. И смех и грех
- 11. Cвадебный переполох
- 12. Похититель нижнего белья
- 13. Хомяк в бегах
- 14. Модный приговор
- 15. Мы выбираем, нас выбирают
- 16. Чужой хорек
- 17. Покорители крыш