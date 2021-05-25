Заплатить такую сумму! Латвийских блогеров начали штрафовать за нарушения

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) впервые оштрафовал популярных в Латвии блогеров - Катрину Саулиете и Адриану Миглане - за недобросовестную коммерческую практику. Катрину оштрафовали на 1000 евро, Адриану - на 1,5 тысячи.

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Миглане уже пожаловалась в stories на несправедливое, по ее мнению, решение. "Мне 21 год, и надо заплатить такую сумму. За что? Почему?", - поделилась она с подписчиками. И добавила, что у нее сердце болит от несправедливости - тогда как многие вообще не платят налоги, она со своих доходов платит все причитающееся государству, а ее так наказали.

Как пояснили в ЦЗПП, и Миглане, и Саулите оштрафованы за то, что не указали в своих рекламных публикациях, что эти посты оплачены рекламодателем (наличие договоров заказчики подтвердили). При этом специалисты центра пытались связаться с блогерами, чтобы девушки внесли правки в публикации, однако коммуникация была не очень удачной - указанные нарушения блогеры исправили лишь частично.

Как DELFI рассказал специалист по маркетингу в социальных сетях Денис Шевелев, ему известно, что ЦЗПП высылал предупреждения многим блогерам, однако до настоящего момента никого еще не наказывали. Прежде всего, отмечает эксперт, центр всегда старается объяснить, что именно является нарушением и как это можно исправить. "Статус инфлюэнсера, - говорит он, - накладывает определенную ответственность как на уровне этики, так и с точки зрения закона".

На домашней странице ЦЗПП есть вся информация, которую должны знать блогеры, размещающие в своих профилях рекламу. Например, о том, что любой рекламный пост должен сопровождаться соответствующими метками.