ФОТО. Конкурс костюмов и боксерские поединки: как в Риге отметили День рождения Шерлока Холмса

18 марта в центре Риги прошел 10-й, юбилейный городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" - яркое, костюмированное мероприятие, собравшее многочисленных поклонников самого популярного детектива в мире.

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Организаторы благодарят всех участников и гостей события. Всего праздник посетило около 1000 человек. В конкурсе на лучший образ праздника приняло участие около 100 человек. И вы все еще можете проголосовать за самый удачный образ.

"Мы очень рады, что наша традиция живет и развивается: в празднике участвуют как постоянные гости, всегда поражающие своими изумительными и исторически точными костюмами, так и новые молодые лица, выбирающие образы современных экранизаций Конан Дойля, - комментирует итоги соорганизатор праздника и автор идеи Владислава Галкина. - Особенная благодарность всем, кто создал мероприятие - оргкомитету, актерам, музыкантам, режиссеру, техническому персоналу, фотографам, СМИ, костюмерам и многим-многим другим, кто не остался равнодушным. Всем, кто поддерживает идею ярких массовых событий, которые помогают нашей любимой Риге быть современным городом, наполненным привлекательными и доступными для всех событиями".

В этом году мероприятие прошло в новом прочтении - "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия". Великий сыщик борется с фейками и помогает стать детективом любому желающему. Работу Шерлока поддерживает Посольство Великобритании в Латвии.

Праздник по традиции начался у здания Национального Художественного музея, откуда стартовало костюмированное шествие, которое прошло через центр города до праздничной сцены в виде ринга на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжился театральными и музыкальными перформансами: боксерским поединком Ватсона и Шерлока, награждением фаворитов королевы Англии Елизаветы II, а также подведением итогов конкурса на лучший костюмированный образ. Оценивало костюмы участников жюри праздника: заместитель посла Великобритании в Латвии Рут Раджавеййабхисал, основательница бренда Anna Led дизайнер Анна Ледскалныня, руководитель рижского Музея моды Наталья Музычкина, советник посольства Великобритании по вопросам СМИ в странах Балтии Михаил Козлов.

В музыкальной программе приняли участие музыканты из Pipes and Drums - проекта, исполняющего музыку разных народов на шотландской волынке, барабанах и других ударных и духовых инструментах. В роли бродячих музыкантов выступила известная латвийская группа FunCOOLio.

Авторы фото: Фотографы: Динара Никифорова, Алекс Леонов, Александр Малиновский, Константин Сифарт, Сергей Демидов, Наталья Кеника.