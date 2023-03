Одному из старейших концертных агентств страны Фонду Германа Брауна исполнилось 25 лет. Событие отметили гала-концертом на сцене Национального театра с участием Даниила Булаева, Элины Букши, Любови Каретниковой, Анатолия Сафиулина, Вестарда Шимкуса. А также оркестра харизматичного эстонского скрипача и дирижера Андреса Мустонена. Особый гость — виолончелист Миша Майский.

Названный в честь легендарного латвийского пианиста и концертмейстера Германа Брауна Фонд дебютировал 13 февраля 1998 года концертом памяти Шаляпина - в тот день великому русскому басу исполнялось 125 лет. Пел выдающийся оперный исполнитель Анатолий Сафиулин, а будущая глава Фонда Инна Давыдова ему аккомпанировала за роялем. Тогда и придумали создать агентство.

За четверть века Фонд организовал около двух тысяч концертов, лекций и других культурных мероприятий. И все это время глава агентства и концертмейстер Инна Давыдова борется за то, "чтобы прекрасное не путали с прикольным".

Списки выдающихся классических и джазовых музыкантов, посетивших за это время Латвию, бесконечны. Некоторых из них глава Фонда Инна Давыдова открыла для Латвии и мира в самом нежном возрасте. Так ныне известный и возмужавший скрипач Даниил Булаев участвовал в ее концертах с шести лет. И вот на концерте по случаю 25-летия Фонда он рассказывает "Историю танго" Пьяццоллы и вступает в состязание со скрипачом и дирижером Андресом Мустоненом в исполнении концерта Вивальди Folia.

С самым знаменитым латвийским пианистом Вестардом Шимкусом Инна познакомилась, когда тому было с 13 лет: "Он умница и неординарная личность. диУвительное сочетание: хуторская замкнутость, сконцентрированность (Вестард родом из Вецмуков) и умение глубоко философствовать. Такое я наблюдаю у многих латышей — Дзенитис, Васкс…" А в 16 лет она ему организовала сольный концерт в Доме Черноголовых и направила учиться к великому Дмитрию Башкирову..

Известную сегодня скрипачку Элине Букше, которой в 11 лет пришлось переехать из маленького Айзкраукле к педагогу в Юрмалу, Инна услышала впервые в 12 лет и сразу поняла глубину таланта и позвала в проект "Симфония игрушек", который давал возможность детям выступить в сопровождении оркестра.

Таких историй у Инны Давыдовой — сотни. И множество наград, в том числе — Орден Трех звезд. Но главное счастье для нее — видеть восторженные глаза публики.

Символично, что в концерте по случаю 25-летия Фонда участие принял тот самый легендарный бас Анатолий Сафиулин, с концерта которого все и началось. А под занавес публика дружно подпевала "Кууу!" по взмаху руки экстонеского дирижера и скрипача Андреса Мустонена, который с оркестром молодых музыкантов Avanti исполнил невероятную музыку Гии Канчели из кинофильма "Кин-дза-дза". И никаких малиновых штанов с двойными приседаниями — прочувствовать силу настоящего искусства способны все.



О Фонде Германа Брауна

Фонд Германа Брауна играет в культурной жизни Латвии роль филармонии — и именно этим разительно отличается от других продюсерских компаний.

Приглашая на гастроли звезд первой величины (и чаще всего открывая их для нашей публики), фонд также заботится о юных музыкантах, предоставляя им площадки для выступлений, а самых талантливых опекая и пестуя годами. Собирая в лучших залах художественную, политическую и бизнес-элиту — постоянно занимается филантропией и осуществляет благотворительные проекты.

Среди артистов, которых представляла Инна Давыдова - пианисты Евгений Кисин и Михаил Плетнев, Владимир Ашкенази и Дмитрий Башкиров, Станислав Иголинский и Денис Мацуев, Фазиль Сай и Петер Андершевски, Николай Луганский и Люка Дебарг, Алексей Султанов и Данг Тхай Шон, Елизавета Леонская и Виктория Постникова, Дмитрий Алексеев и Пламена Мангова. Скрипачи Гидон Кремер и Пинхас Цукерман, Вадим Репин и Джошуа Белл, Максим Венгеров и Руди Бергер, Вадим Глузман и Сергей Догадин. Виолончелисты Миша Майский и Рамон Яффе. Певцы Ирина Архипова, Ирина Долженко, Татьяна Моногарова, Сергей Ларин, Анатолий Сафиулин, Юсиф Эйвазов.

Квартет Бородина и Квартет Гварнери, Токийский струнный квартет и Джульярдский струнный квартет, Jerusalem Quartet и Такач-квартет. Великие дирижеры Геннадий Рождественский, сэр Антонио Паппано, Кристоф Эшенбах, Владимир Федосеев, Пааво Ярви, Саулюс Сондецкис. Оркестр Академии Санта-Чечилия и Российский Национальный оркестр, Orchestra of the Age of Enlightenment и Большой симфонический оркестр России, шотландский оркестр ВВС и The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, оркестр Чешской филармонии и молодежный оркестр Европейского союза, "Виртуозы Москвы" и Кremerata Baltica, The Master Chamber Players Valencia. Вокальные группы BBC Singers, The Swingle Singers, Chanticleer, The Real Group. Мужской хор "Православные певчие". Целая россыпь джазовых звезд, от Ришара Галияно и Жака Лусье до Ди Ди Бриджуотер и Вячеслава Ганелина.

Столь же убедителен и перечень латвийских артистов, с которыми фонд связывает многолетняя дружба и сотрудничество. По самым скромным подсчетам, в концертах Фонда их участвовало свыше двухсот. Здесь и выдающиеся певцы Инга Кална, Антра Бигача, Элина Гаранча, Эгил Силиньш, Александр Антоненко, Кристине Ополайс и скрипачи Элина Букша, Даниил Булаев, Байба Скриде, и пианисты из династии Осокиных, Даумант Лиепиньш, Рейнис Зариньш, Вестардс Шимкус.

Сама Инна Давыдова — выпускница Латвийской музыкальной академии, пианистка и концертмейстер, регулярно готовит новые камерные программы вместе с любимыми музыкантами.

Фонд Германа Брауна также устраивает лекции и мастер-классы, выпускает аудиозаписи и книги, заказывает новые сочинения латвийским композиторам и ведет активную просветительскую работу. Viva Mozart, "Рижские фортепианные сезоны", "Листомания", "Год Чайковского", "Год Шостаковича", Chopin 200...