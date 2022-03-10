Главные призы фестиваля Artdocfest/Riga получили картины про Украину и про Россию

2-й Международный кинофестиваль Artdocfest/Riga подвел итоги. Главные призы в двух конкурсных программах получили картины про Украину и Россию. В работе жюри конкурса приняли участие лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов и писатель Виктор Ерофеев.

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В рамках фестиваля зрители могли посмотреть 28 документальных фильмов из 14 стран мира. Картины в двух конкурсных программах оценивало международное жюри, которое присудило 9 разных призов. Первый фестиваль из-за пандемии растянулся на два года, а зрителям и организаторам пришлось одолевать нешуточные препятствия, чтобы легально увидеть кино на большом экране. Второй открылся как раз тогда, когда сняли ограничения на число зрителей в зале. Но началась война в Украине, которая стала одной из самых обсуждаемых тем за кулисами фестиваля.

Лучшим в программе "Балтийский фокус" стал фильм "Этот дождь никогда не закончится" (Украина, Латвия, Германия). Режиссер Алина Горлова после показа выходила на связь со зрителем из осажденного Киева. Фильм рассказал о судьбе полукурда-полуукраинца Андрея Сулеймана, который бежал от одной войны в Сирии и попал на другую. В качестве сотрудника Красного креста, он возит гуманитарную помощь в ЛНР, а когда ситуация позволяет - приезжает в родной Алеппо, по которому беспощадно прошлась война. Фильм был снят в 2020 году. Сегодня такая судьба разоряет и вторую родину Андрея - Украину. Присуждая приз жюри картине, жюри подчеркнуло, что Алина Горлова создала художественно качественный фильм на очень важную тему.



Гран-при программы "Артдокфест" получил фильм "Остров" (Швейцария). Созданная бывшей россиянкой и ее швейцарским мужем картина повествует о реальном острове в Каспийском море, где живут-поживают и добро проживают русские рыбаки, отрезанные от большой земли, куда они отправляют в армию своих сыновей и мольбы о лучшей доле царю-батюшке…В благодарственном слове призвала помнить, насколько хрупки человеческие и эмоциональные связи между людьми и как важно сохранить их в сложившейся ситуации.

Приз за лучшую режиссуру достался авторам картины "Выжить" режиссерам Ларе Милене Брозе и Килиану Армандо Фридриху (Германия) - "им удалось соединить визуально выдающееся повествование с эмоциями и симпатией к героям фильма". Жюри также присудило приз документальному фильму "Побег" (режиссер Йонас Поэр Расмуссен, Дания), назвав его "образцом выдающегося повествования и великолепного монтажа".

В программе "Артдокфест" приз за лучшую режиссерскую работу получила автор фильма "Бабий край" Елена Жигаева; героини ее фильма – работницы расположенного в бывшем храме сапого-катального цеха, где вручную делают валенки. Член жюри Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, вручая награду, пожелал режиссеру фильма, чтобы в созданных ее героинями валенках никогда не ходили солдаты.

Спецприз жюри присудило фильму режиссера Ренато Боррайо Серрано "Жизнь Иванны Яптунэ". Еще три картины удостоились специального упоминания жюри. Это фильм "Beyond the White" (режиссер Евгений Калачихин, Германия) "за замечательную работу камеры" и две картины режиссеров, родившихся в Беларуси, но ныне проживающих в эмиграции. По поводу фильма "Мара" (режиссер Саша Кулак) жюри сошлось во мнении, что "эту картину невозможно смотреть без слез на глазах". Фильм "Когда цветы не молчат" (режиссер Андрей Кутило) получил награду за выдающееся освещение борьбы белорусских женщин.

"Большое спасибо, что вы были с нами, и спасибо за ваш эмоциональный вклад в то, что происходило и здесь, на экране, и в Риге, а также в Украине и в мире. Вместе мы - сила!" - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Виталий Манский.

В этом году фестиваль традиционно прошел в кинотеатре Splendid Palace. Artdocfest/Riga поддерживается Государственным фондом культурного капитала и несколькими международными фондами. Партнерами фестиваля являются американский телеканал Current Time TV, немецкий телеканал Deutsche Welle и кинотеатр Splendid Palace.