Как родились бесконечная жестокость одних и невероятный героизм других? Где грань между фантазиями и явью? Можно ли мечтать в войну? Как выcидеть фильм, длиной в семь часов? Такие вопросы ставил закрывшийся вчера 3-й Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga. Гран-при получила картина "Манифест" о взращивании жестокости в путинском поколении от анонимного режиссера из России под псевдонимом Энди Винчито. Кому еще вручили призы члены жюри — писатель Дмитрий Глуховский, философ Улдис Тиронс и актриса Ингеборга Дапкунайте?

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"Много сколько угодно считать, что ты так хорошо знаешь и понимаешь людей, но когда у тебя есть возможность погрузиться в отдельные судьбы людей и увидеть их глазами какие-то знаковые явления в нашей части мира, это очень обогащает, - поделился впечатления Дмитрий Глуховский. - Это фиксирует реальность в таких точках, которые беглым чтецам новостей в Telegram видны быть не могут. Фестиваль позволил взглянуть на хроники распадающейся империи не с высоты птичьего полета, а почувствовать расхождение тектонических плит, которые затягивают человеческие судьбы в пропасть…"

Foto: Māris Morkāns

Глуховский признался, что даже побаивался документального кино, особенно про войну: "Ты и так ежедневно "сдаешь кровь", читая новости, расследования и интервью, кажется, что невозможно погрузиться еще глубже. Но начинаешь смотреть и жалеешь, что не делал этого раньше — это другой уровень погружения и спектр эмоций. Вместо безличной статистики, которая вызывает привыкание и теряет остроту, ты получаешь очень личные переживания..."

Foto: Māris Morkāns

"Из ада нельзя вынести уроков. Надо беречь то хрупкое, за что мы можем отвечать и думать о вовлеченности в это общее дело", - к такому выводу пришел философ Улдис Тиронс, просмотрев за неделю 17 фильмов конкурса Artdocfest Open, большая часть которых так или иначе перекликалась с темой войны или… бесконечно хрупкого мира. При этом Тиронс признался, что его не покидало и чувство некой бесполезности искусства на фоне происходящего совсем рядом кошмара:

"Нет искусства, которое сопоставимо по силе с войной в Украине". Улдис Тиронс, философ

Война была не единственной, но однозначно главной темой прошедшего в фестиваля, чьим символом в этом году стали три сжатых пальца — синий трезубец на желтом фоне. Зрители стали свидетелями снятых на передовой кадров и предвестников будущего кошмара, переписывания истории и работы машины унижения, невероятной человечности на фоне совершенно негуманных обстоятельств и очень хрупкого и уязвимого мира...

Foto: Māris Morkāns

Фестиваль закрылся показом картины "Восточный фронт", снятой Виталием Манским в соавторстве с украинским режиссером Евгением Титаренко, который с 2014 года служит добровольцем в медицинском батальоне на Донбасс и параллельно снимает происходящее. (Интервью с Манским - здесь.) Суровые фронтовые будни - кровь, боль, оторванные конечности, обугленные дома и невероятное братство военных-спасателей. На контрасте с лирикой и романтизмом отпуска в относительно мирной деревне — дети, жены, матери, неторопливые разговоры, анализ прошлого, планы на будущее, даже если все оно сохранится в пробирке со спермой…

Латвию представили три очень разных и очень личностных картины. "Девушки 1960-х" от киноклассика Уны Целмы — гимн феминизму. История одноклассниц режиссера, которые смогли побороть уготованную им судьбу "женщины, друга человека". "Желанный ребенок" Хиллари Лочмеле — интимный рассказ об умершей сестре режиссера, которая ее не застала. "Все будет хорошо" — история трех поколений семьи режиссера Станислава Токалова, откровенный рассказ о том, чем живут люди, для которых 9 мая и два Новых года (русский и латышский) всегда были нерушимой традицией.

Кто победил?



В конкурсе Artdocfest Open было представлено 17 фильмов. Победили:

Лучший фильм - "Манифесто", реж. Энджи Винчито (Россия). Фильм состоит из шокирующих видеороликов, которые российские подростки размещают в соцсетях: записанные тайком агрессивные учителя, скрепный секс-просвет, угрозы подросткам за политические взгляды. Телефон превращается в клондайк свидетельств обвинений. В фильме показано, как ломают людей, как агрессия и угнетение передаются в новые поколения. Фильм осенью получил Гран-при главного еврофестиваля документалистов IDFA.

Лучший режиссер - Саша Кулак за фильм "Ястреб размером с лошадь" (Франция). Где грань между фантазиями и явью? В ответе на этот вопрос Саша снимает картину про уважаемого орнитолога из маленького городка, которая предотвращает столкновения птиц с самолетами и воссоздает в своем доме "Твин-Пикс" Дэвида Линча.

Спецприз жюри – "Дом из осколков", реж. Саймон Леренг Уилмонт (Дания, Финляндия, Швеция, Украина). О судьбах детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Сегодня тот детдом эвакуирован вглубь страны. Режиссер сейчас находится в Лос-Анжелесе, в ожидании церемонии вручения "Оскара", в шорт-лист которого попал фильм.

Особое упоминание жюри – "Мы не погаснем", реж. Алиса Коваленко (Украина, Франция Польша). Пятеро украинских подростков, живущих буквально на линии соприкосновения в Луганской области осуществляют заветную мечту - экспедицию в Гималаи. Мир открыт, но полномасштабная война становится на пути открывшегося будущего.

Особое упоминание жюри — "Как спасти мертвого друга", реж. Маруся Сыроечковская (Швеция, Норвегия, Франция, Германия). Портрет россиян 2010-х, уязвимых и ищущих себя, через хронику 12-летних отношений Маруси и Кими на фоне зависимости и проблем с психическим здоровьем.

В конкурсе "Балтийский фокус" участвовали 14 фильмов.





Жюри конкурса "Балтийский фокус" представили польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, соучредитель Украинской киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич, режиссер документального кино и документальной анимации Илзе Бурковска-Якобсен.

Приз Herz, названный в честь режиссера Герца Франка, получили:

Лучший фильм – "Аполлония, Аполлония", реж. Леа Глоб (Франция, Польша, Дания, Англия). Портрет рожденной в андеграундном парижском театре талантливой и очень свободной Аполонии, за судьбой которой режиссер наблюдала долгие годы. "Ваш фильм нас затронул нас до глубины души. Это более, чем фильм!" - сказала член жюри Илзе Бурковска-Якобсен при вручении приза.

Лучшая режиссура – Макс Голомидов, "Йойоги" (Эстония). Несколько лет съемок жизни одного парка в Токио - отстраненное, почти научное в своей сухости наблюдение за обычными сценами жизни, которые совершенно необычны для нас.

Спецприз жюри - "Караоке-рай", реж. Эйнари Паакканен, (Финляндия). Фильм о культуре караоке на холодном севере Финляндии. А также о том, что артистичная дива живет в каждом из нас, а все проблемы можно пройти припеваючи — близкая каждому латышу философия, сообщила член жюри Илзе Бурковска-Якобсен.

9 марта ожидается последнее и самое необычное событие Artdocfest/Riga с 15.00 в Splendid Palace можно посмотреть фильм Виталия Манского "2020. О любви и свободе" – реконструкцию годичной истории создания театральной постановки, основанной на биографии Михаила Горбачева. Рассуждения о любви, свободе и смысле жизни Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Алвиса Херманиса и Виталия Манского. В таком далеком 2020 году. Длительность - 6 часов 45 минут.