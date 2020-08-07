Латвийские актеры прочтут в zoom пьесу про домашний арест белорусского политика

11 августа в zoom-conference пройдет читка пьесы драматурга Елены Греминой "Двое в твоем доме", организованная продюсерской компанией KatlZ. Riga. В проекте задействованы актеры Инара Слуцка, Яна Хербста, Гуна Зариня, Каспарс Знотиньш, Игорь Назаренко, а также два руководителя театров - "Дайлес" Виестурс Кайриш и Белорусского Свободного театра Николай Халезин. Ссылка на мероприятие появится здесь.

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Эта читка — продолжение серии творческих проектов, спродюсированных при участии режиссера Оскараса Коршуноваса по пьесам драматурга Марюса Ивашкявичюса, которые состоялись в мае. В них участвовали актеры из России, Балтии и других стран мира. Онлайн позволяет соединить людей, которым границы сегодня не позволяют встретиться.

Пьеса "Двое в твоем доме" была написана драматургом Еленой Греминой в 2011 году на основе документальных материалов - воспоминаний участников домашнего ареста белорусского политика Владимира Некляева - и была поставлена Михаилом Угаровым и Талгатом Баталовым в московском Театре.doc, который тоже участвует в проекте.

Прошло время, и пьеса вновь оказалась актуальной. Возможность сосуществовать в одном пространстве людям с разными жизненными ценностями – это один из самых важных вопросов: где границы понимания другого, что происходит с человеком, когда он вплотную сталкивается с противоположным мнением или взглядом на жизнь. Пьеса - про существующее разделение людей по политическим или общественно значимым вопросам, которое перешло в онлайн пространство.

Читка проводится с разрешения Александра Родионова и Ивана Угарова, в поддержку сбора средств для Театра.doc (поддержать можно здесь). Продюсер читки - Евгения Шерменева.