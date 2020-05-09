Премьеру онлайн-спектакля Влада Наставшева "Черновик" покажут в Латвии и России

29 мая в 21.00 на платформе Zoom состоится премьера онлайн-постановки - спектакля-лабиринта о связи времён, людей и призраков по пьесе современного российского автора Сергея Уханова "Черновик". Режиссер — Владислав Наставшев. Это совместный проект Рижского русского театра им. М. Чехова и российского Международного Летнего фестиваля искусств "Точка доступа". Зрительный зал объединит две аудитории — латвийскую и российскую, открыв вируальную границу с Россией.

Впервые за 136 лет существования Рижского русского театра им. Михаила Чехова площадкой для постановки спектакля станет интернет. Пьеса Сергея Уханова, современного российского поэта, прозаика и драматурга как нельзя лучше подходит для такого творческого эксперимента. Зрителей ждет не только парадоксальная, ироничная и многогранная история о разуме и чувствах, но и принципиально новый формат.

Все мы живем в окружении призраков и теней: воспоминания и размышления, опыт и фантазии, сожаления и надежды — неотъемлемая часть реальности. А иногда и вовсе единственная реальность, будь то по нашему выбору или потому что выбора нет. Впрочем, всегда можно начать с чистого листа. Если, конечно, получится.

Героям этой пьесы определенно есть что сказать друг другу: семейных тайн, страстей и странностей в их жизни хватило бы на несколько сериалов. Тем более, если каждый из них считает себя вправе переписать сценарий посреди очередной серии, переключаясь с детектива на мелодраму и с мистики на комедию. Лабиринт смыслов, каламбуров и скрытых цитат разрастается с каждым поворотом сюжета, а нам остается только гадать, каким будет финал, и следовать за персонажами в сердце лабиринта.

В спектакле участвуют: Вероника Плотникова/Дарья Фечина, Максим Бусел, Дана Бйорк, Анатолий Фечин. Актеры поделились впечатлениями от работы в новом формате:

Мои впечатления о репетициях: необычный, но интересный опыт. Неприятно стопроцентно зависеть от техники, но приятно создавать что-то новое, нами до сих пор неизведанное. (Дана Бйорк)

Первый опыт в моей жизни онлайн-репетиций и онлайн-спектакля. Истосковался по зрителям и работе. Очень жду окончания карантина. (Анатолий Фечин)

Актёр на сцене обязан осуществлять душевный стриптиз, что само по себе не так легко. А в новых условиях онлайн-репетиций стать откровеннее гораздо легче, и при этом находишь новые способы существования в образе (Максим Бусел)

Премьера постановки намечена на 29.05.2020 в 21.00 на платформе Zoom.

Билеты на спектакль можно приобрести ЗДЕСЬ.

После оплаты зритель получит билет в формате .pdf со ссылкой на онлайн-показ и кодом доступа.

Внимание! Ссылка будет действительна только для одного устройства (компьютера, ноутбука, планшета или смартфона). Чтобы получить доступ к показу с другого устройства, нужно приобрести еще один билет.

Продолжительность спектакля – 1 час. Аудитория - 18+ (спектакль для взрослых.)

Режиссер - Владислав Наставшев. Костюмы - Валентина Зачиняева.

Спектакль ведет Кристиана Древинска.

Сергей Уханов - поэт, прозаик, драматург, автор трёх книг и ряда публикаций в литературных журналах и онлайн-медиа. Тексты использовались в нескольких спектаклях и перформансах в России и Латвии. Сокуратор программы To Stage Per Forma (БДТ им. Г. А. Товстоногова, 2019 год), участник международных арт-фестивалей. По книге прозы "Черная молофья" Владислав Наставшев в 2015 году поставил спектакль в Театре на улице Гертрудес.

Летний фестиваль искусств "Точка доступа" - крупнейший форум-сайт специфического и иммерсивного искусства в России, проводится с 2015 года. "Точка доступа" всегда исследует новые территории театра и предлагает зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством. Резиденты и гости "Точки доступа" — российские и зарубежные режиссеры — исследуют локации, куда в обычное время невозможно попасть, и одновременно знакомят зрителей с прогрессивным, смелым и актуальным театром.

В предыдущих сезонах спектакли проходили в торговом центре и в статусном отеле, в Русском музее и заброшенном доме культуры, в гараже и цехе морского порта, в супермаркете и салоне сотовой связи, на улицах города и в квартирах обычных петербуржцев. В 2020 году театральным пространством стал интернет, локации наших спектаклей - платформы zoom, youtube, социальные сети, электронная почта и прочие интернет-ресурсы.