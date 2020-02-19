Ради них стоит жить. Рижский русский театр покажет "Драгоценные камешки жизни" от Резии Калнини

29 февраля на Экспериментальной сцене Рижского русского театра им. М.Чехова стартуют премьеры двух версий моноспектакля "Драгоценные камушки жизни" по пьесе Дункана Макмиллана. В одной - актер Анатолий Фечин переместится в 1988 году и расскажет об отношениях с главными людьми жизни - мамой и папой. В другой играет актер Иван Стрельцов, точка отсчета — 1998 год. В обеих версиях действие происходит в Латвии. Зритель — полноценный участник, если сам того пожелает.

"Я удивлена теплой атмосфере в театре и совершенно влюблена в своих актеров Ивана и Анатолия, - призналась Резия Калниня, режиссер спектакля. - Мы работали единой командой, избегая субординацию, что режиссер и актеры — как острова, которые плавают отдельно, и нет соединительного моста. Мы одна команда, которая рассказывает одну историю".

Резия рассказала, что к пьесе британского автора Дункана Макмиллана отнеслась очень персонально: "Тема, которая касается каждой семьи в мире, как важно общаться между собой. Второй важный вопрос, который решает герой пьесы, ради чего стоит жить? Наше мировоззрение очень зависит от того, какой мы хотим видеть жизнь. Наши глаза — проектор. Мы снаружи видим, что происходит у нас в голове. Мы смотрим как травмы детства влияют на героя от 7 до 47 лет, как он борется, как выбирает свет или тьму, позитив или негатив… Если в соседней квартире плачут или там давно тишина, не забываем ли мы поинтересоваться, все ли в порядке у соседа, и подбодрить".

Главный месседж спектакля, что каждый может в своей жизни найти, если не миллион, то хотя бы десять драгоценных камушков, ради которых стоит жить.

Резия рассказала, что актеров для моноспектакля пришлось отбирать из 19 парней-претендентов. И она хотела бы поработать со всеми, но пришлось остановиться на двух - Анатолии Фечине и Иване Стрельцове, которые будут играть по очереди. Причем первый переместиться в советскую Латвию 1988 года, а второй — в независимую 1998 года.

Foto: LETA

На фото: актер Анатолий Фечин, режиссер Резия Калниня, директор театра Дана Бйорк, актер Иван Стрельцов (слева направо).

"Сюжеты будут цеплять, ранить и вызывать отклик у латышей, русских и зрителей любой национальности", - обещала Резия Калниня. При этом признала, что русские актеры и зрители для нее, как человека с эмоциональным темпераментом и частично цыганскими корнями (отец Резии - композитор Имант Калниньш, мать - актриса Хелга Данцберга), очень близки: они свободно и прямо выражают эмоции, не скрытничают.

"На кастинге актерам надо было рассказать про свою маму — смешное и грустное, - пояснила Резия. - Если бы их мамы слышали, что они говорили, они были бы рады. Эти ребята задели мою душу". Актеры также признались в самых теплых чувствах к Резии Калнине — как к режиссеру и к человеку. А белорусский актер Иван Стрельцов, который лишь недавно присоединился к труппе театра, признался, что Резия напомнила ему его маму.

Переводчик пьесы, завлит театра Лина Овчинникова рассказала, что в ее работу входило не только переложить текст с английского на русский язык, но и сменить географию, а вместе с ней и жизненные реалии. "Автор сразу поставил условие, что действие спектакля должно происходить в стране, где он поставлен и играется. Ведь сам он писал пьесу о британских реалиях и семье. У нас действие в Латвии — это меняет некие акценты и реалии". Все поправки согласованы с автором. Причем редакции у двух актеров тоже немного разные. Например, у Анатолия есть стремянка и спагетти-болоньезе, у Ивана — Микки Маус и мишки "Харибо".

Зритель тоже будет задействован в игре. Разумеется, если сам того захочет. "Может, вы будете мамой, первой любовью, женой или учительницей… - пояснила Резия. — Это такое сотрудничество со зрителем. Но бояться ничего не надо..."