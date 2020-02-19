Ради них стоит жить. Рижский русский театр покажет "Драгоценные камешки жизни" от Резии Калнини
Foto: LETA

29 февраля на Экспериментальной сцене Рижского русского театра им. М.Чехова стартуют премьеры двух версий моноспектакля "Драгоценные камушки жизни" по пьесе Дункана Макмиллана. В одной - актер Анатолий Фечин переместится в 1988 году и расскажет об отношениях с главными людьми жизни - мамой и папой. В другой играет актер Иван Стрельцов, точка отсчета — 1998 год. В обеих версиях действие происходит в Латвии. Зритель — полноценный участник, если сам того пожелает.

"Я удивлена теплой атмосфере в театре и совершенно влюблена в своих актеров Ивана и Анатолия, - призналась Резия Калниня, режиссер спектакля. - Мы работали единой командой, избегая субординацию, что режиссер и актеры — как острова, которые плавают отдельно, и нет соединительного моста. Мы одна команда, которая рассказывает одну историю".

Резия рассказала, что к пьесе британского автора Дункана Макмиллана отнеслась очень персонально: "Тема, которая касается каждой семьи в мире, как важно общаться между собой. Второй важный вопрос, который решает герой пьесы, ради чего стоит жить? Наше мировоззрение очень зависит от того, какой мы хотим видеть жизнь. Наши глаза — проектор. Мы снаружи видим, что происходит у нас в голове. Мы смотрим как травмы детства влияют на героя от 7 до 47 лет, как он борется, как выбирает свет или тьму, позитив или негатив… Если в соседней квартире плачут или там давно тишина, не забываем ли мы поинтересоваться, все ли в порядке у соседа, и подбодрить".

Главный месседж спектакля, что каждый может в своей жизни найти, если не миллион, то хотя бы десять драгоценных камушков, ради которых стоит жить.

Резия рассказала, что актеров для моноспектакля пришлось отбирать из 19 парней-претендентов. И она хотела бы поработать со всеми, но пришлось остановиться на двух - Анатолии Фечине и Иване Стрельцове, которые будут играть по очереди. Причем первый переместиться в советскую Латвию 1988 года, а второй — в независимую 1998 года.

Ради них стоит жить. Рижский русский театр покажет "Драгоценные камешки жизни" от Резии Калнини
Foto: LETA

На фото: актер Анатолий Фечин, режиссер Резия Калниня, директор театра Дана Бйорк, актер Иван Стрельцов (слева направо).

"Сюжеты будут цеплять, ранить и вызывать отклик у латышей, русских и зрителей любой национальности", - обещала Резия Калниня. При этом признала, что русские актеры и зрители для нее, как человека с эмоциональным темпераментом и частично цыганскими корнями (отец Резии - композитор Имант Калниньш, мать - актриса Хелга Данцберга), очень близки: они свободно и прямо выражают эмоции, не скрытничают.

"На кастинге актерам надо было рассказать про свою маму — смешное и грустное, - пояснила Резия. - Если бы их мамы слышали, что они говорили, они были бы рады. Эти ребята задели мою душу". Актеры также признались в самых теплых чувствах к Резии Калнине — как к режиссеру и к человеку. А белорусский актер Иван Стрельцов, который лишь недавно присоединился к труппе театра, признался, что Резия напомнила ему его маму.

Переводчик пьесы, завлит театра Лина Овчинникова рассказала, что в ее работу входило не только переложить текст с английского на русский язык, но и сменить географию, а вместе с ней и жизненные реалии. "Автор сразу поставил условие, что действие спектакля должно происходить в стране, где он поставлен и играется. Ведь сам он писал пьесу о британских реалиях и семье. У нас действие в Латвии — это меняет некие акценты и реалии". Все поправки согласованы с автором. Причем редакции у двух актеров тоже немного разные. Например, у Анатолия есть стремянка и спагетти-болоньезе, у Ивана — Микки Маус и мишки "Харибо".

Зритель тоже будет задействован в игре. Разумеется, если сам того захочет. "Может, вы будете мамой, первой любовью, женой или учительницей… - пояснила Резия. — Это такое сотрудничество со зрителем. Но бояться ничего не надо..."

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DELFI Showtime

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Дана Бйорк Rēzija Kalniņa Рижский русский театр им. М. Чехова
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