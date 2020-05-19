Рига выделит 800 тысяч евро на софинансирование съемок зарубежного кино

С 1 июня в рамках программы Рижский фонд фильмов начнется прием заявок на софинансирование съемок зарубежного кино в столице.

Оценочная комиссия 18 мая приняла решение, что сумма доступных для софинансирования средств составит 800 тысяч евро.

Цель программы - привлечь в Ригу иностранных кинематографистов и одновременно популяризовать нашу столицу за пределами страны.

На участие в программе могут претендовать совместные проекты иностранных и латвийских продюсерских компаний. Средства позволяют покрыть расходы, связанные с инфраструктурой, транспортом, арендой помещений и техники, размещением и коммунальными услугами, строительством, охранными услугами, а также административные и художественные расходы.

Программа Рижского самоуправления стартовала в 2010 году, несколько лет спустя была запущена еще одна - с государственным финансированием. С их помощью в Латвии были сняты десятки фильмов и эпизодов сериалов совместно с кинематографистами Франции, Великобритании, России, Финляндии, Чехии, Японии и других стран. В прошлом году действие программы Рижский фонд фильмов было приостановлено из-за нехватки бюджетных средств.