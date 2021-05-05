"Свобода возможна и в пандемию!" Artdocfest/Riga пришел в сквоты, семьи и тюрьмы - кто победил?

Оказалось, в Латвии есть довольно большие "пузыри". Например, живущая под Цесисом семья пастора Юриса Цалитиса, в которой воспитывается 27 приемных детей. Или дружное фермерское хозяйство по разведению мохнатых коров режиссер Каспарса Гобы. Или рижский театр, где разрешено репетировать. Или обитательницы женской тюрьмы в Ильгуциемсе. Или веселый молодежный сквот- комьюнити вольных художников. Или рижский офис российского оппозиционного портала "Медуза", который вскоре будет вынужден разойтись по домам — в России их признали "иностранными агентами", что лишило рекламодателей и денег на офис.

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Большая семья пастора Цалитиса - 27 детей - смотрит притчу о свинье Виктора Коссаковского из шот-листа "Оскара".

"Все они уже год сидят отрезанными от социализации и культуры. Все же это большая разница — смотреть онлайн, один на один, или окунуться в фестивальное пространство, которое фиксируется на камеру, где царит особая праздничность в атмосфере, где есть возможность пообщаться с автором фильма — выразить эмоции, задать вопросы".

При этом команда Artdocfest ревностно следила за соблюдением мер безопасности. Раз в два дня делали тесты для всех вовлеченных. В "пузырях", где было невозможно присутствие посторонних, оставляли настроенную аппаратуру, а связь с автором картины осуществляли через zoom.

"Оказалось, что с соблюдением всех предписанных ограничений можно жить достаточно свободно и в пандемийном мире, - рассуждает Манский. - Нельзя опускать руки, сидеть на попе ровно и ждать, когда Кабинет министров объявит: все свободны — выходите. В итоге и мы обретаем что-то новое - фестиваль открывает неизведанные формы существования. Со мной уже связались директора крупных международных фестивалей — им интересен опыт Риги, которая оказалась в мировом авангарде. Ведь неизвестно, как долго всем нам придется житьс ограничениями".

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Просмотр на ферме Каспарса Гобы.

Фильм для каждого закрытого "пузыря" подбирался со смыслом. "Например, в женской тюрьме, квази-тоталитарном пространстве, мы показали латвийскую картину Homo Soveticus - об изживании в каждом из нас тоталитарного менталитета, - поясняет Манский. - В сквоте (арт-комьюнити Lastādija - авторы знаменитой "Черной лисицы", на фото сверху) показали фильм об эстонской коммуне "Сердечный круг" — это стало абсолютным попаданием. Зрители оказались на одной волне с автором картины, его даже стали зазывать пожить в рижском сообществе - "более правильном". Семье пастора показали гимн вегетарианству, в котором рассуждается о душах людей и животных — фильм "Гунда"..."

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Жюри Artdocfest/Riga 2020/2021 - Артемий Троицкий, Антон Долин и Дита Риетума.

В жюри ArtDocFest/Riga в последний момент произошла замена — вместо журналиста Владимира Познера, который не смог приехать (сроки фестиваля дважды переносились, а новые совпали с его поездкой в США), к команде присоединился кинокритик Антон Долин. Вместе с ним конкурсную программу отсматривали глава Национального киноцентра Латвии кинокритик Дита Риетума и живущий в Эстонии российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Мы принципиально никогда не зовем в жюри документалистов, - поясняет Манский. - Оценивать кино мы предлагали и будем предлагать лидерам профессиональных сообществ. Троицкий — крестный отец всего пост-советского рок-движения. Дита Риетума — человек, который тонко чувствует кино, дай бог каждому Национальному киноцентру такого руководителя".

Из-за сложностей пересечения границ пришлось отказаться от приезда в Ригу жюри конкурса "Балтийский фокус" - им организовали показы в кинотеатрах своих городов: в Праге, Пизе и Копенгагене, откуда вели прямые трансляции...

"Мы пребывали в некоторой иллюзии, что свобода — неотъемлемая часть нашей жизни, о которой даже не надо задумываться. Есть и есть, - подытожил свое рассуждение Виталий Манский. - Но тут выясняется, что за свободу иногда надо бороться, даже находясь в свободном мире. И эта борьба стоит вложенных усилий — я никогда не видел столь счастливых и удовлетворенных лиц режиссеров".

Кто победил?



В конкурсе Artdocfest/Riga 2020/2021 был представлен 21 фильм. Победили:



Лучший фильм - "Тихий голос", реж. Река Валерик (Франция).



Фильм снял чеченский парень, который вынужден был бежать с родины после того, как семья и власти узнали о его нетрадиционной ориентации. Он был проклят семьей и приговорен к кровной мести. Картина - попытка поиска интонаций для общения с родными.

Фильм снял чеченский парень, который вынужден был бежать с родины после того, как семья и власти узнали о его нетрадиционной ориентации. Он был проклят семьей и приговорен к кровной мести. Картина - попытка поиска интонаций для общения с родными. Специальный приз жюри - "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Цилык (Украина, Литва) . Фильм получил один из главных призов на SunDance, одном из пяти главных мировых фестивалей документалистики. Мать-одиночка Анна и ее четверо детей живут в прифронтовой зоне Донбасса. В то время как внешний мир состоит из взрывов и хаоса, семья старается создать в своем доме безопасное место, полное жизни и света.

. Фильм получил один из главных призов на SunDance, одном из пяти главных мировых фестивалей документалистики. Мать-одиночка Анна и ее четверо детей живут в прифронтовой зоне Донбасса. В то время как внешний мир состоит из взрывов и хаоса, семья старается создать в своем доме безопасное место, полное жизни и света. Лучшая режиссура - Виктор Косаковский, "Гунда" (Норвегия, США) . Картина одного из самых титулованных режиссеров документального кино мира, вошедшая в шот-лист "Оскара" - гимн вегетарианству, рассказ о свинье, показанной в библейских мотивах, размышления на тему души животных и места человека.

. Картина одного из самых титулованных режиссеров документального кино мира, вошедшая в шот-лист "Оскара" - гимн вегетарианству, рассказ о свинье, показанной в библейских мотивах, размышления на тему души животных и места человека. Особое упоминание жюри - "Байконур. Вторжение", реж. Дмитрий Громов, Ангел Ангелов (Украина). Авторы, которые выступили под псевдонимами, вторглись на территорию космического комплекса Байконур — военного объекта России в Казахстане — и сняли квест, показав разрушенные объекты, останков космических побед развалившейся империи.





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Победитель "Балтийского фокуса" Элина Ланге-Ионатамишвили.

В конкурсе "Балтийский фокус" участвовали 10 фильмов. Приз Herz, названный в честь режиссера Герца Франка, получили:

Лучший фильм - "Тревожные воспоминания", реж. Элина Ланге-Ионатамишвили (Латвия). Дипломная и дебютная работа студентки Латвийской академии культуры, которой удалось передать очень человеческое соучастие героям картины - 11-летней Ине и 10-летнему Николозу, живущим в лагере беженцев возле села Церовани вместе с другими пострадавшими в грузино-российской войне 2008 года. В отличие от взрослых, которые тоскуют по своим старым домам, дети не думают о прошлом.

Дипломная и дебютная работа студентки Латвийской академии культуры, которой удалось передать очень человеческое соучастие героям картины - 11-летней Ине и 10-летнему Николозу, живущим в лагере беженцев возле села Церовани вместе с другими пострадавшими в грузино-российской войне 2008 года. В отличие от взрослых, которые тоскуют по своим старым домам, дети не думают о прошлом. Лучшая режиссура - Гедре Жицките, "Прыжок" (Литва, Латвия, Франция). Детективная история о литовском моряке, который в советские годы совершил прыжок с советского на американский корабль. (Интервью Delfi с автором — ЗДЕСЬ.)

Детективная история о литовском моряке, который в советские годы совершил прыжок с советского на американский корабль. (Интервью Delfi с автором — ЗДЕСЬ.) Особое упоминание жюри - "Одна жизнь", реж. Мария Стоните (Литва). Дочь Аудрюса Стониса — классика литовской документалистики — продолжает развивать поэтическую школу балтийского документального кино.



Показы фильмов для широкой аудитории в кинозале, после которых состоится реальная встреча с авторами картин, планируется организовать в августе, после окончании пандемии и открытия кинозалов. Даты будут сообщены отдельно. Следите за информацией на сайте фестиваля - ЗДЕСЬ.

