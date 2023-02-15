В понедельник утром Новый рижский театр (JRT) отменил предстоящую постановку пьесы Улдиса Тиронса "Гоголь. Nature morte" по повести "Старосветские помещики".

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Премьера спектакля была запланирована на этой неделе. В начале сезона руководитель НРТ обещал, что в этой постановке "Чулпан Хаматова впервые будет играть по-латышски, а возможно, еще на каком-то языке". Партнерами актрисы будут Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш. Аболиньш с первых дней взял Чулпан под опеку и заботился о том, чтобы новая коллега успешно освоила латышский язык и культуру.

Премьера речи Чулпан на государственном языке состоялась на церемонии "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - после вручения приза лучшей актрисы года Латвии за роль в спектакле Херманиса Post Scriptum. Все отметили очень точное произношение и удачную импровизацию - речь не звучала "заученной по бумажке".

Спектакль "Гоголь. Nature morte" был задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры НРТ прочувствуют скромные будни гоголевских героев. Теплая привязанность, которая правит буднями старомодной пары, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли, — даже если мирная идиллия былых дней лишь полудрема писателя.

"Новый Рижский театр отменяет спектакль "Гоголь. Nature morte", потому что в этот раз у нас не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое иногда случается", - сказано в заявлении театра на Facebook.

Все запланированные спектакли отменены. Билеты будут возвращены в течение десяти дней, а владельцы билетов на отмененные спектакли получат код, который компенсирует комиссию Biļešu Paradīze и даст им возможность купить билеты на спектакли JRT в этом сезоне со скидкой 5%, сообщили в театре.

Это должна была быть первая постановка JRT в новом году и последняя в этом сезоне.

Как уже сообщалось, в связи с отсрочкой реконструкции здания театра на улице Лачплеша, 25, художественный руководитель Алвис Херманис и весь коллектив объявили, что во временном помещении на Табачной фабрике не будет новых премьер, пока театр не вернется в свой настоящий исторический дом.