В ночь на 1 сентября неизвестные испортили скандальный мурал на стене 40-й школы в Риге

В ночь на 1 сентября неизвестные испортили рисунок на стене Рижской 40-й школы на улице Акас, рассказали представители фонда Mākslai vajag telpu.

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В августе этого года мурал с изображением работы художника Кристиана Бректе вызвал возмущение немалой части рижан, инициировавших сбор подписей за уничтожение изображения.

Представительница фонда Mākslai vajag telpu Ласма Гоба сообщила, что планируется обращение в полицию в связи с нанесенным ущербом. Она уверена, что это сознательный вандализм - краской забросали лишь одну из изображенных на мурале фигур - богини Хатхор, нарисованной с крыльями и рожками. Причем сделано это было аккурат перед Днем знаний. Гоба предполагает, что к произошедшему могут быть причастны жители соседних домов. Она также опровергла, что это может быть какая-либо художественная акция.

Как уже сообщалось, работа Бректе, посвященная выдающейся художнице Джемме Скулме, появилась за стене 40-й школы в августе этого года. На брандмауэр рисунок перенесли художники Микелис Мурниекс и Kiwie. Мурал вызвал возмущение руководства школы и родителей ее воспитанников, которые увидели в этой работе признаки сатанизма и порнографии.