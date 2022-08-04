Без Кинга, бумаги и ЛГБТ+. Как живет литература в России после начала войны и чего ожидать читателям в Латвии

Российская литература, которая в последние годы находилась на подъеме — и как часть культуры, и как индустрия — серьезно пострадала из-за начала войны в Украине. По просьбе Delfi журналист Николай Овчинников рассказывает о том, как живут писатели и издатели после 24 февраля, и как проблемы российского книжного рынка могут отразиться на полках латвийских магазинов.

"Все, что могло измениться в России, изменилось — и литература тоже. — говорит литературный критик и редактор издания "Афиша Daily" Егор Михайлов — Из России уехали многие писатели, от издательств отказались зарубежные писатели, в том числе Стивен Кинг, самый продаваемый. Влияет экономическая ситуация: бумага дорожает, становятся недоступными зарубежные типографии, стало гораздо сложнее выплачивать роялти иностранцам и так далее и так далее. А на фоне еще и маячит давление изнутри".

В Латвии есть огромное количество магазинов, которые продают литературу на русском языке. Из-за санкций и проблем с логистикой есть опасения, что в ближайшее время в таких магазинах возникнет дефицит продукции.