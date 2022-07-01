Антиутопия в раю, призрак-аутсайдер и финал "Очень странных дел": главные сериалы июля

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Второй месяц лета богат на интересные новинки, среди которых новое шоу по популярной серии видеоигр Resident Evil, многосерийный триллер со звездой "Стражей Галактики" Крисом Праттом и нетфликсовская черная комедия о школьнице-призраке. Кроме того, в июле нас ожидают заключительные эпизоды "Очень странных дел", возвращение сатирического хоррора "Чем мы заняты в тени", а также второй сезон спин-оффа культовой антологии "Американской истории ужасов".
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- 1. Мунхэвен (Moonhaven)
- 2. Очень странные дела (The Stranger Things)
- 3. Список смертников (The Terminal List)
- 4. Бу, стерва (Boo, Bitch)
- 5. Черная птица (Black Bird)
- 6. Тука и Берти (Tuca and Bertie)
- 7. Чем мы заняты в тени (What We Do in the Shadows)
- 8. Обратная сторона земли (Solar Opposites)
- 9. Обитель зла (Resident Evil)
- 10. Американские истории ужасов (American Horror Stories)
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