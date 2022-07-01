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Мунхэвен (Moonhaven)
Антиутопия в раю, призрак-аутсайдер и финал "Очень странных дел": главные сериалы июля
Foto: Kadrs no filmas

Второй месяц лета богат на интересные новинки, среди которых новое шоу по популярной серии видеоигр Resident Evil, многосерийный триллер со звездой "Стражей Галактики" Крисом Праттом и нетфликсовская черная комедия о школьнице-призраке. Кроме того, в июле нас ожидают заключительные эпизоды "Очень странных дел", возвращение сатирического хоррора "Чем мы заняты в тени", а также второй сезон спин-оффа культовой антологии "Американской истории ужасов".

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Мунхэвен (Moonhaven)
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