Еще один южнокорейский сериал возглавил топ Netflix

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил топ стримингового сервиса Netflix, сообщает Daily Mail.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новое шоу про зомби-апокалипсис всего за несколько дней стало лидером на платформе. Оно заняло первое место более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию. В США проект уступил ленте с Кристен Белл "Женщина в доме напротив девушки в окне".

Главную роль в сериале играет актриса Ли Ю-ми, прославившаяся благодаря "Игре в кальмара". "Мы все мертвы" рассказывает историю о том, как ученики старшей школы города Хесан превращаются в зомби, а те из них, кого еще не коснулся вирус, пытаются всеми силами спастись.

В октябе 2021 года "Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели пользователи 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.

Позже хоррор-сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первой строчки. "Зов ада" режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.