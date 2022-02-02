Еще один южнокорейский сериал возглавил топ Netflix
Foto: Kadrs no filmas

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил топ стримингового сервиса Netflix, сообщает Daily Mail.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Новое шоу про зомби-апокалипсис всего за несколько дней стало лидером на платформе. Оно заняло первое место более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию. В США проект уступил ленте с Кристен Белл "Женщина в доме напротив девушки в окне".

Главную роль в сериале играет актриса Ли Ю-ми, прославившаяся благодаря "Игре в кальмара". "Мы все мертвы" рассказывает историю о том, как ученики старшей школы города Хесан превращаются в зомби, а те из них, кого еще не коснулся вирус, пытаются всеми силами спастись.

В октябе 2021 года "Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели пользователи 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.

Позже хоррор-сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первой строчки. "Зов ада" режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Чему мы научились, работая удаленно
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию