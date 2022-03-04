ФОТО. Открытие фестиваля "Артдокфест/Рига" прошло на украинском языке и очень эмоционально

Международный фестиваль документального кино "Артдокфест/Рига" открылся 3 марта в кинотеатре "Splendid Palace" премьерой нового фильма режиссера Иевы Озолини "Моя мать - страна".

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Церемонию открытия на фоне фестивальной символики, выполненной в цветах флага Украины, президент "Артдокфест/Рига" Виталий Манский провел на украинском языке в знак поддержки своей охваченной войной родины. Сам режиссер родился во Львове. А его родственники живут по всей Украине, в том числе — в Крыму и на Донбассе, о чем Манский в 2016 году снял документальный фильм "Родные". Герои той картины отражают самые противоположные политические позиции.

В знак солидарности с коллегами в Украине и народом Украины, помимо ранее запланированных показов, в программу фестиваля включена программа документальных фильмов, посвященных терпящей войну стране - они рассказывают о событиях с 2014 года.

Открывший конкурс "Балтийский фокус" фильм Иевы Озолини "Моя мать — страна" - картина очень личная и эмоциональная, без какой-либо политической подоплеки.

Это документальный детектив - настоящая латышская "Санта-Барбара". В 70-е годы у злоупотребляющей спиртным женщины забрали родительские права на пятерых дочерей. Девочек отправили в разные детдома, а оттуда — в разные семьи. Судьба разнесла девочек по всему миру. Их искали в Европе, России и США. Когда законы Латвии разрешили адаптированным детям получить документы, одна из сестер 39-летняя Уна решила найти родную кровь. Поначалу она знала о существовании одной сестры, но потом наша данные еще на трех. Только данные о сестрах официальные структуры дать отказались — пришлось самой проявить творческий талант.

Это третий фильм режиссера-документалиста Иевы Озолини, который символически завершил трилогию на семейную тему. Тематика фильма затрагивает такие темы, как чувство сопричастности, потребность в семье и близких. При этом ставится вопрос о недостатках закона об усыновлении и изменении личности.

Foto: DELFI

Во время открытия "Артдокфест/Рига" на сцену вместе с режиссером вышли четыре сестры. Они рассказали, что в Грузии нашелся еще их племянник — сын еще одной, утонувшей сестры.

Интервью Delfi с Иевой Озолиней — здесь.

Фестиваль "Артдокфест/Рига" проходит с 3 по 8 марта в кинотеатре Splendid Palace.

Ознакомиться с его тремя программами - "Балтийский фокус", "Артдокфест/Рига" и украинской - и купить билеты можно здесь.