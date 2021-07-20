ФОТО: Рига превратилась в Вену XIX века - в столице начались съемки исторического сериала "Сиси"

В Латвии начались съемки масштабного международного кинопроекта - исторического художественного сериала "Сиси" о жизни последней австро-венгерской императрицы Елизаветы. Съемки сериала уже проходили в Литве, но теперь и в рижском старом городе можно встретить актеров массовки и посмотреть, как латвийская столица превращается в Вену XIX века.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сиси" - это многосерийный фильм, основанный на реальных событиях и повествующий о бурных перипетиях жизни герцогини Елизаветы Баварской, которая стала австрийской императрицей. Елизавета, которую называли самой красивой женщиной в Европе, безумно полюбила австрийского императора Франца Иосифа I, но вскоре после свадьбы она поняла, что жизнь в Вене не оправдала ее надежд. В основе шестичасовой киноленты лежит борьба Сиси за свои идеалы и свободу против существующей власти и жестокого режима.

Императрицу Елизавету играет молодая швейцарско-американская кинозвезда Доминик Девенпорт (Dominique Devenport), роль австро-венгерского императора Франциска Иосифа исполняет немецкий актер Янник Шуманн (Jannik Schüman), а режиссером картины является Свен Бозе.

Сотни актеров массовки и тысячи роскошных костюмов



19 июля латвийские СМИ могли поприсутствовать на съемках фильма и увидеть, как Сиси прибывает в Вену со своей служанкой Фанни, а люди на улицах ее приветствуют. Сотни актеров массовки собрались на улицах Вецриги.

Руководитель латвийского костюмерного цеха Лига Красоне рассказала DELFI, что большая часть нарядов актеров массовки были привезены из разных стран Европы. Их берут на прокат на складах костюмов для кино. Кроме того, в Латвии было изготовлено более сотни различных платьев. Немецкий художник по костюмам Метин Мисдик создавал дизайн нарядов главных героев фильма в сотрудничестве с латвийскими мастерами и специально для нужд фильма был организован семинар в доме RISEBA H2O.

Тем не менее, большинство костюмов массовки были привезены из Мадрида и Вены, а униформа и роскошные каретные экипажи - из Польши.

"Европейские склады костюмов скупают наряды после окончания съемок, чтобы потом сдавать их в аренду для новых фильмов. Часть костюмов, специально сшитых для нашего фильма, тоже будет продана, ведь это одежда очень высокого качества", - говорит Красоне.

Foto: DELFI

Руководитель костюмерного цеха также отмечает, что наряды в фильме не совсем исторически достоверны: "Этот фильм в каком-то смысле сказка, поэтому костюмы немного стилизованы и более современны".

На то, чтобы собрать в Старом городе несколько сотен актеров массовки ушло примерно четыре часа. Процесс начался в 8 утра, и уже к 12 дня все были на своих местах. Массовые съемки в Риге проходят каждую неделю. Недавно в стенах Рижского латышского общества снимались роскошные сцены венгерского бала, а на выходных масштабные съемки бала пройдут в Рундальском дворце.

Костюмерный цех занимается не только роскошными бальными нарядами, но одеждой других слоев общества XIX века. В Старой Риге снимали сцены на капустном рынке, где в кадре появляются беднейшие жители Австрийской империи.

Будайская крепость, замки Хофбург, Лаксенбург и Поссенхофен



Здания Латвийской национальной оперы и Рижского латышского общества специально для съемок "постарели" более чем на 600 лет, став резиденцией венгерских королей - Будайской крепостью в Будапеште. Интерьеры жемчужины рококо - замка Лаксенбург, воспроизведены в зданиях Большой и Малой гильдий, а экстерьер снимался в замке Цесвайне. Сцены в центре империи династии Габсбургов, замке Хофбург, будут сниматься в садах, коридорах, бальных залах и приемных Рундальского дворца. На улицах Старой Риги проходят съемки сцен венской городской жизни XIX века: рынки, гостевые дома, лошади, кареты и солдаты, проститутки и собаки, пьяницы и нищие. Замок Страупе и его окрестности изображают жизнь венгерской сельской местности. Самые грандиозные декорации были сделаны на Рижской киностудии - на площади 2000 квадратных метров были построены помещения трех разных замков: Хофбург, Лаксенбург и Поссенхофен.

В съемках регулярно принимают участие лошади и всадники из Латвии и из-за рубежа. Профессиональные хореографы, хирурги, историки, учителя венгерского языка и другие специалисты консультируют и помогают актерам правильно говорить, танцевать, стрелять и даже реалистично передать процесс ампутации. На съемочной площадке присутствуют каскадеры из Латвии и Германии, которые участвуют в боевых действиях на поле и на улицах города, а также следят за тем, чтобы во время казни никто не пострадал.

Не хватает только гор



Режиссер Свен Бозе говорит о Латвии: "Мне очень приятно работать в такой фантастической атмосфере с искренними и открытыми людьми. Успешное сотрудничество между латвийскими и немецкими кинематографистами позволило нам проделать большую работу и этот проект стал возможным. Где еще, как не в Латвии, можно найти соответствующую архитектуру и пейзажи, и снять все - от средневековой деревни до шпионских игр времен холодной войны? Латвия даже слишком хорошо вписывается в портрет Австро-Венгрии, только гор не хватает".

Премьера первого сезона "Сиси" состоится в конце этого года. Исторический многосерийный фильм будет показан на крупных немецких, французских и австрийских телеканалах. В Латвии премьеру отметят закрытым мероприятием в кинотеатре Splendid Palace.

Foto: DELFI

Представитель Cinevilla Films Андрейс Экис говорит, что проект такого масштаба в Латвии снимается впервые: "Кино - это не только культура, но, прежде всего, прибыльная индустрия. При правильной налоговой политике этот проект мог бы принести в латвийскую экономику шесть миллионов, но при нынешней системе он принес только три. Любой кинопроект позволяет заработать не только узкой группе людей, но и широкому кругу подрядчиков - поставщикам общественного питания, гостиницам, мастерам и поставщикам транспортных услуг, этот список можно продолжать без конца. Кино может существенно разогреть экономику и это важно понимать на уровне правительства".

Производством "Сиси" занимается немецкая компания Story House Pictures, а съемки в Латвии организовывает Cinevilla Films. Проект получил финансовую поддержку в размере 380 850 евро от Рижского фонда кино и 650 000 евро от Национального киноцентра.