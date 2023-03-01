Латвийские улики: 5 мест, где снимали знаменитый сериал о Шерлоке Холмсе

Раньше в Риге снимали Ленфильм, Мосфильм, сейчас - студии Болливуда и Европы. Но одной из лучших до сих пор остается экранизация произведений Артура Конан Дойля. Первый фильм режиссера Игоря Масленникова о приключениях Холмса и Ватсона вышел на экраны в 1980 году, а снимался летом 1979 года.

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В честь Дня рождения Шерлока Холмса, который проходит 18 марта в Риге, вспоминаем места в Латвии, которые можно увидеть в знаменитом сериале.

История поиска мест съемки сама по себе стала детективом. Как вспоминает архитектор и краевед Рената Римша, которая смогла разыскать эти места, с момента выхода сериала прошло более 40 лет, многое было забыто или утрачено, многие, кто принимал участие в съемках, ушли из жизни. И лишь сами кадры из фильма были главной уликой, документальным свидетельством того, где ступала нога лучшего Холмса европейского континента, как признают англичане. Большая часть объектов фильма расположена в Петербурге и его окрестностях. Но, тщательно просматривая кадр за кадром, Ренате удалось найти практически все, что имело отношение к Латвии. Надо отметить, что фильм снимался не только в Риге, но и за ее пределами - возле Юрмалы и Сигулды, о чем, кстати, известно меньше, чем о рижских местах.

Но недостаточно было найти сами места, надо было еще рассмотреть их историю и обнаружить связи между историей фильма, места, этого же места в книгах Конан Дойля и т.п. Не просто сфотографировать место в наши дни, надо было это сделать примерно с той же точки, где находилась камера кинооператора. Даже посетить все эти объекты за один день проблематично, а в реальности расследование продолжалось не один день.

Улица Яуниела

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Наиболее знаменитым местом съемки, бесспорно, считается улица Яуниела в Старой Риге - именно ей посчастливилось стать местом жительства самого знаменитого сыщика всех времен и народов. Одно перечисление кинокартин, снятых на этой улице, заняло бы много места. Падающего из окна на мостовую профессора Плейшнера из "17 мгновений весны" можно было бы увидеть и из окон квартиры Холмса – эти дома стоят как раз друг напротив друга. Трудно заподозрить, что здание на "Бейкер-стрит, 221б" – часть монастырского комплекса, а между тем прямо за домом находится двор Домского монастыря. Помните, как Холмс неоднократно переодевался в пастора, расследуя очередное дело? А именно в реальной жизни в том месте, где находилась в кино квартира Холмса, в доме на Яуниела некогда обитал пастор Домского собора. Сейчас там служебные помещения музея истории города Риги и мореходства - место, где научные работники до сих пор предаются расследованиям загадок, только на сей раз исторических.

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Эспланада

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История викторианской Англии, Лифляндии времен Российской империи, Риги советских времен и нынешних лет сплелась в тесный клубок и то тут, то там проскальзывают удивительные исторические параллели. Например, помните кадры, с которых начинается сериал о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне - когда доктор и его приятель Стэмфорд идут знакомиться с Холмсом? Доктор, отставной военный, браво шагает по дорожке по тому месту, где когда-то учились маршировать солдаты Рижской крепости. С 1772 г. здесь была Эспланада – свободная от застройки зона вокруг крепости, предусмотренная для военных учений и маневров. А за спинами идущих в кадре Ватсона и Стэмфорда заметен еще один артефакт: памятник грабителю с лондонской Сидней-стрит, чье фото появилось в досье настоящего, а не кинематографического Скотленд-Ярда в 1910 году. Вполне себе холмсовские времена, надо заметить, хотя героям именно этой серии фильма до них нужно прожить еще несколько лет. На самом деле это был памятник известному чекисту Екабу (Якову Христофоровичу) Петерсу. В 1909-1917 годах он находился в эмиграции в Англии. До того, как его назовут "светлым рыцарем" революции, он в 1910 г. организовал экспроприацию большого ювелирного салона, в ходе которой были убиты английские полицейские, после чего Петерс с группой боевиков держал знаменитую "осаду на Сидней-стрит". Их сопротивление было сломлено при участии воинских частей и артиллерии, которыми руководил тогдашний министр внутренних дел Уинстон Черчилль. В Риге уже давно снесен памятник Петерсу, но кадр из фильма до сих пор напоминает об общем факте истории Англии и Латвии.

Foto: Publicitātes foto

Национальный парк Кемери

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Англичане признают, что Лондон рижских улиц выглядит интереснее, чем настоящий Лондон времен Конан Дойля. Но особенно интересно получилось с объектом, который в глазах наших зрителей выглядит очень "английским", в то время как земляки Холмса считают такую архитектуру почти нетипичной для Англии. Конан Дойль называл одним из своих лучших произведений "то, которое о змее". На роль зловещей усадьбы Сток-Морон, где происходили трагические события из "Пестрой ленты", кинематографисты выбрали здание, по иронии судьбы носившее ранее название Jautrais Ods ("Веселый комар"). И то сказать, укус комара в Латвии менее смертелен, чем укус змеи. Расположенное в Национальном парке Кемери, это здание никогда не было усадьбой - это был известный ресторан, построенный в 1932 г. по проекту Фридриха Скуиньша, успевшего в своей жизни поработать на Улманиса, Гитлера и Сталина. Один из наиболее известных проектов Скуиньша - нынешнее здание Кабинета Министров в Риге (1936-38). Кинематографическая усадьба Сток-Морон со своим сочетанием каменных и деревянных конструкций, деталей, выполненных в традициях латышского народного деревянного зодчества, соломенной крыши, придало зданию его неповторимый и запоминающийся облик, но из-за своей удаленности от Риги именно этот объект было найти труднее всего. В тот момент, когда его надо было сравнивать с кадром из фильма, здесь проводилась капитальная реконструкция для нужд администрации Национального парка, и кучи строительного мусора вызывали сомнение - а то ли это здание, которое нам нужно?

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Кримулдская церковь

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И несколько слов о том латвийском объекте, который часто забывают, говоря о фильме. В свое время петербургские любители фильма искали его в окрестностях Гатчины, он же оказался в латвийской Кримулде. Именно мимо него проезжают в фильме Холмс и Ватсон, спеша в Сток-Морон. Волею кинематографистов объекты, расположенные якобы в нескольких минутах пути друг от друга, на самом деле разделены расстоянием в 90 километров. Кримулдская церковь - одно из старейших каменных зданий в Латвии и один из наиболее интересных исторических памятников, заслуживающих отдельного рассказа. Стоит упомянуть, что под ней находится могила вождя ("почти короля") народа ливов Турайды - Каупо, единственного из местных вождей, кто в XIII веке удостоился встречи с Папой Римским. И без детективного эпизода в этих краях не обошлось. Помните эпизод из "Пестрой ленты", когда в трагедии в Сток-Мороне подозревались цыгане? Так вот, если у Конан Дойля цыгане были невиновны, то в Кримулде в ночь с 9 на 10 августа 1912 г. в церковь через окно ризницы залезли воры и похитили церковное имущество. Полиция тогда полагала, что кражу совершили цыгане, следовавшие на рынок в Лимбажи. Думается, Холмс бы раскрыл это дело запросто.

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Этнографический музей

Foto: Publicitātes foto

На примере одного из объектов можно показать "дедуктивный метод", с помощью которого искались места съемки. Очередной фильм советской шерлокианы "ХХ век начинается" был снят в 1986 г., среди прочих, там значится ферма в Суссексе, на которой Холмс разводил пчел. Во многих источниках утверждается, что две серии фильма "ХХ век начинается" сняты по произведениям А. Конан Дойля "Палец инженера", "Второе пятно", "Чертежи Брюса-Партингтона" и "Его прощальный поклон". Но ни в одном из этих произведений нет упоминания о ферме Холмса в Суссексе. На самом деле она фигурирует в произведении Конан Дойля "Львиная грива", которое в этих списках почему-то пропущено.

С самим домом получилось еще интереснее - по его старинной архитектуре было видно, что он находится в Рижском этнографическом музее. И сначала была предпринята попытка разыскать объект не в природе, а по книгам и картам. На фото из книги 1986 года т.н. дом курземского рыбака имел явное сходство с кинематографическим. Но смущал сарай с левой стороны, который также был виден и на фотографии на карте музея 1987 года и которого в фильме на этом месте нет. Пришлось изучать планы места. Интересующие дом и сарай значились на планах 1986 и 1989 годов. Но на планах 2002 и 2007 годов сарая не было. Зато появился какой-то сарай справа. Оказалось, что пропавший "левый" сарай, то есть клеть из Папе Руцавской волости, была установлена в 1986 году, в год выхода фильма на экраны. Во время съемок ее здесь еще не было. Но где же она теперь? Расследование выяснило, что в мае 2000 года в Этнографическом музее вспыхнул пожар, в результате которого полностью сгорели три старинные постройки, в том числе и сам дом Холмса. Так что ныне мы видим не тот жилой дом, что в фильме, а его восстановленный вариант. А сарай справа (клеть из Ницы) был установлен в 1998 г. - этим и объясняется странная чехарда с сараями вокруг фермы Холмса. Дом сыщика на самом деле назывался хутором "Лурки" (Lurķi) в Папе Руцавской волости, был построен в 1880-е гг., принадлежал вдове курземского рыбака Анне Крейжис (Anna Kreižis) и после ее смерти в 1983 г. был перевезен в Этнографический музей.

Пока в архивах не обнаружено, когда именно снималась ферма Холмса, но если взглянуть на панорамный кадр из фильма, где Ватсон едет к Холмсу, там заметны слева направо жилой дом из Лубэзере, хутор "Маури" (в музее с 1983 г.), хлев из Лубэзере, хутор "Жулниеки" (с 1985 г.) и клеть из Лубэзере, хутор "Маури" (с 1984 г.) Именно эти постройки дают нам точный год съемки данного эпизода. Фильм вышел на экраны в 1986 г., и эпизод мог сниматься почти сразу после появления хлева из "Жулниеки", видимого в фильме на дальнем плане, то есть в 1985 году. Да и по цвету этот хлев еще не почернел от времени, выделяясь свежим золотистым оттенком очищенных по специальной технологии досок. Так что и дом Холмса находился на этом месте менее двух лет, когда и попал в фильм, сохранивший вид оригинального здания, а не копии, что ныне в музее.

Foto: Publicitātes foto

Всего, как выяснила Рената Римша, в объектив кинокамеры во время съемок фильма попало около двух десятков латвийских культурно-исторических объектов и мест - примерно 15% от всех объектов, задействованных в сериале, и представлены они были в четырех сериях из одиннадцати.