На прошлой неделе началась работа над российской версией комедии "Свингеры" режиссера Андрея Экиса, пишет LETA. Одну из главных ролей в ней сыграет Дмитрий Нагиев.

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Как сообщил продюсер фильма Кристиан Алхимионокс, в ленте заняты и другие известные российские актеры - Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков.

Россия стала шестой страной, для которой Экис снимет локализованную версию своего фильма, вышедшего на экраны Латвии в 2016 году. Также режиссер выпустил "Свингеров" для Украины (с продолжением), Эстонии, Норвегии и Польши, где картина поставила национальный рекорд в прокате среди польских кинолент - ее посмотрели более 400 тысяч зрителей.

Напомним, Андрей Экис стал первым в Латвии, кто работает по необычной модели франшизы, продавая оригинальный сценарий (его авторами были сам режиссер и писательница Раса Бугавичуте-Пеце) зарубежным продюсерам с условием, что над съемками будет работать он сам и его латвийская команда, вторая сторона занимается кастингом, локализацией сценария и реквизитом.

В этот раз, правда, все происходит иначе из-за ограничений в связи с пандемией. Как DELFI рассказал Кристиан Алхимионокс, лента снимается в России и уже были проведены 4 съемочных дня с помощью платформы ZOOM, но в январе Экис и его команда отправятся для продолжения в Россию. А на следующей неделе режиссер начнет работу и над голландской версией "Свингеров".