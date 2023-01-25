2 февраля на экраны выходит фильм режиссера Инары Колмане "Молоко матери": история трех поколений латышских женщин на фоне советского времени - ядовитого и разрушительного для ярких и независимых личностей. Картина снята по мотивам всемирно известного романа Норы Икстены, переведенного более чем на 20 языков. В том числе - на русский.

Удастся ли нам когда-то переработать, победить и изжить из себя советский яд, чтобы жить, работать, любить и радоваться? Или мы все время будем бороться с его последствиями, призывать к ответу уже потомков носителей "русского сапога" и бесконечно страдать? Как найти свет в полной тьме? Как прийти к миру из нескончаемой войны? Этими вопросами задаются герои и, хочется надеяться, что зададутся зрители картины "Молоко матери", чье название в зарубежном прокате звучит как Soviet milk.

Фильм рассказывает историю подающего надежды советского гинеколога Астры (Майя Довейка), которая проводит первые в Советском союзе экспериментальные операции по искусственному оплодотворению. Взбунтовавшись перед неприемлемыми для нее советскими реалиями, молодая медик теряет все – карьеру, любовь к жизни и даже материнский инстинкт, отказывая своему новорожденному ребенку в грудном молоке. Чтобы не передать с ним отравляющую сущность советской власти. С тех пор девочка невзлюбила молоко и вела свою партизанскую борьбу с навязываемым в школе стаканом.