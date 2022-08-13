Не только Голливуд. Интимный шантаж и остров-ловушка — 5 сериалов из Испании, которые стоит посмотреть

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С тех пор, как мир узнал о "Бумажном доме", на телевидении прибавилось полку испанских сериалов, а также выросло число фанатов шоу из этой страны. Теперь испанские сериалы все чаще появляются в сетке вещания различных стримингов, и с ними не только можно прокачать свой язык, но и погрузиться во вселенную настоящих страстей. Выбор жанров — очень разнообразный, от политических триллеров до знойных мелодрам.
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