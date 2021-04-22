Новый Рижский театр создает видеоверсию спектакля "Белый вертолет" с Барышниковым

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса Новый Рижский театр создает кинофильм, в основу которого лег спектакль "Белый вертолет" со всемирно известным танцором Михаилом Барышниковым. Он сыграл в постановке главную роль - папы римского Бенедикта XVI.

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Напомним, что премьера спектакля состоялась 21 ноября 2019 года. Постановка вызвала повышенный интерес не только в Латвии, но и во всем мире. Но из-за пандемии прошло только 20 представлений, которые посетили свыше 6000 зрителей. Для того, чтобы показать постановку большему числу зрителей, Новый Рижский театр решил снять кинофильм, в основу которого лег спектакль.

Автор сценария, постановщик спектакля и теперь режиссер фильма — Алвис Херманис. Вместе с Барышниковым играют актеры театра Каспарс Знотиньш, Гуна Зариня и Регина Разума. К съемкам киноверсии привлечены профессионалы — оператор Андрей Рудзатс и монтажер Мартиньш Граудс.

Фильм должен быть представлен зрителям в конце текущего года.

Как уже ранее сообщалось, известный артист балета и актер Михаил Барышников находится в Риге. Известно, что 10 апреля Барышников встретился с давним приятелем - руководителем оркестра KREMERata Baltica Гидоном Кремером, заглянув на репетицию коллектива.