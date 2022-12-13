Объявлены номинанты на "Золотой глобус". Что о них надо знать

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила претендентов на юбилейную 80-ю премию "Золотой глобус". Лидером по количеству номинаций стал фильм "Банши из Инишерина", претендующий на победу в 8 категориях. Кто еще вошел в список претендентов на "Золотой глобус" 2023?

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"Аватар: путь воды"

Новый фильм Джеймса Камерона еще не вышел на экраны, но его уже номинируют на "Золотой глобус". А как же - ведь пропустить такое событие как сиквел самого кассового фильма в истории кинематографа никак нельзя. Спустя более десяти лет после событий первого фильма "Аватар: Путь воды" начинается рассказ о семье Салли (Джейк, Нейтири и их дети), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга, битвах, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедиях, которые они переживают.

"Элвис"

Мы уже писали раньше о фильме "Элвис" - почему картина дает достаточно информации для неофитов и мало для поклонников культового музыканта, однако стоит еще раз повторить о чем фильм. Это байопик об Элвисе Пресли, в котором значительную роль играет его менеджер в исполнении Тома Хэнкса. Это история борьбы с дьяволом, из которой мы узнаем, почему, например, Элвис Пресли никогда не выступал за пределами США.

"Фабельманы"

Американский драматический фильм о совершеннолетии 2022 года, снятый Стивеном Спилбергом. Это полуавтобиографическая история, в общих чертах основанная на воспоминаниях о подростковом возрасте Спилберга и первых годах в качестве режиссера, рассказанная через оригинальную историю вымышленного Сэмми Фабельмана, молодого амбициозного режиссера, который исследует, как сила фильмов может помочь ему увидеть правду о его жизни. При этом фоном всей истории является его неблагополучная семья и его окружение. В фильме снялись Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Джадд Хирш.

"Тар"

Автор сценария, продюсер и режиссер Тодд Филд представил этот фильм в этом году на Венецианском кинофестивале. Кейт Бланшетт в фильме исполняет главную роль Лидии Тар, новаторского дирижера крупного немецкого оркестра. Мы встречаемся с Тар на пике ее карьеры, поскольку она готовит как презентацию книги, так и долгожданное живое исполнение Пятой симфонии Малера. В последующие недели ее жизнь начинает складываться необычайным образом. К чему может привести всеобъемлющая власть?

"Топ Ган: Маверик"

После более чем тридцати лет службы в качестве одного из лучших авиаторов Пит "Мэверик" Митчелл (Том Круз) находится там, где ему и место: отважный летчик-испытатель раздвигает границы возможного и уклоняется от продвижения по служебной лестнице, которое лишило бы его свободы. Когда он обнаруживает, что обучает отряд выпускников Top Gun для специальной миссии, подобной которой еще не видел ни один живой пилот, Маверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер), позывной: "Петух", сына покойного друга Маверика.

"Вавилон"

Фильм, который еще также не вышел на экраны. Предстоящий американский комедийно-драматический фильм, написанный и снятый Дэмиеном Шазелем. В нем задействованы прекрасные актеры: Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Йован Адепо и Ли Джун Ли. В фильме рассказывается о взлетах и падениях нескольких персонажей во время перехода Голливуда от немого кино к звуковому в конце 1920-х годов. Премьера "Вавилона" в США запланирована на 23 декабря 2022 года компанией Paramount Pictures. Фильм получил пять номинаций.

"Банши из Инишерина"

События фильма разворачиваются на отдаленном острове у западного побережья Ирландии и повествуют о давних друзьях Падраике и Кольме, которые оказались в тупике, когда Кольм неожиданно положил конец их дружбе. Ошеломленный Падраик с помощью своей сестры Шивон и проблемного молодого островитянина Доминика пытается наладить отношения, отказываясь принимать ответ "нет". Но неоднократные усилия Падраика только укрепляют решимость его бывшего друга, и когда Кольм ставит отчаянный ультиматум, события стремительно обостряются с шокирующими последствиями.

"Все, везде и сразу"

Американский абсурдистский комедийно-драматический фильм, сценарий которого написали режиссеры Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт (вместе известные как "Дэниелс"). Сюжет сосредоточен на китайско-американской иммигрантке ( Мишель Йео), которая во время проверки IRS обнаруживает, что она должна соединиться с версиями себя из параллельной вселенной, чтобы не дать могущественному существу разрушить мультивселенную. The New York Times назвала фильм "вихрем жанровой анархии" с элементами черной комедии, научной фантастики, фэнтези, фильмов о боевых искусствах и анимации. Первоначально фильм был написан для Джеки Чана, главная роль позже была переработана и предложена Йео.