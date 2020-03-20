Сиди и смотри. "Свингеров" и другое новое латышское кино для тех, кто остается дома, покажут бесплатно

К числу театров и других учреждений культуры, поддерживающих оказавшихся в самоизоляции жителей, присоединился латвийский стриминговый сервис Shortcut.

В разделе #paliecmājās зрителям, даже не имеющим подписки, предлагаются не только несколько зарубежных фильмов, но и новое латышское кино. В том числе и ставшие хитом "Свингеры" Андрея Экиса, а также семейная комедия "Дедушка, который опаснее компьютера", ностальгическая лента "Рай 89", полнометражный мультфильм "Лотте из деревни изобретателей" и другие фильмы. Часть имеет субтитры на русском языке.