Сиди и смотри. "Свингеров" и другое новое латышское кино для тех, кто остается дома, покажут бесплатно
Foto: Publicitātes foto

К числу театров и других учреждений культуры, поддерживающих оказавшихся в самоизоляции жителей, присоединился латвийский стриминговый сервис Shortcut.

РекламаЗакрыть

В разделе #paliecmājās зрителям, даже не имеющим подписки, предлагаются не только несколько зарубежных фильмов, но и новое латышское кино. В том числе и ставшие хитом "Свингеры" Андрея Экиса, а также семейная комедия "Дедушка, который опаснее компьютера", ностальгическая лента "Рай 89", полнометражный мультфильм "Лотте из деревни изобретателей" и другие фильмы. Часть имеет субтитры на русском языке.

РекламаЗакрыть

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

жизнь в карантине
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form