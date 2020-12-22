СМИ: Ведутся переговоры. "Дом-2" может переехать на телеканал СТС

Реалити-шоу "Дом-2", которое в течение 16 лет выходит на канале ТНТ, хотят перенести на СТС после закрытия 30 декабря. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, стало известно о переговорах между сторонами.

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"Переговоры по поводу "Дома-2" ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа", — подчеркнул он. Источник не уточнил, в каком формате планируется возобновить вещание и будет ли меняться название.

По данным пресс-службы ТНТ, финал проекта произойдет 30 декабря и будет длиться около двух часов. При этом слот телешоу заменят линейкой из пяти программ в жанре стендап.

Ранее сообщалось, что съемки шоу намерены возобновить в 2021 году. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут участвовать в реалити. Однако пока нет точной информации, где именно будут показывать шоу. Появлялись слухи о переходе "Дома-2" на канал "Пятница!", но гендиректор Николай Картозия вскоре опроверг эти утверждения.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" вечером 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект. При этом шоу помогло стать знаменитыми многим нынешним представителям российского шоу-бизнеса.