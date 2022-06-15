В Латвию пришел Disney+. Что можно посмотреть на этом сервисе?

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С 14 июня в Латвии начал работу стриминговый сервис Disney+. Что там можно посмотреть?
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Выбор очень большой и разнообразный - от голливудской классики и арт-мейнстрима до анимационных блокбастеров и популярных экранизаций комиксов. Среди уже заявленных фильмов и сериалов: "Книга Бобы Фетта", "Мандалорец", "Лунный рыцарь", "Лука", "Энканто", "Круэлла", "Главный герой", "Анатомия Грей", "Мир по Голдблюму".
Стоимость подписки - 7,99 евро в месяц, на год - 79,90 евро.
- 1. "История игрушек"
- 2. " Становление Кусто"
- 3. "Черная пантера"
- 4. "Рататуй"
- 5. "Чудо на 34-й улице"
- 6. "Душа"
- 7. "ВАЛЛ-И"
- 8. "Железный человек"
- 9. "Звездные войны"
- 10. "Бесподобный мистер Фокс"
- 11. "Король Лев"
- 12. "Вестсайдская история"
- 13. "Капитан Америка"
- 14. "Эдвард руки-ножницы"
- 15. "Аватар"
- 16. "Мстители"
- 17. "Маппеты"
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