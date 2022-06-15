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"История игрушек"
В Латвию пришел Disney+. Что можно посмотреть на этом сервисе?
Foto: Kadrs no filmas

С 14 июня в Латвии начал работу стриминговый сервис Disney+. Что там можно посмотреть?

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Выбор очень большой и разнообразный - от голливудской классики и арт-мейнстрима до анимационных блокбастеров и популярных экранизаций комиксов. Среди уже заявленных фильмов и сериалов: "Книга Бобы Фетта", "Мандалорец", "Лунный рыцарь", "Лука", "Энканто", "Круэлла", "Главный герой", "Анатомия Грей", "Мир по Голдблюму".

Стоимость подписки - 7,99 евро в месяц, на год - 79,90 евро.

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"История игрушек"
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