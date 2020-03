Во втором эпизоде третьего сезона "Мира Дикого Запада" появился дракон Дрогон из "Игры престолов". Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом, пишет Variety.

Бениофф и Вайс также снялись в серии — они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.

Нолан признался журналистам, что с идею кроссовера им предложил писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов". Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной "Игры престолов" с "Миром Дикого Запада" ждать не стоит.

Третий сезон "Мира Дикого Запада" стартовал 15 марта.

