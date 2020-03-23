Во втором эпизоде третьего сезона "Мира Дикого Запада" появился дракон Дрогон из "Игры престолов". Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом, пишет Variety.
Бениофф и Вайс также снялись в серии — они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.
Нолан признался журналистам, что с идею кроссовера им предложил писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов". Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной "Игры престолов" с "Миром Дикого Запада" ждать не стоит.
Третий сезон "Мира Дикого Запада" стартовал 15 марта.
DOES THIS MEAN WE GET AN ALTERNATE ENDING TO GOT? Omg! #GOT #Westworld pic.twitter.com/7SzuxWt4vp— ❄️Me2Az🌵 (@northeastadvgrl) March 23, 2020