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Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год
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Foto: AFP/Scanpix

21 ноября в мире отмечается день телевидения. Русская служба Би-би-си выбрала девять американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.

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Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год


Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).

Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства - восторга, единения, страха, потрясения - через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.

Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.

С момента начала лунной программы НАСА - параллельно со строительством космического корабля "Аполлон" - 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.

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BBC News Русская служба:

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Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год
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