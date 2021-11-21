21 ноября в мире отмечается день телевидения. Русская служба Би-би-си выбрала девять американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.
Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год
Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).
Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства - восторга, единения, страха, потрясения - через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.
Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.
С момента начала лунной программы НАСА - параллельно со строительством космического корабля "Аполлон" - 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.
- 1. Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год
- 2. Телемосты США-СССР Познера и Донахью, 1986 год
- 3. Интервью Дэвида Фроста с Ричардом Никсоном: раскаяние политика, 1977 год
- 4. Top of the Pops - первый телевизионный хит-парад, 1964 год
- 5. Маппет-шоу - дебют кукол на ТВ, 1976 год
- 6. "600 секунд"
- 7. "Поле чудес", 1990 год
- 8. Кабачок "13 стульев", 1960-1980 гг.