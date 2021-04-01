Это эксперимент. Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать на "Евровидении"

Если позволят обстоятельства, зрителям будет разрешено присутствовать на конкурсе песни "Евровидение" в мае, сообщается на официальной странице мероприятия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы приветствуем это решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к нам на "Евровидении", - заявил говорит Мартин Остердал, исполнительный супервайзер конкурса. - Мы рассмотрим доступные варианты и в ближайшие недели объявим более подробную информацию о том, как безопасно допустить публику на место проведения мероприятия. Если позволит ситуация. Здоровье и безопасность людей остается нашим главным приоритетом".

Представители Еропейского вещательного союза также добавили, что все делегации, артисты и производственная группа будут соблюдать строгий протокол и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать со зрителями.

Известно, что на каждом из концертов смогут присутствовать не более 3,5 тысяч человек с отрицательным тестом на Covid-19. Как сообщает национальная вещательная организация Нидерландов, правительство страны таким образом хочет провести своеобразный эксперимент, чтобы выяснить, могут ли достаточно безопасным образом проводиться большие мероприятия с присутствием зрителей.

Несколько дней назад похожий эксперимент был проведен в Испании, где прошел концерт с участием 5 тысяч зрителей.