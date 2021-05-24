Латвия в своем полуфинале "Евровидения" оказалась на последнем месте

Саманта Тина с песней The Moon Is Rising во втором полуфинале "Евровидения" набрала меньше всех пунктов, оказавшись на 17 месте из 17.

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Согласно опубликованным данным голосования, Латвия получила 14 пунктов. Лидерами второго полуфинала по сумме баллов стали Швейцария (291), Исландия (288) и Болгария (250).

Результат Латвии - самый низкий среди всех стран участниц первого и второго полуфинала. Но интересно, что и 14 пунктов - не такой уж плохой результат, если учитывать итоги голосования в финале, где самой невезучей стала Великобритания - и жюри, и зрители не дали ей вообще ни одного балла. Всего три пункта получила Германия - от жюри, зрители не дали ничего. "Пожадничала" публика и в отношении Испании и Нидерландов - ноль и ноль баллов, а от жюри - 6 и 11 соответственно. Все четыре страны вышли в финал автоматически - Великобритания, Германия и Испания как страны так называемой большой пятерки основателей конкурса, и Нидерланды - как хозяйка "Евровидения" этого года.

При этом симпатии национальных жюри и зрителей очень отличались. Если бы победителя определяли только профессиональные судьи, хрустальный микрофон достался бы Швейцарии (267 пунктов от жюри и 165 от зрителей), занявшей в итоге третье место.

Как уже сообщалось, победителем в этом году стала группа Måneskin из Италии, набравшая 524 балла - 206 от жюри и 318 от зрителей.

Подробно о голосовании можно узнать тут.