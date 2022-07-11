Они отменились. Как российские музыканты сталкиваются с цензурой из-за войны

Delfi продолжает рассказывать о том, как российская культура переживает изменения, связанные с войной в Украине. Сегодня Николай Овчинников объясняет, с какой цензурой столкнулись музыканты из России.

28 апреля группа "Би-2" приехала в Омск выступать с концертом. Но музыканты отказались выступать на сцене с большой буквой Z (символ российской "спецоперации"): организаторы решили ее не накрывать и не убирать. В итоге группа отменила концерт. Вскоре под вопросом оказался и оставшийся тур — 18 мая музыканты перенесли все свои предстоящие выступления на осень 2022 — лето 2023 года. "Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов", — сообщили "Би-2", не уточняя настоящих причин отмены выступлений. Не выступили они и на вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума — вместо них в ресторане Ginza играл Гарик Сукачев, недавно набивший татуировку "Родина или смерть" на груди.

История "Би-2" — пример того, как в современной России власти оказывают давление на популярных музыкантов, которые даже если и не высказываются напрямую против войны, то не хотят иметь ничего общего с ее символами.

"Мы сделали все, что могли"

Российские власти на протяжении последних 10 лет разными способами мешали выступать критикующим их музыкантам — да и просто исполнителям, чье творчество не совпадает с консервативной государственной идеологией. Банили самых разных героев: от тин-поп-коллектива "Френдзона" до рэпера Хаски, от поп-певца Егора Крида до Noize MC. Госорганы могли вынудить площадку отменить выступление или даже арестовать самого исполнителя.

В последние месяцы на фоне боевых действий в Украине давление на музыкантов и организаторов концертов усилилось: гонениям подвергаются те артисты, которые в той или иной мере выступили против войны. Delfi уже писал о том, что после начала боевых действий из России уехали Фейс и Noize MC, а "Мумий Тролль" и "Аквариум" прекратили концертную деятельность.